Sở VHTT TP.HCM cảnh cáo nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh trách nhiệm của nghệ sĩ, KOL khi quảng cáo trên mạng, đồng thời cảnh báo việc thổi phồng công dụng sẽ bị chấn chỉnh, xử lý.

Tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM vào chiều 10/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi liên quan đến việc quản lý, kiểm soát người nổi tiếng và nghệ sĩ quảng cáo trên không gian mạng.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khẳng định việc quản lý, kiểm soát quảng cáo trên không gian mạng được thực hiện rà soát thường xuyên. Do vấn đề quảng cáo liên quan đến nhiều ngành, nên các ngành đều có sự phối hợp với nhau trong quá trình kiểm tra, xử lý khi có vụ việc phát sinh.

Sở cho biết thêm, đã có những quy định ràng buộc trách nhiệm rõ ràng. Cụ thể, Điều 15a và Điều 23 Luật số 75/2025/QH15 (ngày 16/6/2025) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đã quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, quảng cáo trên mạng. Đặc biệt, khoản 3 Điều 15a có quy định riêng biệt về nghĩa vụ của người có ảnh hưởng khi chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nhóm hành vi vi phạm của người có ảnh hưởng (KOL/KOC) được bổ sung cụ thể. Theo Điều 51 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP (ngày 25/3/2026) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, các cá nhân vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền từ 40 - 100 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc như: Buộc tháo gỡ, xóa; buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa và buộc xin lỗi công khai.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng lùm xùm về quảng cáo lố sản phẩm.

Bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đặc biệt chú trọng công tác quản lý nhà nước thông qua việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị như Hội Quảng cáo Thành phố, Sở Công thương Thành phố, các doanh nghiệp mạng đa kênh (MCN) và nhiều người nổi tiếng (KOLs) thực hiện tuyên truyền pháp luật về quảng cáo. Trọng tâm của các hoạt động này mang chủ đề: “Quảng cáo trên môi trường số - Lấy sự minh bạch và trách nhiệm xã hội làm chiến lược phát triển”.

Song song đó, Sở tiếp tục quán triệt sâu rộng Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Sự phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra cũng được đẩy mạnh nhằm kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, điển hình như việc các cá nhân lợi dụng danh nghĩa nghệ sĩ, người có ảnh hưởng để tiếp tay cho các sản phẩm kém chất lượng.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh, mọi hoạt động quảng cáo đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Việc nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia hoạt động quảng cáo không chỉ đơn thuần là thực hiện một giao dịch thương mại cá nhân, mà họ đang mang theo uy tín cá nhân để tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Do đó, mọi hành vi thổi phồng công dụng, quảng cáo sai sự thật đều sẽ bị chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh.

Cơ quan quản lý cũng trực tiếp đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng, người nổi tiếng hãy đặt uy tín cá nhân, đạo đức làm nghề lên hàng đầu; nâng cao trách nhiệm cộng đồng, tuyệt đối không tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng và thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Về phía người dân, Sở khuyến cáo cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua sắm nào.