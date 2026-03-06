Sở Văn hóa - Du lịch buộc dừng concert "trăn khổng lồ" của nữ ca sĩ, ngày bị cấm sóng cuối cùng cũng đến?

Thời gian qua, world tour PLEASURE được đầu tư với chi phí tổ chức lên đến 900 triệu TWD (hơn 740 tỷ đồng) của nữ ca sĩ Thái Y Lâm, nhận được sự chú ý lớn trên thị trường giải trí châu Á. Thái Y Lâm đã mang mô hình xà cơ khí dài khoảng 30 mét, hệ thống tượng cao bảy tầng, mô hình heo vàng nặng khoảng 4 tấn và hơn 20 mô hình sinh vật huyền bí lên sân khấu, khiến ai cũng choáng váng. Tuy nhiên, concert này lại gây ra tranh cãi dữ dội và không được đón nhận ở thị trường Trung Quốc đại lục.

Hàng trăm đơn tố cáo liên quan đến concert của Thái Y Lâm đã được gửi đến các Sở Văn hóa - Du lịch địa phương. Nhiều người ý kiến sự kiện của nữ ca sĩ hàng đầu chứa "yếu tố tâm linh", sử dụng biểu tượng kỳ lạ như mãng xà, sinh vật lai hoặc hình tượng thần thoại, từ đó gây hoang mang và tuyên truyền nội dung lệch chuẩn. Đến ngày 6/3, tờ QQ cho biết theo 1 số nguồn tin trong giới, Sở Văn hóa - Du lịch Trung Quốc đã ban hành văn bản yêu cầu Thái Y Lâm dừng tổ chức concert "trăn khổng lồ" ở đại lục giữa những tranh cãi về nội dung sân khấu gây sợ hãi và bị công chúng phản ứng tiêu cực.

Theo nguồn tin nội bộ mà truyền thông có được, Sở Văn hóa - Du lịch Trung Quốc đã yêu cầu Thái Y Lâm dừng tổ chức concert "trăn khổng lồ" giữa những tranh cãi về nội dung sân khấu. Ảnh: Weibo.

Thời gian qua, cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đã nhận được hàng trăm đơn tố cáo về siêu concert có chứa yếu tố tâm linh kỳ dị của Thái Y Lâm. Ảnh: Sina.

Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy rùng mình thấy trăn khổng lồ, các mô hình sinh vật huyền bí trên sân khấu concert của "Thiên hậu xứ Đài". Ảnh: Weibo.

Hai concert tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào ngày 7 và 8/3 tới đây của Thái Y Lâm sẽ là 2 đêm diễn cuối cùng được cấp phép tổ chức ở Trung Quốc đại lục. Sau đó, phía Thái Y Lâm buộc phải tháo bỏ các poster, video quảng cáo về concert của mình ở khu vực công cộng trên khắp Trung Quốc đại lục.

Thông tin này hiện gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Với động thái cực gắt của cơ quan quản lý văn hóa, công chúng cho rằng Thái Y Lâm đã chính thức bị cấm sóng toàn diện. Hiện, "thiên hậu xứ Đài" vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Thái Y Lâm cũng đã bị "phong sát" hoạt động ở thị trường Trung Quốc đại lục. Toàn bộ ca khúc của cô bị gỡ khỏi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và hệ thống karaoke trên phạm vi cả nước. Trong thông báo dán tại một điểm karaoke mà cư dân mạng chụp hình lại liên quan đến ca khúc của Thái Y Lâm nêu rõ: Căn cứ vào thông báo của Cục Văn hóa Du lịch thành phố, bắt buộc gỡ bỏ 1.376 ca khúc của 47 ca sĩ bại hoại đạo đức khỏi danh mục bài hát. Một thông báo ở nơi khác ghi: “Kính gửi quý khách hàng, bởi vì yêu cầu của Cục Văn hóa Du lịch nên đây là danh sách các ca khúc của ca sĩ bị gỡ bỏ”.

Việc bị hạn chế hiển thị tác phẩm trên nền tảng số và hệ thống karaoke là dấu hiệu cho thấy Thái Y Lâm đã bị cơ quan quản lý văn hóa đưa vào diện "cấm vận", không cho sản phẩm âm nhạc của sao nữ này tiếp cận đến khán giả đại chúng.

Sản phẩm âm nhạc của Thái Y Lâm đã bị gỡ khỏi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và hệ thống karaoke trên phạm vi cả Trung Quốc đại lục từ tháng 12/2025. Đây là dấu hiệu cho thấy cô đã bị cơ quan quản lý văn hóa đưa vào diện cấm sóng. Ảnh: Weibo.

Thái Y Lâm sinh năm 1980, được mệnh danh “Thiên hậu xứ Đài” hay "Nữ hoàng nhạc pop châu Á". Cô vào showbiz từ năm 1998. Kể từ đó, nữ ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm, thắng nhiều giải thưởng và thiết lập nhiều kỷ lục âm nhạc khác nhau. Thái Y Lâm từng là ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) có album bán chạy nhất showbiz tính từ năm 2000, với 25 triệu bản. Tính tới năm 2022, Thái Y Lâm đã có 16 lần được xếp hạng là nữ ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) có thu nhập cao nhất showbiz Hoa ngữ.

Thái Y Lâm là nữ ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) có thu nhập cao nhất showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Weibo.

