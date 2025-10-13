Sốc với số tiền Ngân 98 thu về từ hoạt động kinh doanh

Mới đây, thông tin Ngân 98 bị bắt tạm giam gây xôn xao dư luận. Theo đó, Ngân 98 được xác định là người trực tiếp chỉ đạo sản xuất, quảng cáo và phân phối hàng loạt sản phẩm giảm cân, viên rau củ Collagen không phép. Trước khi dính vào ồn ào này, Ngân 98 thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, mua siêu xe, nghỉ dưỡng resort... Nguồn lợi bất chính thu được từ việc kinh doanh của Ngân 98 cũng khiến nhiều người chú ý.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, cơ quan chức năng điều tra mở rộng cho thấy, toàn bộ tiền thu được từ việc bán hàng đều được Ngân 98 cho luân chuyển qua nhiều tài khoản của người thân, nhân viên, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân nhằm che giấu dòng tiền.

Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ tính riêng trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu của hệ thống ZuBu đã lên tới hàng trăm tỷ đồng, với hàng chục nghìn đơn hàng được giao đi khắp cả nước.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Ngân 98 thu về hàng trăm tỷ đồng nhờ công việc kinh doanh online

Trong showbiz Việt, Ngân 98 là cái tên chưa bao giờ thôi gây tranh cãi. Ngân 98 nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm, phát ngôn sốc và loạt thị phi, được xem là hot girl thị phi nhất mạng xã hội. Không chỉ trong lĩnh vực giải trí, Ngân 98 còn lấn sân kinh doanh, đặc biệt là mảng thực phẩm chức năng, làm đẹp, cô thường xuyên xuất hiện trong các clip quảng bá sản phẩm, livestream tư vấn giảm cân.

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 – tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, là người điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và ZuBu Shop, dù pháp nhân đứng tên người thân hoặc nhân viên để tránh rủi ro pháp lý. Cô được xác định là người trực tiếp chỉ đạo sản xuất, quảng cáo và phân phối hàng loạt sản phẩm giảm cân, viên rau củ Collagen không phép. Các sản phẩm do ZuBu phân phối được gia công tại một nhà máy ở Hà Nội, sau đó vận chuyển vào kho hàng tại TP.HCM. Từ đây, đội ngũ nhân viên sử dụng Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty để chào mời khách hàng mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4–15kg. Mỗi bộ sản phẩm bao gồm một hộp Super Detox X3/X7/X1000 và một gói viên Collagen được bán ra với giá từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Đáng nói, dù sản phẩm Collagen tặng kèm không được cấp phép, nhưng thực tế lại là phần không thể tách rời của liệu trình được nhân viên tư vấn bán ra hàng ngày. Khách hàng tin tưởng mua theo hướng dẫn vì các sản phẩm đều được gắn mác hàng ngoại nhập, in tem chống giả, và được chính Ngân 98 quảng cáo công khai trên mạng xã hội.

Ngân 98 nổi tiếng với những chiêu trò, thị phi trên MXH trước khi bị bắt

Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm từng kiểm tra, phát hiện một số sản phẩm do Ngân 98 quảng bá chứa chất cấm như sibutramin và phenolphthalein – hai hoạt chất gây hại, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch và thần kinh. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo, các sản phẩm này vẫn được rao bán rầm rộ, với hình ảnh của Ngân 98 phủ sóng trên khắp nền tảng TikTok, Facebook và sàn thương mại điện tử.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.