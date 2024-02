Số vụ tham nhũng ở các địa phương bị khởi tố năm 2023 tăng gấp đôi

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 25 diễn ra cuối tuần qua, sau hơn 1 năm thành lập, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mới, rõ rệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương, cơ sở, góp phần khắc phục hiệu quả tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Năm 2023, các địa phương đã khởi tố mới 839 vụ án tham nhũng với 2.276 bị can (tăng 2 lần so với năm 2022, tăng gấp 3 lần so với năm 2021). Trong năm 2023, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quyết định đưa hơn 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Nhiều địa phương đã phát hiện, khởi tố cả nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành chủ chốt cấp huyện. Điển hình như Thanh Hóa, khởi tố nguyên Ửy viên TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều giám đốc sở, bí thư huyện ủy; Lào Cai khởi tố nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Nam khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở; Quảng Ninh khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Hòa Bình khởi tố Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đà Nẵng khởi tố Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận; Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở; Cao Bằng khởi tố Phó Giám đốc sở; Lai Châu khởi tố Chánh Thanh tra tỉnh; Yên Bái khởi tố Phó Giám đốc sở; Hà Giang khởi tố Giám đốc Sở;...).

Ngày 10/5/2022, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ngay sau đó, Ban Nội chính Trung ương đã khẩn trương tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho các tỉnh ủy, thành ủy thành lập các Ban Chỉ đạo.

Đến ngày 5/8/2022, chỉ sau gần ba tháng từ khi có Nghị quyết của Trung ương, 63/63 Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố đã nhanh chóng được thành lập, trong đó có 3 địa phương thành lập sớm nhất là Hà Nội, Đà Nẵng và Thanh Hóa.