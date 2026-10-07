HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Số tiền thưởng người giành vòng nguyệt quế đầu tiên trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia nhận được

Thiên An
|

Từ chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên năm 1999 đến nay, Đường Lên Đỉnh Olympia đã có nhiều thay đổi, trong đó có cả giá trị phần thưởng dành cho người chiến thắng.

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi kiến thức quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, đồng thời là một trong những gameshow được khán giả truyền hình yêu thích suốt nhiều năm qua. Chương trình lên sóng số đầu tiên vào cuối tháng 3/1999 và đến nay đã bước sang năm thứ 26, trở thành gameshow truyền hình có tuổi đời lâu nhất của VTV.

Trong suốt lịch sử chương trình, chiếc vòng nguyệt quế đã trở thành biểu tượng quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Thế nhưng, không phải ai cũng biết người đầu tiên được đội chiếc vòng nguyệt quế ấy là ai và phần thưởng khi đó có giá trị bao nhiêu.

Được biết, cuộc thi đầu tiên trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia cũng chính là Tuần 1, Tháng 1, Quý 1 của Olympia 1 với sự tham gia của 4 thí sinh gồm Phạm Hồng Mai, Trần Phương Nam, Nguyễn Hồ Lan và Đặng Thị Xuân Phương. Kết quả, Phạm Hồng Mai, học sinh lớp 11A1 trường PTTH Kim Liên, Hà Nội, giành chiến thắng với 160 điểm.

- Ảnh 1.

Sân khấu Olympia mùa đầu tiên (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia Wiki)

Với chiến thắng trong cuộc thi đầu tiên được phát sóng, Phạm Hồng Mai đã trở thành người đầu tiên giành vòng nguyệt quế Olympia và nhận phần thưởng trị giá 1,3 triệu đồng, tương đương 200 USD theo cơ cấu giải thưởng của chương trình thời điểm đó. Chia sẻ về phần thưởng này, nữ sinh Phạm Hồng Mai khi ấy cho biết sẽ cho vào quỹ lớp 200k, ủng hộ đội bóng lớp 100k, dành một phần tiền để khao bạn bè, còn lại thì để nhét lợn.

Như vậy, người nhất tuần của Olympia thứ nhất sẽ nhận được 1,3 triệu tiền thưởng. Cần nhấn mạnh rằng, con số này là giải thưởng của cuộc thi tuần, không phải mức thưởng chung cho tất cả các vòng của Olympia. Người nhất tháng, nhất quý và nhà vô địch năm sẽ nhận những mức thưởng khác nhau theo từng giai đoạn của chương trình.

Trải qua hơn hai thập kỷ, giá trị giải thưởng của Olympia cũng nhiều lần thay đổi. Từ mức 1,3 triệu đồng của năm 1999, đến mùa thứ 23, giải nhất tuần đã được nâng lên 10 triệu đồng và duy trì ở mức này cho đến hiện tại. Còn với các vòng tháng, quý và chung kết năm, giá trị giải thưởng cũng đã thay đổi đáng kể qua 26 năm, trong đó giải thưởng dành cho nhà vô địch năm hiện ở mức 50.000 USD.

Cặp vợ chồng cất bằng đại học đi bán rau, từng bị mối hàng lừa, đi xin lỗi từng khách và thành quả sau 2 năm
Tags

đường lên đỉnh olympia

Truyền hình

Giải thưởng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại