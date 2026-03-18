Số tiền vợ NSND Xuân Bắc "ăn hoa hồng" mỗi ngày: Gấp nhiều lần thu nhập thêm của vợ NSND Công Lý, nhưng vẫn kém nữ đại gia 6 con nổi tiếng

Từ khoảng giữa năm 2025, cùng với sự thay đổi chính sách của một số nền tảng TMĐT và MXH, affiliate càng được quan tâm đặc biệt, người người nhà nhà lao vào công cuộc gắn link. Trong đó không ít trường hợp người nổi tiếng trên MXH chia sẻ mức hoa hồng lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng, thậm chí là mỗi ngày.

Nguyễn Hồng Nhung – vợ NSND Xuân Bắc: Thu nhập tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn

Trong cộng đồng làm tiếp thị liên kết, Nguyễn Hồng Nhung – bà xã của NSND Xuân Bắc – là một trong những gương mặt khá nổi bật. Cô thường xuyên chia sẻ mức hoa hồng nhận được theo từng ngày từ các nền tảng thương mại điện tử.

Vào khoảng tháng 1/2026, thu nhập mỗi ngày của Hồng Nhung dao động từ hơn 15 đến 17 triệu đồng. Sau đó, con số này tăng dần, đạt mức 26 – 29 triệu đồng, rồi vượt mốc 30 triệu đồng/ngày.

Tới đầu tháng 3/2026, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ghi nhận khoảng 2.500 đơn hàng được đặt qua đường link của cô, với mức hoa hồng ước tính lên tới 47,7 triệu đồng.

Trong các bài đăng liên quan đến công việc, từ “biết ơn” thường xuyên xuất hiện trong cách Hồng Nhung chia sẻ. Cô cho biết những kết quả đạt được đến từ sự tin tưởng và ủng hộ của người theo dõi: mỗi đơn hàng có thể chỉ mang lại vài nghìn đồng, nhưng khi tích lũy lại sẽ tạo nên giá trị đáng kể. Với cô, yếu tố quan trọng nhất vẫn là chất lượng sản phẩm và sự tử tế trong quá trình làm việc.

Thống kê về giới tính và độ tuổi của những người mua hàng qua đường link của cô vào đầu tháng 3/2026.

Những sản phẩm Hồng Nhung giới thiệu chủ yếu xoay quanh các nhóm hàng như làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thời trang, cùng với các mặt hàng gia dụng và nhu yếu phẩm quen thuộc như gạo, gia vị nấu ăn hay miếng rửa bát.

Ngọc Hà - Vợ NSND Công Lý: Thu nhập đều đặn dù mới tham gia

Thời gian gần đây, vợ của Công Lý liên tục chia sẻ về công việc tiếp thị liên kết. Trên trang Facebook cá nhân với 573.000 lượt theo dõi, Ngọc Hà thường xuyên đăng tải các bài viết đánh giá sản phẩm, chia sẻ trải nghiệm mua sắm. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ cũng nhiều lần xuất hiện với vai trò “cameo” trong các video của cô.

Đầu tháng 3 vừa qua, Ngọc Hà tiết lộ cô thu về hơn 31 triệu đồng chỉ sau 2 tháng tham gia affiliate. Con số này được nhiều người đánh giá là khá tích cực trong khoảng thời gian ngắn. Tuy vậy, cô cho biết bản thân rất ngưỡng mộ những người đạt doanh thu cao trên các nền tảng thương mại điện tử, bởi theo cô, để có được kết quả đó đòi hỏi sự chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc.

Không phải ai cũng bắt đầu một công việc mới khi đã sẵn sàng. Có người lựa chọn, nhưng cũng có người buộc phải thay đổi hướng đi vì hoàn cảnh. Với Ngọc Hà, việc làm affiliate là bước chuyển tiếp sau quãng thời gian dài cô dành để chăm sóc chồng sau biến cố.

Cô chia sẻ, thu nhập hiện tại chưa cao, “chỉ là những khoản nhỏ, lợi nhuận không nhiều”, nhưng điều quan trọng là duy trì đều đặn mỗi ngày. Theo Ngọc Hà, giá trị cốt lõi không nằm ở số tiền kiếm được ngay lập tức, mà ở sự bền bỉ, bởi khi kiên trì, thành quả sẽ đến vào thời điểm phù hợp.

Còn "Hot mom" Hằng Túi kiếm bao nhiêu?

