Sốc visual mỹ nhân vừa được đề cử gương mặt đẹp nhất hành tinh, nhan sắc đến body đều là “cực phẩm nhân gian”

Nhan sắc lẫn body đều “cực phẩm”, 12 năm liên tiếp lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất hành tinh

Năm 2026 đánh dấu cột mốc mới của TWICE khi nhóm tiếp tục “chinh phạt” loạt điểm dừng chân từ Á đến Âu, nằm trong khuôn khổ This Is For World Tour . Tin vui dành cho nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và cộng đồng ONCE (fandom TWICE) khi 9 cô gái nhà JYP trở thành những nghệ sĩ Kpop đầu tiên trong lịch sử tổ chức 3 đêm liên tiếp tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản, dự kiến thu hút tổng cộng gần 240 nghìn khán giả tới tham dự. Sau 11 năm trong nghề, TWICE chứng minh đẳng cấp của nhóm kể cả khi đã đi qua thời hoàng kim.

Tin vui chấn động đã vô tình giúp Momo trở nên viral nhờ khoảnh khắc trình diễn trên sân khấu tại chặng Inglewood (Mỹ). Diện lên mình bộ bodysuit da báo, nữ idol gây choáng ngợp với visual sắc sảo, gương mặt nhỏ nhắn và thần thái. Mỹ nhân sinh năm 1996 thu hút mọi ánh nhìn với khí chất sáng bừng sân khấu, từng động tác vũ đạo như gây mê hoặc. Đến mái tóc xoăn nâu cũng chuyển động theo cơ thể, góp phần giúp Momo toát lên vẻ sexy khó cưỡng.

Không chỉ nhan sắc, body săn chắc và tỷ lệ hình thể cực đẹp của Momo cũng trở thành tâm điểm chú ý. Chiếc eo thon gọn, vòng hông nảy nở cùng đôi chân dài thẳng tắp là thành quả của nhiều năm duy trì luyện tập cường độ cao. Sự kết hợp giữa sắc vóc đỉnh cao và phong thái tự tin khiến Momo được netizen ví như “cực phẩm nhân gian”. Đặc biệt, cô vừa được đề cử trong danh sách 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026, càng khẳng định sức hút toàn cầu của một trong những thần tượng Nhật Bản nổi tiếng nhất hiện nay.

Dẫu biết J-line của TWICE luôn duy trì được cộng đồng fan đông đảo, Momo 2-3 năm trở lại đây bứt phá với nhiều khoảnh khắc viral, cũng như có ảnh hưởng lớn ở cả lĩnh vực âm nhạc và thời trang. Cô nàng hiện vẫn là thành viên sở hữu lượng người theo dõi cao nhất nhóm - 15.6 triệu người theo dõi trên Instagram. Mỗi bài đăng đều nhận được trung bình hàng triệu lượt thả tim. Có thể độ nhận diện chưa bằng Tzuyu, Sana hay Nayeon nhưng không thể phủ nhận sức hút của Momo trên nền tảng MXH.

“Cỗ máy nhảy” đình đám của TWICE và Kpop gen 3, góp phần mở đường cho thế hệ idol người Nhật tại Kpop

Momo tên đầy đủ là Hirai Momo, sinh năm 1996 tại Kyoto, Nhật Bản. Cô đảm nhận vai trò nhảy chính, rapper và hát phụ trong TWICE. Trước khi debut, Momo đã được chú ý nhờ khả năng vũ đạo nổi bật từ nhỏ, từng luyện tập nhảy nhiều năm và sở hữu nền tảng vũ đạo rất chắc chắn. Năm 2012, cô cùng chị gái đăng video nhảy lên mạng và được công ty JYP Entertainment phát hiện, sau đó sang Hàn Quốc làm thực tập sinh khi mới tuổi teen.

Năm 2015, Momo tham gia chương trình sống còn SIXTEEN để chọn đội hình debut TWICE. Dù bị loại ở vòng cuối trước thềm Chung kết, cô bất ngờ được Park Jin Young đưa trở lại đội hình chính thức nhờ kỹ năng nhảy vượt trội, sức hút sân khấu và tiềm năng ngôi sao. Quyết định “vớt” Momo khi ấy từng gây tranh cãi, nhưng về sau được xem là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất lịch sử JYP.

Tháng 10/2015, Momo chính thức debut cùng TWICE với mini album The Story Begins và ca khúc mở màn Like OOH-AHH. Từ đó đến nay, cô đã hoạt động cùng nhóm hơn 11 năm, trải qua hành trình từ tân binh đến một trong những girlgroup thành công nhất Kpop. Momo góp mặt trong loạt hit lớn như Cheer Up, TT, Likey, Fancy, Feel Special, I Can’t Stop Me, Talk That Talk, One Spark.. . và luôn là “cỗ máy nhảy” biểu tượng của nhóm cũng như Kpop gen 3.

Ngoài hoạt động nhóm, Momo còn tham gia unit Nhật Bản MISAMO cùng Sana và Mina, debut năm 2023. Bộ ba nhanh chóng thành công lớn tại quê nhà với hàng triệu album được bán ra, phủ sóng khắp làng giải trí Nhật. Ở mảng thời trang, Momo là gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang và tạp chí lớn. Momo - Sana - Mina là 3 trong số những gương mặt góp phần mở đường cho thế hệ idol Nhật Bản hoạt động tại thị trường Kpop.