Sốc: Phát hiện thạch tín, chì, hoá chất vĩnh cửu trong nhiều loại sữa công thức tại Mỹ

Báo cáo mới nhất của tổ chức phi lợi nhuận Consumer Reports cho biết nhiều loại sữa công thức phổ biến tại Mỹ có sự hiện diện của thạch tín, chì và các hóa chất vĩnh cửu (PFAS). Phát hiện làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tích tụ độc tố trong cơ thể trẻ nhỏ, theo CBS News.

Consumer Reports đã tiến hành đánh giá 49 sản phẩm khác nhau, bao gồm sữa bột, sữa nước, sữa từ protein thay thế và các dòng sữa dành cho trẻ bị dị ứng. Kết quả cho thấy hơn một nửa số mẫu thử có hàm lượng chất ô nhiễm ở mức được đánh giá là “đáng lo ngại”.

Bà Sana Mujahid, Quản lý nghiên cứu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của Consumer Reports, cảnh báo rằng việc tiếp xúc lặp lại với các chất ô nhiễm này có thể gây ra những tác động tiêu cực đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh. Theo bà, cơ thể trẻ còn nhỏ và nhiều hệ cơ quan vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên đặc biệt nhạy cảm. Ngoài ra, sữa không phải là nguồn phơi nhiễm duy nhất, bởi các chất ô nhiễm này cũng có thể xuất hiện trong nguồn nước dùng để pha sữa.

Các chuyên gia cho biết dù thị trường sữa công thức được kiểm soát khá nghiêm ngặt, sản phẩm vẫn khó tránh khỏi nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường hoặc trong quá trình sản xuất. Hiện Mỹ vẫn chưa ban hành quy định cụ thể về ngưỡng giới hạn các chất ô nhiễm trong sữa công thức, đồng thời các nhà sản xuất cũng không bắt buộc phải kiểm tra sự hiện diện của những chất này.

Consumer Reports lưu ý rằng các sản phẩm được kiểm nghiệm vẫn được coi là an toàn để sử dụng, dù phát hiện một lượng nhỏ chất ô nhiễm. Tổ chức này cho biết họ áp dụng những tiêu chuẩn bảo vệ nghiêm ngặt nhất khi đánh giá rủi ro, nhằm cung cấp thông tin để các bậc cha mẹ có thể đưa ra lựa chọn phù hợp cho nguồn dinh dưỡng đầu đời của trẻ.

Trước đó, trong một cuộc điều tra được công bố năm ngoái, Consumer Reports cũng từng phát hiện sự xuất hiện của chì và thạch tín trong một số loại sữa bột công thức. Sau kết quả này, các cơ quan quản lý thực phẩm đã cam kết tăng cường giám sát và siết chặt quy trình kiểm nghiệm đối với các sản phẩm cùng loại.

Hai tập đoàn chiếm khoảng một nửa thị phần sữa công thức tại Mỹ là Abbott Nutrition và Mead Johnson đã nhanh chóng bác bỏ những lo ngại nói trên. Đại diện Abbott cho biết công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kim loại nặng của Liên minh châu Âu và Canada, đồng thời khẳng định sản phẩm của hãng vẫn bảo đảm an toàn. Trong khi đó, Mead Johnson cho biết doanh nghiệp luôn áp dụng quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ, triển khai nhiều biện pháp để giảm thiểu tạp chất và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Các nhà sản xuất cũng cho rằng một lượng rất nhỏ kim loại nặng có thể tồn tại tự nhiên trong môi trường và chuỗi cung ứng thực phẩm.

Để khắc phục khoảng trống trong quy định pháp lý, Thượng nghị sĩ Gary Peters đã giới thiệu Đạo luật Bảo vệ Sữa công thức khỏi Ô nhiễm vào năm ngoái. Tháng 1 vừa qua, Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu của Thượng viện đã thông qua dự luật này. Theo nội dung đề xuất, các nhà sản xuất sẽ phải thông báo cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) trong vòng 24 giờ nếu phát hiện sản phẩm bị nhiễm bẩn, ghi nhãn sai hoặc biến chất.

Trong thời gian chờ FDA ban hành các ngưỡng an toàn mới, các chuyên gia y tế khuyến nghị phụ huynh nên tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa khi lựa chọn sữa cho trẻ. Gia đình cũng được khuyên không nên tự chế sữa công thức tại nhà và cần sử dụng nguồn nước sạch, đạt chuẩn để pha sữa.

Theo: CBS News