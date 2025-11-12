Sốc visual đại mỹ nhân vào vai Hoàng hậu quyền lực nhất Việt Nam, 30 năm nhan sắc không đổi mới đáng nể

Thời điểm hiện tại, công chúng đang dành nhiều sự quan tâm cho Hộ Linh Tráng Sĩ. Tác phẩm lấy bối cảnh cuối triều Đinh, khi Đinh Tiên Hoàng băng hà và triều đình rơi vào khủng hoảng. Cuộc hành trình đưa linh cữu ông về an táng tại long mạch quốc gia trở thành một cuộc chạy đua sinh tử, nơi lòng trung nghĩa và niềm tin vào vận nước bị thử thách tận cùng.

Đỗ Hải Yến là người được "chọn mặt gửi vàng" cho vai Hoàng hậu Dương Vân Nga trong phim Hộ Linh Tráng Sĩ.

Hộ Linh Tráng Sĩ có sự góp mặt của những tên tuổi đình đám của điện ảnh Việt, trong đó vai Hoàng hậu Dương Vân Nga do nữ diễn viên Đỗ Hải Yến đảm nhận. Đây là một vai diễn quan trọng yêu cầu cao về cả ngoại hình, khí chất lẫn diễn xuất. Thế nhưng với việc Đỗ Hải Yến được "chọn mặt gửi vàng", khán giả hoàn toàn có lý do để cảm thấy yên tâm.

Cho những ai chưa biết, Đỗ Hải Yến từng là một đại mỹ nhân nức tiếng của Vbiz. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng vai diễn nhỏ trong bộ phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng do Trần Anh Hùng làm đạo diễn vào năm 1999.

Đỗ Hải Yến từng là mỹ nhân nức tiếng Vbiz.

Đến năm 2001, cô vinh dự góp mặt trong bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng của đạo diễn Phillip Noyce. Ở dự án này, cô hợp tác cùng những ngôi sao nổi tiếng thế giới Michael Caine và Brendan Fraser. Cho đến hiện tại, Đỗ Hải Yến là diễn viên Việt duy nhất từng đóng chính trong một bộ phim Hollywood. Để có được cơ hội quý giá này, Đỗ Hải Yến đã phải vượt qua tới hơn 2000 đối thủ.

Năm 2005, mỹ nhân sinh năm 1982 góp phần vào thành công lớn của Chuyện Của Pao, bộ phim được vinh danh tại LHP Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2010, bộ phim Cánh Đồng Bất Tận càng đưa tên tuổi của Đỗ Hải Yến lên tầm cao mới.

Đỗ Hải Yến và Ninh Dương Lan Ngọc trong phim Cánh Đồng Bất Tận.

Đỗ Hải Yến là diễn viên Việt duy nhất đóng vai nữ chính trong một phim Hollywood. Cô đảm nhận vai Phượng, hợp tác cùng hai ngôi sao nổi tiếng Brendan Fraser và Michael Caine.

Khi mà tương lai sự nghiệp đang vô cùng rộng mở, Đỗ Hải Yến lại chọn kết hôn với doanh nhân Calvin Lâm, lui về hậu phương để chăm sóc gia đình, không còn hoạt động nghệ thuật năng nổ như trước. Thế nhưng cũng chính vì vậy, màn tái xuất của cô càng được khán giả ngóng đợi nhiều hơn.

Khán giả đang rất mong chờ màn tái xuất của Đỗ Hải Yến.

Nói thêm về vai Dương Vân Nga do Đỗ Hải Yến thủ vai, đây là nhân vật lịch sử có thật. Dương Vân Nga được xem là Hoàng hậu quyền lực bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Bà không chỉ là Hoàng hậu của vua Đinh Tiên Hoàng mà sau này khi Lê Hoàn lập ra nhà Tiền Lê, ông cũng lập bà là một trong những Hoàng hậu của mình với tôn hiệu Đại Thắng Minh Hoàng hậu. Dương Vân Nga cũng chính là người đã suy tôn Lê Hoàn lên ngôi, từ đó lập ra nhà Tiền Lê.

(Thông tin từ đoàn làm phim)