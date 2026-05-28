Sốc với hình ảnh độc lạ trên sân pick, cộng đồng mạng phải thốt lên “nhố nhăng, phản cảm, bất ổn nhất thế kỷ”

Sức nóng của bộ môn thể thao thời thượng pickleball dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, song đi kèm với nó là những biến tướng đầy thị phi khiến dư luận không khỏi ngán ngẩm. Mới đây nhất, hình ảnh một người đàn ông lực lưỡng thản nhiên "cosplay em bé" với độc một chiếc bỉm và núm ti giả trên sân tập đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội, đẩy đỉnh điểm tranh cãi lên mức đỉnh trần với vô số lời chỉ trích nặng nề.

Sự bùng nổ của các trào lưu thể thao đã đưa pickleball trở thành một trong những hoạt động giải trí có tốc độ phát triển chóng mặt nhất. Tuy nhiên, khi một bộ môn thể thao đại chúng thu hút quá nhiều sự chú ý, nó cũng vô tình trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho những hành vi câu view, tạo scandal và thể hiện cái tôi một cách kệch cỡm.

Nếu như trước đây, dư luận từng tranh cãi nảy lửa về chuyện các cô gái diện đồ bơi hay trang phục thiếu vải lên sân banh, thì sự việc vừa xảy ra dạo gần đây đã đẩy định nghĩa về sự "phản cảm" đi quá xa. Khoảnh khắc một nam tay vợt ra sân thi đấu với tạo hình không giống ai đã nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhận về cả rổ "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Hiện tượng "bất ổn nhất thế kỷ": Khi nam thanh niên đóng bỉm, ngậm ti giả đi đánh pickleball

Theo những hình ảnh đang được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội dạo gần đây, bối cảnh diễn ra tại một sân tập pickleball có thiết kế khá bài bản và chuyên nghiệp. Tại đây, sự xuất hiện của một nam giới trung niên đã khiến toàn bộ những người có mặt tại đó phải "đứng hình".

Nhân vật chính là một người đàn ông sở hữu thân hình khá vạm vỡ nhưng lại chọn phong cách thời trang "quay về tuổi thơ" theo cách không thể thô thiển hơn. Anh này cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc bỉm giấy cỡ lớn dành cho người lớn, cổ đeo yếm trẻ em và miệng ngậm một chiếc núm ti giả màu xanh. Trên tay người đàn ông này vẫn cầm cây vợt pickleball chuyên dụng và di chuyển thực hiện các tư thế đón bóng một cách đầy thản nhiên trước những ánh mắt ái ngại của những người xung quanh.

Làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng: "Nhố nhăng, thô thiển và làm mất hình ảnh thể thao!"

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, phần bình luận dưới các bài viết đã nhanh chóng bùng nổ với hàng ngàn lượt tương tác. Khác với những cuộc tranh luận trước đây thường có hai luồng ý kiến đối lập, sự việc lần này lại ghi nhận một sự đồng lòng tuyệt đối từ phía công chúng: Lên án và tẩy chay kịch liệt.

Nhiều khán giả khó tính và những người yêu thể thao chân chính đã không giấu nổi sự bức xúc, để lại những bình luận vô cùng gay gắt. Một tài khoản mạng xã hội tức giận để lại ý kiến: "Tào lao quá! Hành vi này làm mất đi hoàn toàn hình ảnh đẹp đẽ, văn minh của thể thao nói chung và bộ môn pickleball nói riêng. Thể thao là để rèn luyện sức khỏe chứ không phải nơi để mang những trò lố lăng này ra triển lãm!".

Đa số netizen đều đồng tình rằng việc một người đàn ông trưởng thành đóng bỉm chạy nhảy nơi công cộng là vô cùng "thô thiển" và "nhố nhăng". Nhiều người đặt câu hỏi lớn:

"Mục đích của cái trò lố này là gì nhỉ? Xã hội càng ngày càng làm sao vậy? Cứ tưởng thế là hay, thực sự nhìn mà thấy bất ổn và vô cùng phản cảm!";

"Ko ra thể thống gì... haizz, sân nào vậy admin và ông bỉm này là ai? Thế mà ban quản lý sân vẫn để cho vào chơi, thậm chí vẫn có cả trọng tài đứng điều khiển được thì tôi cũng chịu".

Khi việc câu view vượt qua lăng kính đạo đức

Nhìn nhận một cách khách quan dưới góc độ truyền thông dạo gần đây, hành vi cosplay em bé của nam người chơi trên không biết vô tình hay cố ý, nhưng chắc chắn đã đạt được mục đích tối thượng của những kẻ thích tạo scandal: Sự chú ý tuyệt đối của đám đông. Trong thời đại mà một nút like, một lượt share có thể quy đổi ra danh tiếng hoặc giá trị thương mại, nhiều người sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng và các quy chuẩn đạo đức thông thường để đổi lấy vài phút nổi tiếng ảo trên mạng xã hội.

Hệ lụy từ những nội dung "bẩn": Việc cố tình biến một sân chơi thể thao thành nơi diễn trò hề, đóng bỉm ngậm ti giả là biểu hiện rõ nét của một lối tư duy lệch lạc. Nếu những hành vi này không bị xã hội lên tiếng bài trừ và xử lý nghiêm khắc từ phía ban quản lý các cụm sân, nó sẽ tạo ra một tiền lệ vô cùng xấu. Ngày hôm nay có người đóng bỉm ra sân, ngày mai hoàn toàn có thể xuất hiện những màn hóa trang quái đản, thô tục hơn nữa, biến các không gian công cộng lành mạnh thành những "sân khấu bất ổn nhất thế kỷ".

Quyền tự do cá nhân hay quyền sáng tạo của khách hàng luôn cần được tôn trọng, nhưng nó phải dừng lại ở ranh giới của sự văn minh và pháp luật. Các chủ sân cần có những quy định rõ ràng về trang phục lịch sự khi ra sân tập, đồng thời có quyền từ chối phục vụ đối với những cá nhân cố tình mang các đạo cụ, trang phục phản cảm vào khuôn viên chung để làm trò lố, bảo vệ không gian văn hóa cho các khách hàng khác.

Mong rằng sau sự cố đầy "bất ổn" này, cộng đồng người chơi sẽ có cái nhìn nghiêm túc hơn về văn hóa trang phục ứng xử, để trả lại cho sân tập một bầu không khí trong lành, khỏe khoắn và văn minh đúng nghĩa.