Sau khoảng 20 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh online, Hằng Túi đã xây dựng được chỗ đứng riêng trên thị trường. Vì vậy, việc hot mom này mở rộng sang mảng tiếp thị liên kết (affiliate) được xem là bước đi không quá bất ngờ.

Ngày 20/2 vừa qua, cô chia sẻ ảnh chụp màn hình thể hiện tổng giá trị thanh toán từ nền tảng lên tới gần 724 triệu đồng, kèm dòng trạng thái bày tỏ sự thay đổi trong suy nghĩ: từng có thời gian không đánh giá cao affiliate, nhưng khi nhìn vào kết quả thực tế, cô thừa nhận mình đã “ếch ngồi đáy giếng”. Hằng Túi cũng cho rằng cần làm mới tư duy và cách tiếp cận, bởi đây là xu hướng toàn cầu khó có thể bỏ qua.

Dù chưa công bố cụ thể khoản 724 triệu đồng được tích lũy trong bao lâu, những chia sẻ của cô cho thấy hoạt động affiliate mới được triển khai trong thời gian chưa dài.

Trước đó, riêng trong ngày 2/2/2026, mức hoa hồng ước tính mà Hằng Túi đạt được vào khoảng 67,2 triệu đồng.

Các sản phẩm cô giới thiệu chủ yếu thuộc những nhóm quen thuộc như đồ gia dụng, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và quần áo – phù hợp với tệp người theo dõi chính là nữ giới.

Liệu có công thức chung để thành công?

Nhiều người nhận ra rằng, thành công trong affiliate marketing không chỉ nằm ở việc gắn link bán hàng, mà là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp.

1. Lợi thế từ độ phủ và tệp người theo dõi lớn

Thành công trong affiliate trước hết đến từ nền tảng sẵn có trên mạng xã hội. Việc sở hữu lượng người theo dõi đông đảo giúp nội dung dễ dàng tiếp cận số lượng lớn người xem, từ đó gia tăng khả năng phát sinh đơn hàng. Cả hai nhân vật đều có cộng đồng follower đáng kể, đặc biệt tập trung vào nhóm phụ nữ – đối tượng có nhu cầu mua sắm cao ở nhiều lĩnh vực như làm đẹp, thời trang, đồ gia dụng hay thực phẩm. Khi sản phẩm được giới thiệu bởi người họ theo dõi và tin tưởng, quyết định mua hàng cũng trở nên dễ dàng hơn.

2. Nội dung đời sống gần gũi, không mang tính quảng cáo lộ liễu

Thay vì chỉ đăng bài bán hàng, nội dung được xây dựng theo hướng chia sẻ trải nghiệm cá nhân và câu chuyện đời sống thường ngày. Sản phẩm xuất hiện một cách tự nhiên trong các tình huống sinh hoạt, giúp người xem cảm thấy chân thực và dễ đồng cảm. Cách tiếp cận này tạo dựng niềm tin tốt hơn so với quảng cáo truyền thống, đồng thời khiến người theo dõi tiếp nhận thông tin một cách nhẹ nhàng, không bị áp đặt.

3. Dựa trên những đánh giá thực tế

Người tiêu dùng hiện nay có xu hướng tin vào trải nghiệm cá nhân từ những người họ quan tâm trên mạng xã hội, hơn là các thông điệp quảng cáo trực tiếp. Khi thấy sản phẩm được sử dụng trong đời sống thực tế và nhận được phản hồi tích cực, họ dễ hình dung giá trị và công dụng của sản phẩm. Việc trực tiếp sử dụng sản phẩm trước khi chia sẻ cũng giúp nội dung review trở nên đáng tin cậy hơn. Bên cạnh đó, việc duy trì tần suất đăng bài đều đặn giúp giữ tương tác và tạo thói quen theo dõi từ người xem, từ đó nâng cao hiệu quả bán hàng trong dài hạn.

4. Danh mục sản phẩm đa dạng, phù hợp nhu cầu thiết yếu

Các sản phẩm được giới thiệu thường thuộc nhóm tiêu dùng hàng ngày như mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, thời trang hay đồ gia dụng. Đây là những mặt hàng có tần suất mua cao, phù hợp với tệp người theo dõi. Việc đa dạng hóa sản phẩm cũng giúp tăng cơ hội chuyển đổi, khi mỗi người xem có thể tìm thấy món đồ phù hợp với nhu cầu riêng.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)