Soi cận hình xăm khiến Võ Hà Linh muốn tự đánh mình 20 cái, mặc đồ đắt tiền vẫn trông “cheap”

Những chia sẻ mới đây của Võ Hà Linh về chuyện xăm hình đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nữ YouTuber thẳng thắn thừa nhận điều khiến mình hối hận nhất ở tuổi 35 chính là những hình xăm từng được xem là “rất ngầu” thời đôi mươi.

Theo đó, khi nhìn lại những hình xăm hiện tại trên cơ thể, Võ Hà Linh càng cảm thấy tiếc nuối. Trong những bức ảnh đời thường hay khi diện váy áo gợi cảm, các hình xăm lớn ở tay của cô khá dễ nhìn thấy, nổi bật nhất là hình hoa hồng lớn ở phần bắp tay cùng những dòng chữ và hoạ tiết trải dài ở cánh tay.

Có thể thấy, đây đều là kiểu hình xăm từng rất phổ biến, được nhiều người xem như một dấu ấn cá tính, hình càng lớn càng ngầu. Tuy nhiên hiện tại, chính Võ Hà Linh lại cho rằng những hình xăm này khiến tổng thể ngoại hình của cô trở nên “cheap” hơn, kể cả khi mặc đồ hiệu đắt tiền.

Hà Linh trong clip mới nhất

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Võ Hà Linh nói: “Điều hối hận nhất! Năm nay 35 tuổi thì điều hối hận nhất là gì? Chắc là về những hình xăm. Cực kỳ hối hận”.

Hà Linh cho biết bản thân từng nghĩ xăm hình là ngầu. Bên cạnh đó cô học kiến trúc, bạn bè xung quanh đều vậy nên thấy đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên khi trưởng thành hơn, góc nhìn của cô cũng thay đổi hoàn toàn.

“Mình biết là khi mình nói cái câu này ra thì sẽ có tranh cãi và có nhiều bạn có thể sẽ chửi mình đấy. Nhưng mà khi mình mặc bất cứ một bộ đồ đắt tiền nào, dù có đắt tiền đến bao nhiêu, đắp bao nhiêu hàng hiệu trên người mà có một cái hình xăm lớn ở trên cơ thể mình đều thấy nó kiểu bị cheap, kiểu bị rẻ tiền” , Võ Hà Linh chia sẻ.

Nữ YouTuber còn nói thêm rằng nếu có phương pháp xóa xăm hiệu quả mà không để lại sẹo, cô sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để thực hiện. “Nếu như bây giờ có một cái liệu pháp nào đấy mà xoá xăm không để lại sẹo lồi thì mình nghĩ rằng đắt đến mấy mình vẫn sẽ cố gắng đi xoá. Hối hận vô cùng” , cô nói.

Đáng chú ý, Võ Hà Linh còn nhắn nhủ mọi người nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định xăm hình lên cơ thể. “Nếu thời gian quay trở lại thì chắc chắn là mình sẽ vả vào mặt mình cỡ 20 cái để cho tỉnh ra. Bởi vì hối hận quá” , nữ YouTuber bày tỏ.

Hình xăm ở bắp tay của Võ Hà Linh

Ở phần bình luận, Võ Hà Linh hiện có khoảng 5 hình xăm lớn trên cơ thể. Tuy nhiên, việc xóa xăm với cô hiện tại không hề đơn giản vì hình xăm to, có màu và phần mực khá đậm.

“Hình của mình to, có màu và tô đậm lắm. Hình mảnh dễ xóa bạn à. Đã hình đậm và to là khó lắm. Xoá dù công nghệ cao đến đâu cũng có rủi ro về sẹo. Thà để vậy còn hơn. Hối hận lắm”, cô cho biết.

