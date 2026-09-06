Lưu Ánh Loan chia sẻ niềm vui trúng xổ số.

Mới đây, ca sĩ Lưu Ánh Loan đã cùng lúc trúng thưởng 160 tờ vé số. Chia sẻ trong sự phấn khích, Lưu Ánh Loan viết: "Không thể tin được lần đầu tiên tui trúng 160 tờ vé số".

Kèm theo dòng trạng thái, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh xấp vé số mà mình may mắn trúng thưởng. Theo chia sẻ của Lưu Ánh Loan, 160 tờ vé số đều có hai số cuối trùng với kết quả giải Tám của xổ số kiến thiết Bình Thuận ngày 3/9.

Lưu Ánh Loan khoe tập vé số cô vừa trúng thưởng

160 tờ vé số của Lưu Ánh Loan đều có hai số cuối trùng với kết quả giải Tám của xổ số kiến thiết Bình Thuận ngày 3/9

Với cơ cấu giải thưởng 100.000 đồng cho mỗi tờ trúng hai số cuối, 160 tờ vé số mang về cho nữ ca sĩ số tiền 16 triệu đồng. Đây là khoản tiền không quá lớn nếu xét trên giá trị một giải độc đắc, nhưng việc cùng lúc có tới 160 tờ vé số trúng thưởng khiến câu chuyện trở nên đặc biệt.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự chú ý từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến Lưu Ánh Loan trước vận may hiếm có mà cô vừa gặp. Không ít khán giả cũng tỏ ra ngạc nhiên khi biết nữ ca sĩ mua cùng lúc tới 160 tờ vé số.

Với Lưu Ánh Loan, đây có lẽ là một kỷ niệm khó quên. Chính cô cũng thừa nhận không thể tin vào vận may của mình khi lần đầu tiên trúng thưởng với số lượng vé lớn đến như vậy.

Lưu Ánh Loan là nữ ca sĩ xinh đẹp của dòng nhạc bolero

Lưu Ánh Loan là gương mặt quen thuộc với những khán giả yêu mến dòng nhạc bolero, trữ tình. Ngoài thời gian dành cho âm nhạc, nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.

Khoảnh khắc vui vẻ được Lưu Ánh Loan chia sẻ mới đây cho thấy bên cạnh sân khấu và những ca khúc bolero quen thuộc, cuộc sống đời thường của nữ ca sĩ cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Lần trúng 160 tờ vé số này càng khiến hình ảnh của cô gần gũi và thú vị hơn trong mắt khán giả.