Soi cách nuôi dạy con của các bà mẹ trong Doraemon: Ai là phụ huynh "điểm 10" trong mắt con trẻ?

Thế giới của Doraemon không chỉ mở ra những cuộc phiêu lưu kỳ thú với chiếc túi thần kỳ, mà còn là một lăng kính xã hội học thu nhỏ phản chiếu chân thực cấu trúc gia đình Á Đông. Phía sau những đứa trẻ như Nobita, Shizuka, Suneo hay Jaian là những người mẹ với các triết lý nuôi dạy con hoàn toàn khác biệt. Họ không hoàn hảo, họ có những góc khuất và sai lầm trong phương pháp giáo dục y hệt như những bậc phụ huynh ngoài đời thực.

Bằng cách phân tích từng người mẹ, chúng ta sẽ thấy được tâm lý của con trẻ và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Đâu mới là mẫu phụ huynh mà mọi đứa trẻ đều ao ước?

Bà Nobi Tamako - mẹ Nobita

Bà Tamako là người mẹ xuất hiện nhiều nhất trong truyện và cũng là nhân vật đại diện cho hình mẫu phụ huynh truyền thống của đại đa số các gia đình Châu Á. Đó là người mẹ quay cuồng với gánh nặng cơm áo gạo tiền, quản lý chi tiêu nghiêm khắc và luôn bị ám ảnh bởi điểm số của con cái. Cách giáo dục của bà mang đậm tính áp đặt với những bài cằn nhằn kéo dài hàng giờ đồng hồ, những trận lôi đình khi thấy điểm 0 và hình phạt cấm túc, bắt học thêm mỗi ngày.

Dưới góc độ tâm lý học gia đình, cách nuôi dạy của bà Tamako vô tình tạo ra một chiếc vòng kim cô áp lực lên vai Nobita. Cậu bé luôn sống trong nỗi sợ hãi sai lầm, sợ hãi sự thất bại và có xu hướng giấu giếm khuyết điểm như việc giấu bài kiểm tra dưới ngăn bàn hoặc hòm cũ...

Sự nghiêm khắc quá mức này, kết hợp với việc tiếp cận công nghệ bảo bối quá dễ dàng, đã triệt tiêu động lực tự thân của Nobita, khiến cậu trở nên phụ thuộc và tự ti về năng lực của chính mình. Dù bà Tamako vô cùng yêu con, nhưng phương pháp "máy sấy" liên tục cằn nhằn này chắc chắn không phải là điều mà một đứa trẻ mong muốn.

Bà Honekawa - mẹ Suneo

Mẹ của Suneo đại diện cho tầng lớp gia đình trung lưu và thượng lưu mới nổi trong xã hội. Bà nuôi dạy con bằng tư duy của một nhà tài phiệt như cung cấp một cuộc sống nhung lụa, không tiếc tiền mua sắm cho con những món đồ chơi công nghệ mới nhất, những chuyến du lịch xa hoa và luôn ép con vào các lớp học thêm của giới siêu giàu... Bà Honekawa luôn tự hào về con trai mình và không ngại dùng tiền bạc, địa vị để tạo ra lợi thế xã hội cho Suneo.

Tuy nhiên, cách giáo dục này lại đẩy Suneo vào cái bẫy của chủ nghĩa vật chất và sự lệch lạc trong nhận thức giá trị. Suneo học được cách đo lường tình bạn và các mối quan hệ xã hội bằng giá trị của những món đồ cậu sở hữu.

Cậu trở nên hợm hĩnh, thích khoe khoang nhưng bên trong lại cực kỳ yếu đuối và luôn sợ bị bỏ rơi. Khi gặp nguy hiểm hoặc mất đi sự bảo bọc của tiền bạc, Suneo là đứa trẻ dễ hoảng loạn nhất. Một người mẹ luôn đáp ứng mọi nhu cầu vật chất nhưng lại thiếu đi sự định hướng giá trị tinh thần cốt lõi như bà Honekawa có thể làm thỏa mãn lòng tham nhất thời của trẻ, nhưng không phải là chỗ dựa vững chắc cho sự trưởng thành.

