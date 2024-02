Ngày 5/2, đại diện Công an huyện Đức Hòa cho biết đã báo cáo Công an tỉnh vụ phó giám đốc một công ty bảo vệ nổ súng giải tán đám đông sau vụ va quẹt xe và đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó vào chiều 4/2, Công an xã Hựu Thạnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân qua điện thoại trực ban về vụ va chạm giao thông tại đường lộ liên ấp thuộc ấp 1B (xã Hựu Thạnh). Sau khi va chạm, hai bên có cự cãi lớn tiếng gây mất trật tự.

Công an xã Hựu Thạnh đã phân công lực lượng xuống hiện trường giải quyết thì hai bên đã thương lượng và điều khiển phương tiện rời đi. Theo kết quả xác minh của Công an xã Hựu Thạnh, chiều 4/2, tại đường lộ liên ấp thuộc ấp 1B, xã Hựu Thạnh xảy ra vụ va chạm giữa ô tô BKS 51K-879.95 và xe mô tô mang BKS 54P6 0465 khiến ô tô bị trầy xướt.

Do hậu quả không nghiêm trọng nên hai bên không báo công an giải quyết mà tự thương lượng. Tuy nhiên, trong quá trình thương lượng, hai bên lớn tiếng tranh cãi và gây ách tắc giao thông.

Tại hiện trường, những người chứng kiến vụ việc cho biết khi hai bên đang cự cãi thì ông Võ Chí Thành - Phó Giám đốc Công ty TNHH DV-BV Vệ sĩ Bình Dương Hoàng Gia đi ngang. Ông Thành có vào can ngăn nhưng không được nên rút súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để giải tán nhóm người trên.

Làm việc với công an huyện Đức Hoà, ông Võ Chí Thành cho biết ông được công ty cấp công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su RG88. Khẩu súng có số hiệu RCG20401632, đã được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Long An cấp giấy phép sử dụng vào ngày 6/9/2022 và giấy chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ vào ngày 12/09/2022.

Ông Thành cầm công cụ hỗ trợ súng bắn đạn cao su RG88 bắn chỉ thiên giải tán đám đông.

Vào ngày 4/2, trên đường từ nhà đến công ty và các mục tiêu bảo vệ, ông Thành thấy có xảy ra va chạm giao thông dẫn đến tranh cãi gây mất trật tự và làm ách tắc giao thông nên đã gọi điện trình báo công an xã Hựu Thạnh.

Trong lúc chờ công an xã đến giải quyết, thấy hai bên tiếp tục cự cãi và có dấu hiệu sắp đánh nhau nên ông Thành cùng người dân có mặt tiến hành can ngăn nhưng không được. Vì vậy, ông Thành đã sử dụng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên 1 phát để ngăn chặn ẩu đả gây mất an ninh trật tự.

Sau khi ông Thành nổ súng, hai bên ngừng tranh cãi và tự thỏa thuận, khắc phục hậu quả rồi rời đi.

Địa điểm xảy ra vụ va chạm giao thông.

Theo đại diện Công an huyện Đức Hòa, ông Võ Chí Thành tuy có giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật, vi phạm điểm e khoản 2 điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021. Vì vậy, công an địa phương đã đề xuất xử phạt ông Thành với mức phạt từ 2 - 5 triệu đồng và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.