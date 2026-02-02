SỐC: Vàng SJC giảm về 164 triệu đồng/lượng, "cú đấm bồi" cho ai đu đỉnh 191 triệu đồng

Lúc 8h25 ngày 2/2, giá vàng tại công ty SJC đã lao dốc cực mạnh, theo đó, vàng miếng SJC niêm yết ở vùng giá 164- 167 triệu đồng/lượng, giảm tới 5 triệu đồng/lượng so với vùng giá 169- 172 triệu đồng chốt phiên giao dịch trước đó.

Phải đến 09h cùng ngày, giá vàng tại SJC mới được điều chỉnh tăng lên mức 165,6 – 168,6 triệu đồng. Dẫu vậy, so với mức 172 triệu đồng của ngày hôm trước, loại vàng này đã giảm 3,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng vào lúc 8h25 phút sáng nay.

Tương tự, các loại vàng nhẫn SJC 99,99 cũng đồng loạt đi xuống. Loại từ 1 đến 5 chỉ có giá mua vào là 165,10 triệu đồng/lượng và bán ra là 168,10 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức giảm khoảng 2,9 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nữ trang 99,99%, mức giá hiện tại là 163,10 triệu đồng/lượng mua vào và 166,60 triệu đồng/lượng bán ra so với chốt phiên ngày 1/2.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, xu hướng giảm cũng chiếm chủ đạo nhưng có sự chênh lệch nhẹ giữa các dòng sản phẩm. Dẫn đầu là Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K với giá mua vào 167,00 triệu đồng/lượng và bán ra 170,00 triệu đồng/lượng, giảm 2,0 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Bên cạnh đó, vàng miếng SJC được đơn vị này niêm yết tương đương với thị trường chung là 165,60 triệu đồng/lượng (mua) và 168,60 triệu đồng/lượng (bán), tức giảm 3,4 triệu đồng/lượng. Riêng vàng trang sức 24K (999.9) có mức giảm nhẹ hơn, hiện giao dịch quanh ngưỡng 165,00 triệu đồng/lượng mua vào và 168,50 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

Cùng chung diễn biến của thị trường miền Bắc, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm sâu cho các sản phẩm chủ lực. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Nhẫn tròn trơn hiện có cùng mức giá là 167,00 triệu đồng/lượng mua vào và 170,00 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,0 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Đối với mặt hàng vàng miếng SJC tại BTMC, mức giá bán ra cũng lùi về mốc 168,60 triệu đồng/lượng , tương ứng với mức giảm 3,4 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, thị trường vàng trong nước sáng nay đang chịu áp lực giảm rất lớn từ biểu đồ giá thế giới, khiến giá bán ra tại tất cả các thương hiệu đều "bốc hơi" từ 1,7 đến 3,4 triệu đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Tính từ đỉnh ngày 29/01 đến nay, thị trường đã trải qua 4 phiên giảm hoặc điều chỉnh sâu liên tiếp. ﻿

Với những ai mua vàng ở đỉnh 191 triệu đồng thì mức lỗ đang lên tới 25 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay vẫn đang trong chuỗi ngày giảm giá mạnh khi sáng nay mất thêm hơn 150 USD (-3,17%) để lao xuống mốc 4.732 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 149 triệu đồng/lượng.

Dẫu vậy, bất chấp những thay đổi chính sách khác của chính quyền Tổng thống Trump, căng thẳng ở Iran và Venezuela, cho đến những lo ngại về nợ toàn cầu, một số chuyên gia cho rằng vẫn có những lý do cơ bản để vàng giữ giá cao như trước. Tính từ đầu năm đến khi đạt mức cao kỷ lục vào hôm 29/1, giá vàng đã tăng gần 30%, trong khi giá bạc tăng gần 70%.﻿