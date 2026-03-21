Sốc: Á hậu 9X cố tự tử khi đang mang thai con đầu lòng

Sáng 21/3, tờ Osen cho hay, Á hậu Seo Min Jae (Seo Eun Woo) vừa thực hiện bài phỏng vấn nóng với truyền thông Hàn trong bối cảnh trận chiến pháp lý giữa cô và tình cũ - Jung Rae Sung vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Jung Rae Sung đã tố cáo Seo Min Jae có hành vi phỉ báng, hành hung và giam giữ trái phép anh. Trong khi đó, Seo Min Jae chỉ trích bạn trai cũ họ Jung vì đã bỏ mặc cô trong lúc đang mang thai. Được biết, nàng Á hậu 9X đã hạ sinh con trai đầu lòng cho Jung Rae Sung hồi tháng 12 năm ngoái.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Seo Min Jae lần đầu công bố chuyện cô đã cố tự tử trong lúc đang mang bầu do chịu áp lực từ nhiều phía, trong đó có cả vụ kiện tụng ầm ĩ liên quan tới bạn trai cũ Jung Rae Sung. Á hậu họ Seo thú nhận: “Lúc mang thai, từng có thời điểm tôi không thể suy nghĩ thấu đáo. Tôi đã cố tự tử, sau đó được cảnh sát bàn giao cho phía bệnh viện và nhập viện tại khoa tâm thần. Lúc đó vì quá mệt mỏi nên tôi đã không kịp nghĩ đến đứa con trong bụng. Giờ đây khi con đã chào đời, nhìn lại sự việc khi đó khiến tôi cảm thấy rất hối hận. Thực ra trong lòng tôi lúc ấy cũng muốn bảo vệ con, nhưng vì tinh thần kiệt quệ, nên trong thoáng chốc tôi chợt nghĩ rằng ‘Dù mình có sống để sinh con ra thì liệu có thể nuôi con tốt được hay không, hay rồi tới lúc đó lại bỏ mặc đứa trẻ 1 mình trên thế gian này?’. Và thế là sau đó, tôi đã hành động dại dột. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình rất có lỗi với con”.

Seo Min Jae cố tự tử khi đang mang thai con đầu lòng. Ảnh: Naver

Giờ đây, Seo Min Jae thở phào nhẹ nhõm sau khi đã sinh con an toàn: “Trong lúc mang thai, vì quá để tâm đến vụ kiện nên tôi không thể thực hiện thai giáo tốt. Tôi lo lắng đứa con trong bụng sẽ gặp vấn đề gì đó, nhưng may mắn bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Dù hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đứa trẻ mang lại cho tôi niềm vui rất lớn. Điều đó góp phần tạo động lực để tôi nỗ lực hết mình chăm sóc con thật tốt”.

Nàng Á hậu cảm thấy có lỗi với con trai vì từng có suy nghĩ cực đoan khi đang mang thai bé. Ảnh: Nate

Cũng trong buổi phỏng vấn mới đây, Seo Min Jae đã công khai chỉ trích bạn trai cũ - Jung Rae Sung vì không ngó ngàng tới mẹ con cô. Nàng Á hậu 9X khẳng định cô đã sinh con 1 mình và hiện vẫn không thể liên lạc được với cha ruột của đứa trẻ - chính là Jung Rae Sung.

Seo Min Jae công kích Jung Rae Sung dữ dội: “ Giai đoạn mang thai thực sự rất khó khăn. Tôi đã không nhận được bất kỳ sự hợp tác nào từ phía cha đứa trẻ trong quá trình sinh nở và nuôi dạy con. Chưa hết, tôi còn bị phía anh ta kiện với những cáo buộc sai sự thật. Áp lực tâm lý đó khiến tôi phải liên tục điều trị tại khoa tâm thần và đi phục hồi chức năng”.

Seo Min Jae lên án gay gắt bạn trai cũ Jung Rae Sung trong màn lộ diện mới đây. Ảnh: Naver

Seo Min Jae sinh năm 1993, giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Intercontinental Korea khu vực thủ đô cách đây 7 năm. Sau đó, người đẹp nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả qua show hẹn hò ăn khách 1 thời Heart Signal 3. Ngoài ra, nàng Á hậu 9X còn gây xôn xao dư luận với chuyện tình ồn ào cùng nam ca sĩ đình đám Nam Tae Hyun (cựu thành viên WINNER).