Bà Goda - mẹ Jaian

Bà Goda, chủ cửa hàng tạp hóa, là người phụ nữ mạnh mẽ, nóng tính và có xu hướng giải quyết mọi rắc rối bằng đòn roi. Mỗi khi Jaian gây chuyện ở khu phố, bắt nạt bạn bè hay lười biếng việc nhà, hình phạt duy nhất cậu nhận được từ mẹ là những cú đấm, những trận lôi tai tai tai tiếng khắp xóm. Nhiều độc giả thường hả hê trước những cảnh tượng này vì cho rằng Jaian "đáng bị trị", nhưng dưới góc nhìn xã hội học tội phạm, đây lại là một vòng lặp bạo lực đáng báo động.

Jaian bạo lực với bạn bè ở sân trống thực chất là sự sao chép nguyên vẹn hành vi ứng xử của người mẹ tại gia đình. Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà đòn roi và tiếng quát tháo được dùng làm công cụ giao tiếp chính, chúng sẽ tin rằng kẻ mạnh có quyền định đoạt và bạo lực là cách duy nhất để thiết lập trật tự.

Jaian sợ mẹ nhưng không hề phục mẹ, cậu chỉ tìm cách trốn tránh khi ở nhà và tiếp tục trút giận lên những đứa trẻ yếu thế hơn khi ra đường. Phương pháp giáo dục của bà Goda là một thất bại trong việc xoa dịu và định hướng tâm lý cho một đứa trẻ có cá tính mạnh.

Bà Minamoto - mẹ Shizuka

Trong Doraemon, mẹ của Shizuka đại diện cho kiểu mẫu phụ huynh gia giáo, luôn hướng con mình đến hình tượng một "con nhà người ta" hoàn mỹ. Bà rèn luyện cho Shizuka từ cách đi đứng, ăn nói, cư xử cho đến việc ép cô bé phải học đàn piano suốt nhiều giờ liền dù Shizuka thực sự đam mê đàn violin (dù cô bé chơi rất tệ). Dưới sự dạy dỗ của bà, Shizuka trở thành một tiểu thư ngoan ngoãn, học giỏi, là niềm tự hào của cả khu phố.

Mặc dù đây là một người mẹ rất tâm lý và dịu dàng, nhưng cách giáo dục của bà lại vô tình đặt lên vai đứa trẻ một bộ khung quá chật hẹp. Shizuka luôn phải gồng mình để giữ gìn hình ảnh một cô bé hoàn hảo, không được phép nổi loạn, không được phép bộc lộ những sở thích "phi truyền thống".

Có thể thấy, đôi khi, sự hoàn hảo rập khuôn này tạo ra một áp lực tâm lý vô hình, khiến đứa trẻ luôn phải sống để làm hài lòng kỳ vọng của cha mẹ và xã hội hơn là được sống thật với cá tính của chính mình.

Đâu mới là mẫu phụ huynh "điểm 10" mà mọi đứa trẻ đều ao ước?

Sau khi bóc tách toàn bộ các bà mẹ trong truyện, chúng ta nhận ra một sự thật bất ngờ: Không có ai là phụ huynh điểm 10 hoàn hảo cả. Nhưng nếu phải tìm kiếm một khoảnh khắc giáo dục lý tưởng nhất, một hình mẫu mà mọi đứa trẻ đều khát khao thì câu trả lời không nằm ở một nhân vật cố định, mà nằm ở "khoảng lặng thấu hiểu" mà các bà mẹ thỉnh thoảng bộc lộ trong truyện.

Đó là khoảnh khắc bà Tamako ôm chầm lấy cậu con trai sau một ngày dài mệt mỏi, cất bài kiểm tra điểm 0 vào ngăn tủ và bảo: "Chỉ cần con cố gắng hơn vào lần sau là được". Đó là lúc bà Minamoto ngồi lại lắng nghe Shizuka tâm sự về những áp lực học hành mà không kèm theo lời phán xét. Đứa trẻ không cần một người mẹ giàu có như bà Honekawa, không cần một người mẹ quyền lực như bà Goda, và càng không cần một người mẹ hoàn hảo không tì vết.

Mẫu phụ huynh mà mọi đứa trẻ đều ao ước chính là một người mẹ biết chấp nhận sự không hoàn hảo của con. Một người mẹ có thể nghiêm khắc khi con sai phạm, nhưng luôn là người đầu tiên giang tay đón con trở về sau những giông bão ngoài xã hội, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành thay vì áp đặt kỳ vọng cá nhân lên cuộc đời của đứa trẻ. Đó mới chính là điểm 10 tuyệt đối trong lòng con trẻ - một điểm 10 được xây dựng từ sự bao dung và thấu hiểu sâu sắc.