Những chia sẻ này nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Phần lớn cư dân mạng để lại ý kiến theo hướng “xăm thì dễ, hối hận thì khó xoá”. Nhiều người kể lại trải nghiệm tương tự Hà Linh - từng xăm hình nhỏ khi còn trẻ nhưng sau đó tiếc nuối suốt nhiều năm, thậm chí gọi đây là điều hối hận nhất của bản thân hiện tại.

Một số bình luận còn cho rằng cơ thể nguyên bản vẫn luôn đẹp nhất và cũng bày tỏ quan điểm không thích hình xăm hoặc cảm thấy hình xăm lớn dễ khiến ngoại hình bị thay đổi theo hướng kém sang hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình với Võ Hà Linh, cũng có nhiều cư dân mạng cho rằng chuyện xăm hình phụ thuộc vào quan điểm và sự tự tin của mỗi người. Một cư dân mạng chia sẻ dù từng buồn vì bị đánh giá nhưng vẫn học cách yêu thương những hình xăm của mình vì mỗi hình đều mang ý nghĩa riêng, không phải xăm cho vui.

Một số bình luận từ netizen:

- Bạn này bị xăm xấu à? Chứ xăm đẹp ít ai hối hận. Vì trước khi đi xăm cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Chẳng qua theo thời gian, cuộc sống thay đổi, nhận thức sẽ khác biệt đi so với thời đó. Đã làm rồi thì thôi, cố gắng từ chối 1 bản thân đã từng như vậy làm gì cho mệt. Sống vì tương lai, quá khứ chỉ để chiêm nghiệm thôi. Ai lỡ xăm xấu, xăm không như ý, hãy xem là khoảnh khắc đã qua, và vui vẻ hướng về điều tốt đẹp trong tương lai. Đừng nghĩ nhiều nhé!

- Những chuyện mình hối hận thì cũng đã qua rồi. Chị cố lên ạ! Em không có hình xăm nhưng mỗi lần nghĩ tới muốn xăm lại có suy nghĩ liệu có hối hận trong tương lai không? Thế là lại cho qua.

- Bạn nói đúng đấy mình cũng xăm hình và giờ mình cũng đã thấy hối hận và mình nghĩ mình lúc đấy thật là bồng bột.

- 39 tuổi mới xăm thêm hình thứ 4, vẫn rất thích và chẳng thấy rẻ tiền chỗ nào.

- Tại Linh xăm cho vui cho đẹp, nên thời gian trôi qua Linh sẽ hối hận. Nhưng với những hình xăm mang dấu ấn của kỷ niệm, của nỗi đau, của khát vọng, những hình xăm có ý nghĩa thật sự với mình như những dấu mốc trên cuộc đời thì không bao giờ hối hận.

- Thực ra đó cũng chỉ là quan điểm của bạn. Vị thế của bạn đã khác xưa nên sẽ thay đổi về tư duy. Cuộc sống này cũng chỉ lãi trải nghiệm vào thời điểm đó bạn hạnh phúc với cảm xúc của bạn.

- Bởi vậy có những việc làm thời trẻ mà tới trên 30 tuổi mình mới nghiệm ra mình sai như thế nào.

- Em nghĩ quan trọng là sự tự tin của mỗi người. Mặc đồ hiệu nhìn cheap cũng là do sự tự ti của mình với nó, nên mình nhìn kiểu gì nó cũng cheap. Em cũng có kha khá hình xăm, có đôi lúc buồn vì bị đánh giá nhưng không ghét bỏ nó. Học cách yêu thương nó những hình xăm đó đối với em nó đều có ý nghĩa chứ không phải xăm cho vui. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng nếu không thể xoá đi theo ý mình muốn thì mình hãy yêu lấy nó vì ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào hết.

- Nó giống kiểu bạn cất 1 căn nhà dùng những đồ nội thất cố định sến súa, 10 năm sau bạn chỉ muốn đập hết xây lại. Cho nên ai sợ bị lỗi thời thì ở mỗi thời điểm cứ chọn những gì đơn giản, dễ thay đổi thôi.