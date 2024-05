SoftBank cam kết đầu tư gần 9 tỷ USD mỗi năm vào trí tuệ nhân tạo, ngay cả khi đang hạn chế rót vốn cho các thương vụ lớn. Người sáng lập Masayoshi Son đã lên tiếng chia sẻ niềm tin của mình với AI cũng như sự cần thiết định hình lại tập đoàn trong việc tìm kiếm các thỏa thuận có thể hỗ trợ Arm - công ty vừa IPO vào năm ngoái.



Như vậy, khoản cam kết đầu tư của SoftBank đã tăng hơn gấp đôi lên 8,9 tỷ USD trong 12 tháng kể từ khi đưa ra chủ trương ‘phản công’. Giám đốc tài chính của SoftBank, Yoshimitsu Goto, nói với Financial Times: “Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ giữ nguyên xu hướng tốc độ hoạt động đầu tư. Kể từ bây giờ, chúng tôi muốn tăng cường đầu tư vào các công ty AI. Lý do chúng tôi giữ bảng cân đối kế toán của mình ở mức an toàn là vì chúng tôi luôn muốn chuẩn bị sẵn sàng và linh hoạt”.

Với niềm tin rằng AI sẽ là động lực tăng trưởng chính trong tương lai, vị tỷ phú U70 cố gắng định hình lại SoftBank và các Quỹ Tầm nhìn. Cùng lúc đó, các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Amazon và Google cam kết hợp tác và chi hàng tỷ USD cho các công ty khởi nghiệp xây dựng mô hình AI. Nhiều công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu cũng đang săn lùng các thỏa thuận liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Sau khi thất bại với WeWork, SoftBank mới đây được S&P nâng hạng trở lại mức B+, mức xếp hạng phi đầu tư cao nhất, với lý do có “sự cải thiện về chất lượng tài sản”. Thành tựu tạo điều kiện cho SoftBank thực hiện một thương vụ quy mô lớn song Goto cho biết ông sẽ hết sức thận trọng.

“Sức mạnh đó không có nghĩa là chúng tôi sẵn sàng chi 10 tỷ USD, 20 tỷ USD, 30 tỷ USD. . . ”, ông nói.

Hoạt động giao dịch dường như đang được cải thiện. Trong tháng này, SoftBank dẫn đầu khoản đầu tư hơn 1 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp xe tự hành Wayve của Anh. Kentaro Matsui, người đứng đầu bộ phận kinh doanh mới tại SoftBank kiêm đối tác quản lý của Vision Funds, cho biết Son đã đích thân tham gia vào thương vụ này. Vị tỷ phú dự kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp cổ đông thường niên của SoftBank vào tháng 6 tới đây, đồng thời tiết lộ thêm về kế hoạch AI của mình.

Đối với một số nhà đầu tư, những kế hoạch mới mẻ trên có thể khiến tập đoàn ‘trật nhịp’ khỏi hoạt động kinh doanh cốt lõi, bao gồm Arm và công ty con viễn thông SoftBank Corporation. Tuy nhiên, với SoftBank, hướng đi mới dường như đã được ấn định.

Trước đó, Quỹ Tầm nhìn của Son đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng sau khi hàng trăm công ty khởi nghiệp tư nhân SoftBank rót vốn không thể trụ vững trong cuộc đại suy thoái ngành công nghệ. Tập đoàn này tin mình có thể trở lại ‘lợi hại hơn xưa’ nhờ chiến lược rót vốn vào các công ty trí tuệ nhân tạo - lĩnh vực nhà đầu tư mạo hiểm này nhắm mục tiêu từ lâu nhưng chưa tận dụng được.

“Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp cận cuộc cách mạng AI sắp diễn ra”, ông Goto cho biết và vui mừng thông báo, cổ phiếu một số công ty công nghệ do SoftBank hậu thuẫn đã bắt đầu phục hồi.

Masayoshi Son

Chia sẻ với tờ WSJ, Giám đốc điều hành Tập đoàn SoftBank Masayoshi Son cho biết mong muốn đầu tư vào công nghệ của ông đã khơi dậy trở lại nhờ một cuộc trò chuyện kéo dài vài giờ với ChatGPT về những ý tưởng mà chatbot này công nhận là “tuyệt vời”.

Masayoshi Son khẳng định công cụ trí tuệ nhân tạo đã giúp vực dậy tinh thần ông sau quãng thời gian dài đầu tư không như mong muốn. “Đã đến lúc chúng ta phản công”, ông Son nói tại cuộc họp thường niên. “Tôi muốn SoftBank dẫn đầu cuộc cách mạng AI”.

Son nói ông sử dụng ChatGPT mỗi ngày để vận động não và nảy ra hơn 600 ý tưởng. Có những cuộc trò chuyện kéo dài đến 3-4 giờ sáng. “Sau những đoạn hội thoại lặp đi lặp lại, tôi thực sự cảm thấy tuyệt vời vì ý tưởng của mình được chatbot khen là khả thi”, ông nói, đồng thời cho biết mình đang phát triển loại công nghệ mới giúp các chương trình AI tự kiểm soát. Rất nhiều ý tưởng liên quan đến việc dạy AI hiểu cảm xúc của con người để từ đó ứng dụng chúng vào thực tế.

Sự đón nhận diễn ra sau 1 thập kỷ Son cam kết rằng SoftBank sẽ tập trung hoàn toàn vào “cuộc cách mạng AI”. Với ông, AI là chủ đề thống nhất trong Quỹ Tầm nhìn trị giá 100 tỷ USD vốn được ra mắt hồi năm 2017.

Được biết, Quỹ Tầm nhìn hàng đầu này đã âm thầm bán bớt hàng tỷ USD cổ phiếu niêm yết công khai trong những năm gần đây. Động thái cho thấy người sáng lập Masayoshi Son đang chuyển hướng khỏi các giao dịch đầu tư mạo hiểm để dấn thân vào lĩnh vực chip và AI trí tuệ nhân tạo.

Kể từ cuối năm 2021, quỹ khởi nghiệp lớn nhất thế giới đã chứng kiến danh mục đầu tư niêm yết tại Mỹ giảm gần 29 tỷ USD sau khi bán bớt cổ phần trong các công ty như Coupang, DoorDash và Grab Holdings. Theo các chuyên gia, ông Son bán bớt tài sản trong danh mục quỹ để chuẩn bị cho những bước đột phá về AI và phần cứng liên quan. Triển vọng về Quỹ Tầm nhìn thứ ba, thứ tư chính thức đi vào dĩ vãng.

Tỷ phú Son hiện đã có những ‘nỗi ám ảnh’ mới, một phần lấy cảm hứng từ thành công của Arm. Giá trị thị trường của nhà thiết kế chip này đã tăng vọt lên khoảng 106 tỷ USD kể từ khi ra mắt thị trường vào năm 2023 nhờ nhu cầu đối với chất bán chất.

Trong quý IV, Quỹ này đã thoái 2,2 tỷ USD vốn trong khi chỉ chi 90 triệu USD cho các khoản đầu tư. Lượng tiền mặt của SoftBank theo đó được nâng lên 6,2 nghìn tỷ yên, tăng từ mức 4,6 nghìn tỷ yên vào cuối năm 2021.