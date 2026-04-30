"Sốc": Bạn trai bí mật tung video nhạy cảm với tình cũ lên mạng, cô gái trẻ vẫn mù quáng không dám chia tay

Những vụ việc liên quan đến "phát tán văn hóa phẩm đồi trụy" hay "trả thù bằng video nóng" không còn là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, vụ việc vừa được chia sẻ trên kênh một kênh YouTube mới đây đã khiến dư luận thực sự rúng động không chỉ bởi hành vi đồi bại của người đàn ông, mà còn bởi sự cam chịu đến khó hiểu của người cô gái trong cuộc.

Phát hiện bí mật kinh hoàng trên điện thoại của người yêu

Câu chuyện được A tâm sự trên 1 diễn đàn, rằng cô phát hiện ra bộ mặt thật kinh tởm đằng sau tài khoản mạng xã hội riêng tư của bạn trai mình. Cụ thể, tình cờ kiểm tra điện thoại của bạn trai, cô đã phát hiện ra những thước phim nhạy cảm của anh ta cùng bạn gái cũ. Phản ứng đầu tiên của người bạn trai là sự quanh co chối tội bằng một lý lẽ đầy sơ hở: "Anh chụp với người cũ nhưng quên chưa xóa".

Để xoa dịu cô A, anh ta hứa sẽ xóa ngay lập tức. Thế nhưng, đằng sau lời hứa hươu hứa vượn đó là một kế hoạch xảo quyệt. Thay vì tiêu hủy đoạn video vi phạm quyền riêng tư đó, anh ta lại âm thầm lập một tài khoản riêng tư và tải chúng lên để "lưu trữ" và chia sẻ ngầm.

Những lời biện minh trơ trẽn

Khi sự thật bị phanh phui lần thứ hai, người bạn trai đã đưa ra những lý do khiến bất kỳ ai có lương tri cũng phải phẫn nộ. Anh ta bao biện rằng việc giữ lại video là "phương sách cuối cùng" vì bạn gái cũ vẫn còn nợ tiền anh ta. Sau đó, anh ta lại thú nhận một cách biến thái rằng giữ lại chỉ để... "xem một mình sau này".

Hành vi này không chỉ dừng lại ở sự phản bội lòng tin với cô A, mà còn là sự xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của người bạn gái cũ – nạn nhân trực tiếp của hành vi quay lén hoặc phát tán trái phép.

Sự bạc nhược của tình yêu và cái bẫy tâm lý "yếu lòng"

Điều khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt nhất không phải là sự biến thái của gã bạn trai, mà chính là thái độ của cô A. Dù biết bạn trai mình là một kẻ nguy hiểm, thường xuyên nhắn tin tán tỉnh những phụ nữ khác và sở hữu sở thích lệch lạc, cô A vẫn thốt lên: "Tôi không muốn chia tay vì vẫn còn tình cảm".

Người xem không ngần ngại dùng những lời lẽ nặng nề nhất để thức tỉnh cô gái trẻ. "Ngu ngốc. Tại sao bạn lại lên đây than vãn nếu không định chia tay? Cuộc sống của bạn là do bạn chọn". Cộng đồng mạng Hàn Quốc và thế giới đang bày tỏ sự phẫn nộ cùng cực với gã bạn trai trong câu chuyện. Tuy nhiên, lời khuyên chân thành nhất dành cho cô A và những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự là: Hãy chạy ngay đi!

Sự yếu đuối của cô A không chỉ gây hại cho bản thân cô mà còn cho thấy một thực tế đáng buồn: Nhiều phụ nữ trẻ hiện nay đang bị kẹt trong những mối quan hệ độc hại mà không có đủ bản lĩnh để thoát ra, ngay cả khi đối phương bộc lộ những dấu hiệu của một tội phạm tình dục tiềm năng.

Câu chuyện của cô là minh chứng cho "tình yêu mù quáng" có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Một người đàn ông có thể đem video ân ái với người cũ lên mạng thì hoàn toàn có thể làm điều tương tự với bạn. Tình yêu không bao giờ đi kèm với sự đe dọa, lừa dối và biến thái. Việc tiếp tục ở lại bên cạnh một người có hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức như vậy không phải là sự hy sinh, mà là sự tự hủy hoại. Đừng đợi đến khi chính mình trở thành nhân vật chính trong một video nóng khác trên tài khoản riêng tư của anh ta thì mới hối hận.