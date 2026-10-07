Số tiền thưởng người giành vòng nguyệt quế đầu tiên trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia nhận được

Từ chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên năm 1999 đến nay, Đường Lên Đỉnh Olympia đã có nhiều thay đổi, trong đó có cả giá trị phần thưởng dành cho người chiến thắng.

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi kiến thức quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, đồng thời là một trong những gameshow được khán giả truyền hình yêu thích suốt nhiều năm qua. Chương trình lên sóng số đầu tiên vào cuối tháng 3/1999 và đến nay đã bước sang năm thứ 26, trở thành gameshow truyền hình có tuổi đời lâu nhất của VTV.

Trong suốt lịch sử chương trình, chiếc vòng nguyệt quế đã trở thành biểu tượng quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Thế nhưng, không phải ai cũng biết người đầu tiên được đội chiếc vòng nguyệt quế ấy là ai và phần thưởng khi đó có giá trị bao nhiêu.

Được biết, cuộc thi đầu tiên trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia cũng chính là Tuần 1, Tháng 1, Quý 1 của Olympia 1 với sự tham gia của 4 thí sinh gồm Phạm Hồng Mai, Trần Phương Nam, Nguyễn Hồ Lan và Đặng Thị Xuân Phương. Kết quả, Phạm Hồng Mai, học sinh lớp 11A1 trường PTTH Kim Liên, Hà Nội, giành chiến thắng với 160 điểm.

Sân khấu Olympia mùa đầu tiên (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia Wiki)

Với chiến thắng trong cuộc thi đầu tiên được phát sóng, Phạm Hồng Mai đã trở thành người đầu tiên giành vòng nguyệt quế Olympia và nhận phần thưởng trị giá 1,3 triệu đồng, tương đương 200 USD theo cơ cấu giải thưởng của chương trình thời điểm đó. Chia sẻ về phần thưởng này, nữ sinh Phạm Hồng Mai khi ấy cho biết sẽ cho vào quỹ lớp 200k, ủng hộ đội bóng lớp 100k, dành một phần tiền để khao bạn bè, còn lại thì để nhét lợn.

Như vậy, người nhất tuần của Olympia thứ nhất sẽ nhận được 1,3 triệu tiền thưởng. Cần nhấn mạnh rằng, con số này là giải thưởng của cuộc thi tuần, không phải mức thưởng chung cho tất cả các vòng của Olympia. Người nhất tháng, nhất quý và nhà vô địch năm sẽ nhận những mức thưởng khác nhau theo từng giai đoạn của chương trình.

Trải qua hơn hai thập kỷ, giá trị giải thưởng của Olympia cũng nhiều lần thay đổi. Từ mức 1,3 triệu đồng của năm 1999, đến mùa thứ 23, giải nhất tuần đã được nâng lên 10 triệu đồng và duy trì ở mức này cho đến hiện tại. Còn với các vòng tháng, quý và chung kết năm, giá trị giải thưởng cũng đã thay đổi đáng kể qua 26 năm, trong đó giải thưởng dành cho nhà vô địch năm hiện ở mức 50.000 USD.