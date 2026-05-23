Sự cố xảy ra hôm 21-5 (giờ địa phương) khi một bồn chứa khoảng 22.700-26.500 lít methyl methacrylate tại nhà máy của Công ty GKN Aerospace ở TP Garden Grove (quận Cam) bị quá nhiệt và phát tán khí độc ra không khí. Đây là loại hóa chất được dùng trong sản xuất linh kiện nhựa.

Cơ quan cứu hỏa quận Cam nhận định bồn chứa này có nguy cơ vỡ hoặc phát nổ khiến hóa chất tràn ra môi trường.

Lực lượng chức năng phun nước làm mát một bồn chứa bị quá nhiệt tại cơ sở hàng không vũ trụ ở Garden Grove, bang California - Mỹ, ngày 22-5. Ảnh: AP

Giới chức ban đầu chỉ yêu cầu cư dân tại Garden Grove rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đến ngày 22-5 (giờ địa phương), lệnh sơ tán được mở rộng sang các khu dân cư thuộc 5 thành phố khác của quận Cam, gồm Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park và Westminster.

Quyết định mở rộng vùng sơ tán được đưa ra sau khi lực lượng chức năng không thể bịt điểm rò rỉ trong đêm tại bồn chứa của GKN Aerospace, công ty sản xuất linh kiện cho cả máy bay dân dụng lẫn quân sự.

Tổng cộng khoảng 40.000 người nằm trong diện phải rời khỏi nhà. Nhiều trường học cũng buộc phải đóng cửa trong ngày 22-5, theo AP.

Cư dân có tên Danny Pham kể ông đang ngủ say thì bạn cùng phòng đập cửa lúc 7 giờ sáng, gọi ông dậy và yêu cầu rời đi ngay. Trước đó, ông làm việc muộn tại một nhà hàng gốc Việt nên chưa kịp theo dõi tin tức.

"Tôi thật sự sốc. Tôi không biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Tôi chưa từng nghĩ một chuyện như vậy có thể xảy ra"- ông Pham kể lại - Vài phút sau tôi rời nhà, chỉ kịp mang theo ví và hộ chiếu, rồi sang trú tạm tại nhà hàng của một người bạn ở thành phố lân cận".

Garden Grove và Westminster là hai thành phố tạo nên khu Little Saigon, nơi tập trung cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Nơi xảy ra sự cố nằm ở phía Tây Bắc Garden Grove, cách khu thương mại Little Saigon trên đại lộ Bolsa (Westminster) khoảng 5-7 km về phía Bắc.

TP Garden Grove nằm cách trung tâm Los Angeles khoảng 61 km về phía Nam và cách 2 công viên chủ đề Disneyland chưa đầy 1,6 km. Hai công viên này không nằm trong diện sơ tán hôm 22-5.

Nhà chức trách cho biết chưa ghi nhận trường hợp thương vong liên quan đến sự cố. Trong bản cập nhật sau đó, chỉ huy Cơ quan Cứu hỏa Garden Grove, ông Craig Covey, cho biết lực lượng ứng phó đã duy trì được nhiệt độ của bồn chứa, qua đó có thêm thời gian để tìm phương án xử lý.