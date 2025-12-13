Sở Xây dựng TP HCM: Thành phố chưa có kế hoạch bắt buộc chuyển đổi xe xăng sang xe điện!

Ngày 12-12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH) tổ chức Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Nhật Bản năm 2025, nhằm đối thoại trực tiếp, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các doanh nghiệp Nhật Bản

Sau khi nghe những kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu chế xuất Linh Trung 2 và Khu công nghiệp Hiệp Phước, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết qua rà soát, các khu đất chuyển đổi đều phù hợp với quy hoạch. Đối tác Nhật Bản trong trường hợp này chỉ là doanh nghiệp thuê thứ cấp, không trực tiếp làm việc với Nhà nước.

Vì vậy, ông yêu cầu Công ty Kinh doanh Nhà Phú Nhuận – đơn vị cho thuê đất – cần làm việc với Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM (Hepza) để sớm hoàn tất các thủ tục liên quan đến định giá đất và tính toán nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh hệ số sử dụng đất.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các bên liên quan nỗ lực giải quyết dứt điểm ngay trong tháng 12 để doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động.

Đối với các vướng mắc về thuế khi đóng cửa văn phòng đại diện, đại diện Thuế TPHCM đã giải thích rõ quy trình và cam kết sẽ giải quyết trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp Nhật Bản hoàn tất đầy đủ thủ tục và nghĩa vụ thuế theo quy định.

Về phản ánh liên quan đến việc sử dụng cổng kiểm soát tự động và thủ tục xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết các vấn đề chậm trễ đã được ghi nhận và sẽ sớm khắc phục, bảo đảm thuận lợi hơn cho chuyên gia và doanh nhân nước ngoài.

Đối với những thắc mắc về hạ tầng giao thông và việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, Sở Xây dựng TPHCM cho biết thành phố đang thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh theo hướng cải thiện hạ tầng hiện hữu và giảm ùn tắc giao thông. Đến thời điểm hiện tại, TPHCM chưa có kế hoạch bắt buộc chuyển đổi xe xăng sang xe điện. Thành phố mới chỉ triển khai thí điểm các đề án giảm phát thải đối với phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, taxi. Các chính sách lớn sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi từ doanh nghiệp và người dân trước khi công bố chính thức.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, xây dựng từ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và cho biết nhiều vướng mắc đã được các sở, ngành giải thích, xử lý ngay tại hội nghị. Thời gian tới, TPHCM sẽ tập trung mạnh mẽ vào cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, tinh gọn đầu mối thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho các dự án, đặc biệt là dự án hợp tác công – tư (PPP). Thành phố đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% chi phí và thời gian thực hiện thủ tục kinh doanh, bảo đảm 98% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn.

Những cải cách này, theo Chủ tịch UBND TPHCM, sẽ tạo ra môi trường đầu tư minh bạch, nhất quán và thân thiện hơn, giúp doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm triển khai các kế hoạch dài hạn, đồng thời thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bền vững. Thành phố khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, giảm phát thải và các sáng kiến đô thị thông minh trong thời gian tới.