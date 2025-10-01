So với các tỷ phú giàu nhất châu Á, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng như thế nào?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingrooup. Ảnh: VIC

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 vừa kết thúc trong sắc xanh. Theo đó, VN-Index tăng 3,35 điểm lên 1.665,05 điểm. Đáng chú ý, sắc xanh chiếm ưu thế trên HoSE với 175 mã tăng và 139 mã giảm.

Tuy nhiên, ngược với diễn biến thị trường, một số cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lại chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, mã cổ phiếu VIC (Vingroup), VHM (Vinhomes) giảm lần lượt 2,8% và 1,75%. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 30/9, cổ phiếu VIC của Vingroup vẫn giữ đà tăng 4 phiên liên tiếp, lên mức 174.900 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá cao nhất của mã cổ phiếu này, kể từ khi niêm yết.

Tương tự, nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bao gồm VJC (Vietjet Air), HDB (HDBank) cũng giảm lần lượt 1,23% và 0,32%.

Theo cập nhật của Forbes ngày 1/10, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện có là 16,3 tỷ USD, giảm 223 triệu USD so với ngày hôm qua. Chủ tịch Vingroup hiện là xếp hạng 154 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Trước đó, ông là doanh nhân người Việt Nam đầu tiên xếp hạng 142 trong bảng danh sách này và liên tiếp nhiều lần phá kỷ lục về tổng tài sản. Trong khi đó, tỷ phú Thảo giảm 27 triệu USD so với hôm qua, và hiện có 3,4 tỷ USD.

Trên chặng đường thăng hạng ngoạn mục trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bỏ lại phía sau nhiều tên tuổi lừng lẫy như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong, đồng sáng lập KKR Henry Kravis, huyền thoại đầu tư Ray Dalio…

Sở dĩ cổ phiếu VIC liên tục tăng cao là vì Vingroup liên tiếp đón nhận nhiều tin vui tích cực trong hoạt động của tập đoàn. Mới đây nhất, chiều 26/9, Vingroup vừa đồng loạt khởi công 2 dự án lớn với tổng vốn đầu tư 182.000 tỷ đồng, bao gồm Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục tăng cao, vậy so với các tỷ phú hàng đầu châu Á thì ra sao?





1. Tỷ phú Mukesh Ambani

Tỷ phú Mukesh Ambani hiện xếp hạng 19 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Ảnh: Forbes

Ông là Chủ tịch Reliance Industries, là người giàu nhất Ấn Độ và châu Á. Tỷ phú Mukesh Ambani đứng hạng 19 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới, với khối tài sản lên đến 101,4 tỷ USD (theo Forbes ngày 1/10).

Tập đoàn Reliance của ông hiện đã mở rộng từ dầu khí sang bán lẻ, viễn thông và dịch vụ kỹ thuật số. Trong đó, có Jio Platforms được coi là nền tảng đóng vai trò then chốt giúp gia tăng giá trị tập đoàn.

2. Tỷ phú Chung Thiểm Thiểm

Tỷ phú Chung Thiểm Thiểm hiện là người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: Forbes

Ông Chung Thiểm Thiểm hiện đang là người giàu nhất Trung Quốc, với khối tài sản ước tính 77,9 tỷ USD (theo Forbes ngày 1/10). Ông hiện đứng thứ 24 trong bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới.

Trước khi sáng lập và điều hành hãng nước đóng chai Nongfu Spring và sở hữu Wantai Biological, doanh nghiệp nổi tiếng với bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19, tỷ phú Chung Thiểm Thiểm từng làm nhiều nghề, từ công nhân, nhà báo đến nhân viên tiếp thị.

Đặc biệt, ông Chung Thiểm Thiểm chia sẻ, trong suốt 5 năm làm báo, ông có cơ hội phỏng vấn gần 500 doanh nhân thành đạt. Chính việc này đã giúp ông mở rộng tầm nhìn, đồng thời còn tích lũy thêm nhiều mối quan hệ phục vụ việc kinh doanh sau này.

3. Tỷ phú Masayoshi Son

Tỷ phú Masayoshi Son là nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng hàng đầu châu Á và thế giới. Ảnh: CNBC

Tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập và CEO tập đoàn SoftBank, là người giàu nhất Nhật Bản và giàu thứ 30 trên thế giới, với tổng tài sản đạt khoảng 60,7 tỷ USD, theo thống kê từ Forbes ngày 1/10.

Khối tài sản của vị tỷ phú này tăng cao trong thời gian qua nhờ loạt khoản đầu tư táo bạo vào AI. Đặc biệt, đà tăng trưởng tài sản mới nhất của ông Masayoshi Son đến từ thông báo gần đây khi OpenAI sẽ đầu tư khoảng 400 tỷ USD cùng Oracle và SoftBank để tiến hành xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ.