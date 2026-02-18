"Số trời đã định rồi", 250 chiếc Su-57 kiểu gì cũng thuộc về quốc gia này?

Kế hoạch bị trì hoãn

Chương trình tiêm kích thế hệ thứ năm "Máy bay Chiến đấu Đa năng Tiên tiến" (AMCA) của Ấn Độ tiếp tục đối mặt với những bước lùi mới khi lịch trình bay thử nghiệm của nguyên mẫu AMCA Mk1 bị hoãn lại. Theo kế hoạch ban đầu, dòng phi cơ này sẽ cất cánh lần đầu vào năm 2028 hoặc 2029 và chính thức biên chế vào năm 2033 hoặc 2034. Tuy nhiên, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) hiện đã lùi thời hạn vận hành sang năm 2034 hoặc 2035.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ nguyên mẫu hay linh kiện nào của dự án được công bố rộng rãi, điều này dấy lên những nghi ngại nghiêm trọng về tính khả thi của chương trình. Biến thể AMCA Mk2, dự kiến sử dụng động cơ nội địa lực đẩy 120 kN, vốn được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động năm 2038, nay cũng đứng trước nguy cơ bị trì hoãn tương tự.

Vào tháng 5/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã phê duyệt việc tiếp tục triển khai chương trình AMCA. Bộ Quốc phòng nước này gọi đây là "cú hích quan trọng nhằm nâng cao năng lực quốc phòng tự lực và thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp hàng không vũ trụ nội địa vững mạnh".

Dù vậy, dự án này đã nằm trên bản vẽ gần một thập kỷ; Tập đoàn Hàng không Hindustan (HAL) thuộc sở hữu nhà nước mới chỉ bắt đầu giai đoạn thiết kế chi tiết từ tháng 2/2019. Những chậm trễ triền miên trong các chương trình ít tham vọng và ít phức tạp hơn trước đó – điển hình là dòng tiêm kích hạng nhẹ thế hệ thứ tư Tejas – đã dẫn đến những dự báo đầy bi quan về việc liệu AMCA có thể tạo ra một chiến đấu kinh tuyến đầu thực thụ trong vòng 15 năm tới hay không.

Dựa trên tiền lệ từ dự án Tejas, ông Amit Cowshish, cựu cố vấn tài chính của Bộ Tài chính Ấn Độ, từ năm 2022 đã dự đoán rằng: "AMCA sẽ mất nhiều thời gian phát triển hơn so với những gì đang được công bố". Quy mô nghiên cứu và phát triển (R&D) hạn chế tại Ấn Độ, kết hợp với nền tảng công nghiệp chưa đạt tới trình độ tiên tiến nhất thế giới, là những nhân tố chính dẫn đến sự hoài nghi về dự án đầy tham vọng này.

Mặc dù Tejas đã cất cánh lần đầu vào tháng 1/2001 sau nhiều thập kỷ phát triển, nhưng phải mất 18 năm sau, đến tháng 2/2019, những chiếc máy bay đầu tiên mới được chấp nhận đưa vào biên chế. Việc phụ thuộc nặng nề vào hệ thống điện tử hàng không của Israel và động cơ của Mỹ đã đẩy chi phí lên tới khoảng 72 triệu USD mỗi chiếc tính đến năm 2025. Con số này bị đánh giá là kém hiệu quả về kinh tế khi so sánh với các dòng tiêm kích năng lực cao hơn như Su-30MKI (xương sống của không quân Ấn Độ) hay tiêm kích thế hệ năm Su-57 của Nga – vốn đôi khi chỉ tiêu tốn của Bộ Quốc phòng Nga khoảng 35 triệu USD mỗi chiếc khi đồng Rúp xuống giá so với đồng USD.

Su-57 lại hưởng lợi

Sự chậm trễ của chương trình AMCA được dự báo sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc của Ấn Độ vào Su-57 để đưa hạm đội bay lên chuẩn thế hệ thứ năm. Các nhà phân tích quốc phòng Ấn Độ đã chỉ đích danh chiến đấu cơ Nga như một giải pháp "lấp chỗ trống" cho đến khi AMCA sẵn sàng trực chiến.

