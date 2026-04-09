Sốc: Tài tử "Truyền Thuyết Jumong" mù mắt sau khi trượt chân ngã

Sáng 9/4, tờ Sportshankook đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Soon Dong Woon (phim Truyền Thuyết Jumong ) hiện đã bị mù 1 bên mắt, khiến cả mạng xã hội xứ kim chi dậy sóng. Theo nguồn tin, tài tử họ Soon vừa làm khách mời trong 1 talk show được phát sóng trên YouTube. Tại đây, Soon Dong Woon lần đầu chia sẻ về biến cố kinh hoàng mà mình đã gặp phải.

Trước ống kính, tài tử Truyền Thuyết Jumong cho biết mình không may bị trượt chân ngã từ trên cao dẫn đến chấn thương cột sống cổ và phải phẫu thuật, đồng thời buộc phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật trong thời gian dài.

Đáng chú ý, Soon Dong Woon tiết lộ luôn chuyện mình hiện đã mất hoàn toàn thị lực 1 bên mắt. Việc bị mù 1 bên mắt chính là nguyên nhân khiến nam nghệ sĩ quyết định đóng băng các hoạt động nghệ thuật tới nay: “Khi quay phim cổ trang phải tháo kính ra mà. Ở những cảnh quay trong đêm tối, trước mắt tôi bỗng chỉ còn lại 1 màn đen hoàn toàn. Tôi từng bị ngã xuống mương và gặp vô vàn khó khăn trong quá trình ghi hình. Vì sợ làm ảnh hưởng đến đoàn phim nên tôi đã quyết định dừng mọi hoạt động”.

Soon Dong Woon bị mù 1 bên mắt, khiến nam diễn viên tạm rời xa làng giải trí. Ảnh: Naver

Cũng trong talk show mới đây, Soon Dong Woon cũng lần đầu công bố tin đã tái hôn cùng những mâu thuẫn với vợ cũ. Theo lời Soon Dong Woon, nam diễn viên và vợ cũ đã nhiều lần cãi vã trong thời gian cùng điều hành 1 cửa hàng mì: “Nhờ vai diễn trong Truyền Thuyết Jumong, tình trạng tài chính của tôi được cải thiện rõ rệt. Thậm chí khi ấy, tôi còn nhanh chóng trả hết được những khoản nợ trong quá khứ. Sau thành công của Truyền Thuyết Jumong, tôi mở 1 quán mì ở Gimpo. Tuy nhiên, do thường xuyên phải tiếp rượu khách hàng, tôi đã rơi vào tình trạng say xỉn mỗi ngày, dẫn đến mâu thuẫn gay gắt với vợ cũ. Cuối cùng, quán mì phải đóng cửa chỉ sau 2 năm hoạt động”.

Sau khi ly dị người vợ đầu, Soon Dong Woon đã tái hôn với người vợ hiện tại. Tưởng chừng sẽ có cuộc sống ổn định và hạnh phúc nhưng trên thực tế, nam tài tử lại tiếp tục phải đối mặt với cơn sóng gió tiếp theo của đời mình. Đó là khi nam nghệ sĩ phát hiện ra con gái riêng của người vợ thứ 2 bị khuyết tật trí tuệ mức độ 2. Soon Dong Woon nhớ lại mọi chuyện: “Tôi và người vợ hiện tại gặp nhau khi cả 2 đều từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân. Vợ tôi khi đó đang 1 mình nuôi nấng Ji Hee (con gái riêng). Gặp bà xã được khoảng 1 tháng, tôi mới biết chuyện Ji Hee mắc khuyết tật trí tuệ. Lúc đó đầu óc tôi bỗng trở nên hoàn toàn trống rỗng vì bản thân tôi chưa từng trải qua tình huống như vậy trong đời”.

Sau nhiều trăn trở, Soon Dong Woon vẫn quyết định kết hôn với người vợ hiện tại. Mỗi khi ở bên Ji Hee, tài tử họ Soon đều tận dụng những kỹ năng có được từ công việc diễn viên lồng tiếng để làm con gái riêng vui cười.

Những chia sẻ của Soon Dong Woon đã gây xôn xao mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Cuối talk show, tài tử Truyền Thuyết Jumong cho biết hiện nam diễn viên cùng vợ đã chuyển về sinh sống ở 1 vùng nông thôn bình lặng. Tuy nhiên, Soon Dong Woon khẳng định ngọn lửa đam mê với diễn xuất vẫn hừng hực cháy bỏng trong lòng mình. Nhận được sự cổ vũ từ bà xã và người đồng nghiệp thân thiết Yoon Chul Hyung, Soon Dong Woon hiện đang nỗ lực chuẩn bị cho sự trở lại màn ảnh.

Trước ống kính, tài tử Truyền Thuyết Jumong khẳng định mình vẫn chưa giải nghệ: “Tôi chuyển về vùng nông thôn sinh sống để tiết kiệm chi phí và tìm lại sự thư thái trong tâm hồn. Hiện tại là lúc lòng tôi bình yên và hạnh phúc nhất. Tôi cũng muốn bắt đầu diễn xuất trở lại nếu có cơ hội”.

Soon Dong Woon xuất thân là diễn viên lồng tiếng. Song tới những năm 2000, nam nghệ sĩ đã chuyển sang đóng phim truyền hình và xuất hiện trong hàng loạt bom tấn tại Hàn Quốc. Tài tử họ Soon trở nên nổi tiếng với khán giả xứ kim chi nhờ chuyên trị vai phản diện trong các bộ phim cổ trang của đài MBC. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn trên sân khấu kịch nói.