'Sốc' với doanh thu 1 năm của vua Youtube MrBeast

MrBeast (tên thật là Jimmy Donaldson) đang kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ ai trong ngành công nghiệp sáng tạo nội dung.

MrBeast (tên thật là Jimmy Donaldson) đang kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ ai trong ngành công nghiệp sáng tạo nội dung. Đây là kết luận từ bảng xếp hạng Top Creators mới nhất vừa được tạp chí Forbes vừa công bố.

Theo đó, chàng trai 28 tuổi lớn lên tại Bắc Carolina này đã thu về khoản doanh thu lên tới 300 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026, bỏ xa các influencer khác trên toàn cầu.

Donaldson gặt hái thành công vang dội nhờ kênh YouTube chuyên về các thử thách siêu tưởng (và đôi khi là những nghĩa cử từ thiện chấn động), đồng thời vừa cho ra mắt mùa hai của loạt phim Beast Games trên nền tảng Amazon Prime vào tháng 1 vừa qua. Nguồn thu của anh còn đến từ chuỗi kinh doanh ẩm thực, công cụ phân tích dữ liệu, cùng bản quyền khai thác đồ chơi và quần áo. Có thông tin cho biết, công ty của Donaldson đã gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm với mức định giá lên tới 5 tỷ USD, đồng thời vừa thâu tóm một ứng dụng quản lý tài chính cá nhân dành cho thanh thiếu niên.

Khi YouTube không còn là nguồn thu duy nhất

Ngoài MrBeast, danh sách những influencer thành công nhất của Forbes cho thấy các YouTuber nói chung vẫn chiếm lĩnh những vị trí cao nhất trong nhóm creator được trả lương hậu hĩnh nhất. Một phần nguyên nhân đến từ việc các bài đăng tài trợ và quảng cáo dạng video luôn có giá trị thương mại vượt trội. Theo Forbes, Donaldson đã tận dụng triệt để lợi thế này.

Công thức chung của nhiều creator triệu đô hiện nay là biến danh tiếng trên mạng xã hội thành đòn bẩy cho các thương vụ kinh doanh bên ngoài. Bộ đôi Rhett McLaughlin và Link Neal của kênh Rhett & Link đã mở rộng tầm ảnh hưởng từ các video hài tình huống trên YouTube sang các hợp đồng phát trực tuyến (streaming), biểu diễn trực tiếp, bán vật phẩm lưu niệm (merch) và phát hành sách.

MrBeast (tên thật là Jimmy Donaldson) đang kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ ai trong ngành công nghiệp sáng tạo nội dung.

Mark Edward Fischbach (được biết đến với nghệ danh Markiplier trên YouTube) khởi đầu là một streamer mảng gaming, nhưng hiện tại đang hốt bạc nhờ doanh thu từ dòng thời trang riêng. Sau một vài thương vụ làm podcast và truyền hình, anh cũng vừa tự phát hành bộ phim điện ảnh đầu tay của mình vào đầu năm nay.

Nằm trong nhóm những creator có thu nhập khủng nhất năm nay còn có hai cái tên chuyên về mảng tài chính cá nhân và bí quyết kinh doanh. Sinh ra tại Phoenix, Codie Sanchez đã có cú rẽ hướng ngoạn mục từ sự nghiệp báo chí và tài chính sang giảng dạy cách làm chủ doanh nghiệp nhỏ thông qua hệ thống kênh trực tuyến, podcast cá nhân và một cuốn sách lọt danh mục Bán chạy nhất của tờ New York Times. Cô là tiếng nói tiên phong thúc đẩy làn sóng tạo thu nhập thụ động thông qua mô hình kinh doanh máy bán hàng tự động và tiệm giặt là tự động đang gây sốt trên Internet.

Trong khi đó, Steven Bartlett - một nhà sáng lập startup kỳ cựu - lại nổi lên như cồn nhờ podcast The Diary of a CEO (Nhật ký của một Giám đốc điều hành) phát trên YouTube và các nền tảng âm thanh. Định dạng chương trình chuyên phỏng vấn các CEO, doanh nhân và người nổi tiếng này đã trở thành một trong những podcast có lượng người nghe lớn nhất thế giới. Kể từ đó, Bartlett liên tục thành lập và đầu tư vào nhiều công ty, viết hai cuốn sách và trở thành “Cá mập” (Angel Investor) trong chương trình truyền hình Dragon's Den của Anh.

Theo: Statistics