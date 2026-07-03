Sốc nhất ngày: Nữ ca sĩ 3 con lộ ảnh ngoại tình vào khách sạn, về nhà riêng với nhà kinh tế học đã có vợ

Công chúng chỉ trích dữ dội hành vi ngoại tình của nữ ca sĩ đình đám này.

Trưa 3/7, tạp chí FRIDAY khiến cả MXH dậy sóng khi tung những hình ảnh hẹn hò của nữ ca sĩ quốc dân Nhật Bản Shiina Ringo và nhà kinh tế học kiêm ngôi sao truyền hình Narita Yusuke kém 7 tuổi. Đáng nói, theo tờ Mirror Media, Narita Yusuke đã lập gia đình, trong khi đó Shiina Ringo và đạo diễn MV Kodama Yuichi lại sống chung và xem nhau như vợ chồng. Ngoài ra, Shiina Ringo cũng đã là mẹ 3 con. Từ đây, Shiina đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội xứ hoa anh đào vì dính cáo buộc ngoại tình.

Trong hình ảnh do tạp chí FRIDAY vừa công bố, Shiina Ringo - Narita Yusuke nhiều lần gặp gỡ riêng tư, cùng nhau đi nghe nhạc jazz mà thậm chí còn bị bắt gặp bí mật hẹn hò tại khách sạn và tại nhà riêng của Shiina Ringo.

Shiina Ringo - Narita Yusuke cùng rời 1 nhà hàng nhạc jazz rồi cả 2 đã lên xe đến căn hộ cao cấp của Shiina Ringo tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Yahoo News

Chưa hết, Narita Yusuke cũng đã chính thức gia nhập công ty quản lý do Shiina Ringo làm người đại diện cách đây 2 tháng. Vào cuối tháng 5, sau khi xem xong buổi hòa nhạc của Shiina Ringo, Narita Yusuke đã thẳng tiến đến khách sạn nơi nữ ca sĩ lưu trú. Việc 2 người gắn kết chặt chẽ cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng tư và có những tương tác quá mức thân mật đã khiến công chúng tin chắc rằng họ đã phải lòng nhau.

Nguồn tin cho biết thêm, Shiina Ringo - Narita Yusuke bén duyên từ buổi đối thoại trên 1 tạp chí vào tháng 12 năm ngoái. Thời điểm đó, Narita Yusuke tỏ ra vô cùng căng thẳng khi được trò chuyện cùng Shiina Ringo. Anh cho biết mình là 1 fan lâu năm của nữ ca sĩ 7X. Với tư cách 1 người hâm mộ trung thành, Narita Yusuke không ngần ngại thổ lộ rằng số tiền tiêu vặt đầu tiên anh kiếm được vào năm 14 tuổi đã được dùng để mua vé xem hòa nhạc của Shiina Ringo. Cũng trong buổi đối thoại đó, cả 2 đã cùng chia sẻ về quan điểm âm nhạc, nhân sinh quan và góc nhìn văn hóa của mình, từ đây nhanh chóng trở nên gần gũi với nhau.

Ngay giữa tâm bão scandal, phía Shiina Ringo đã chính thức có động thái lên tiếng đầu tiên. Theo đó, người đại diện cho biết căn hộ mà Shiina Ringo - Narita Yusuke lui tới thực ra được sử dụng làm phòng thu - nơi nữ ca sĩ thường xuyên gặp gỡ các nhân viên trong công ty. Về hình ảnh nữ ngôi sao và nhà kinh tế học bí mật gặp gỡ tại khách sạn sau buổi hòa nhạc, phía Shiina Ringo phản hồi rằng trong thời gian lưu diễn, nghệ sĩ - nhân viên cùng công ty đều lưu trú tại cùng 1 địa điểm như vậy.

Đáng chú ý, theo 1 nguồn tin khác, vợ chồng Narita Yusuke đã duy trì tình trạng ly thân trong suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, 1 số khán giả vẫn cho rằng Shiina Ringo - Narita Yusuke thực sự đã ngoại tình bất chấp những lời giải thích trên đây, do nữ ca sĩ này vẫn còn đang trong mối quan hệ với đạo diễn Kodama Yuichi.

Mối quan hệ giữa Shiina Ringo - Narita Yusuke ở thời điểm hiện tại đã khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Ảnh: Yahoo News

Shiina Ringo sinh năm 1978, được coi là ca sĩ quốc dân ở làng nhạc Nhật Bản. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt ca khúc “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng. Nữ nghệ sĩ từng kết hôn với nghệ sĩ guitar Yayoshi Junji cách đây 26 năm. Cặp đôi có với nhau 1 người con trai trước khi đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn 14 tháng. Sau đó, cô và đạo diễn MV Kodama Yuichi sống chung và xem nhau như vợ chồng dù chưa chính thức đăng ký kết hôn. Tới nay, cặp đôi đã có với nhau 2 người con.

Trong khi đó, Narita Yusuke kém Shiina Ringo 7 tuổi, là nhà kinh tế học nổi tiếng tại Nhật Bản. Anh đã kết hôn từ khi mới ngoài 20 tuổi. Những năm gần đây, anh gây chú ý khi liên tục xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình ăn khách.