Cựu Thống soái Không quân Anil Chopra vào tháng 2/2025 nhận định rằng dù AMCA được kỳ vọng đạt giai đoạn nguyên mẫu trong 11 năm: "Thực tế mà nói, nó có thể cần nhiều thời gian hơn... Đến năm 2035, Trung Quốc có thể đã sở hữu khoảng 1.500 chiếc J-20 [tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ năm], trong khi đó mới chỉ là thời điểm Ấn Độ lạc quan nhất về việc đưa AMCA vào hoạt động".

Ông Chopra lưu ý về một luồng tư tưởng cho rằng Ấn Độ cần mua tạm thời một dòng tiêm kích thế hệ năm nhập khẩu, đồng thời loại trừ khả năng chọn F-35 của Mỹ vì các lý do chính trị. Các rào cản về mức độ kiểm soát cực đoan và những hạn chế quyền tự chủ do Washington áp đặt là những yếu tố then chốt khiến F-35 bị gạch tên.

Tóm lược về mối liên hệ mật thiết giữa tình trạng của dự án AMCA và nhu cầu cấp thiết đối với Su-57, Thống soái Chopra quan sát: "Ấn Độ phải đầu tư nhiều hơn và áp dụng cách tiếp cận đặc nhiệm để phát triển LCA Mk2 và AMCA. Tuy nhiên, đất nước cần một giải pháp tạm thời để đảm bảo số lượng và thu hẹp khoảng cách năng lực với Trung Quốc. Các lựa chọn hiện rất hạn chế, và việc mua một số lượng Su-57 vẫn là một lựa chọn chuyển tiếp khả thi".

Ba tháng sau nhận định này, áp lực phải nhanh chóng mua Su-57 càng gia tăng sau khi các tiêm kích Rafale – dòng máy bay mới duy nhất được Ấn Độ biên chế trong hàng chục năm qua – bị đánh giá là "dưới cơ" một cách nghiêm trọng trước các tiêm kích J-10C của Pakistan (do Trung Quốc cung cấp).

Cuối tháng 1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận đã tiến tới giai đoạn đàm phán kỹ thuật chuyên sâu để sản xuất Su-57 theo giấy phép, với một thỏa thuận được cho là bao gồm tối thiểu 140 chiếc. Khả năng cao là kế hoạch mua sắm Su-57 sẽ tăng dần nếu AMCA tiếp tục đối mặt với chuỗi trì hoãn và các vấn đề về hiệu suất như Tejas từng gặp phải.

Điều này hoàn toàn có tiền lệ: từ năm 2002, Su-30MKI đã trở thành dòng tiêm kích "thế hệ 4+" có doanh số xuất khẩu sang Ấn Độ lớn nhất so với bất kỳ khách hàng nào khác, với hơn 270 chiếc được thu mua theo thời gian. Tình trạng của chương trình Tejas chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến quyết định đặt hàng bổ sung Su-30, bên cạnh những lợi ích công nghiệp từ thỏa thuận sản xuất theo giấy phép, giúp gia tăng tỷ lệ nội địa hóa theo năm tháng.

Các rào cản của chương trình AMCA càng khiến viễn cảnh sở hữu một hạm đội Su-57 quy mô lớn trở nên hấp dẫn hơn. Nếu AMCA không thể đi vào hoạt động cho đến những năm 2040 – một kịch bản hiện có khả năng xảy ra cao – thì việc Ấn Độ sở hữu tới 250 chiếc Su-57 là hoàn toàn có thể.

Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một đề nghị chưa từng có là cung cấp toàn quyền truy cập vào mã nguồn của máy bay trong khuôn khổ thỏa thuận sản xuất theo giấy phép. Điều này sẽ đưa Su-57 của Ấn Độ lên một đẳng cấp hoàn toàn khác so với các tiêm kích cùng thế hệ về khả năng tùy biến và mức độ tích hợp công nghệ nội địa.

Vào tháng 12, ông Dmitry Shugayev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, đã ám chỉ về khả năng dự án này sẽ tiến triển thành một chương trình hợp tác toàn diện. Nếu đạt được mức độ nội địa hóa cao cho Su-57, bao gồm việc tích hợp các hệ thống điện tử và vũ khí chủ đạo có nguồn gốc Ấn Độ, chương trình này rất có thể sẽ trở thành một phương án thay thế hoàn hảo cho AMCA nếu dự án nội địa này đi vào "vết xe đổ" của Tejas.