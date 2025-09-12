Số sao trên nhãn năng lượng dán ở điều hòa có nghĩa là gì? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Trong nhiều gia đình Việt Nam, những chiếc điều hòa treo tường luôn được dán một tấm nhãn năng lượng màu xanh lá cùng hàng loạt thông số kỹ thuật. Trên nhãn này, dễ thấy nhất là dãy biểu tượng ngôi sao – có máy chỉ 1 sao, có máy 3 sao, thậm chí 5 sao. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng vẫn lầm tưởng số sao càng nhiều thì điều hòa… “xịn” hơn, mát nhanh hơn. Thực tế, ý nghĩa của chúng lại hoàn toàn khác.

Theo đó, nhãn năng lượng do Bộ Công Thương ban hành và bắt buộc dán trên các thiết bị gia dụng như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện. Mục đích là cung cấp thông tin rõ ràng để người tiêu dùng dễ dàng so sánh, lựa chọn sản phẩm tiết kiệm điện.

Trong đó, số sao thể hiện hiệu suất năng lượng của thiết bị. Máy điều hòa được dán càng nhiều sao thì khả năng tiết kiệm điện càng cao. Ví dụ:

Điều hòa 1 sao: hiệu suất ở mức tối thiểu, tiêu thụ điện nhiều hơn.





Điều hòa 3 sao: đạt mức tiết kiệm trung bình – khá.





Điều hòa 5 sao: mức tiết kiệm cao nhất, vận hành hiệu quả với cùng công suất làm lạnh.

Ảnh: Internet

Một trong những hiểu lầm phổ biến là nghĩ rằng máy 5 sao sẽ làm lạnh nhanh hơn máy 1 sao. Thực tế, khả năng làm lạnh phụ thuộc vào công suất (BTU) của điều hòa, chứ không phải số sao trên nhãn năng lượng.

Nói cách khác, một chiếc điều hòa 9.000 BTU dù có 5 sao hay 1 sao thì khả năng làm lạnh một căn phòng 15m² là như nhau. Điểm khác biệt nằm ở mức điện năng tiêu thụ: máy 5 sao sẽ giảm hóa đơn tiền điện đáng kể so với máy ít sao hơn.

Điều hòa vốn là thiết bị “ngốn” điện nhiều nhất trong gia đình, đặc biệt vào mùa hè, nên việc quan tâm đến số sao trên nhãn năng lượng là rất cần thiết. Một chiếc máy có nhiều sao không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng, mà còn vận hành ổn định, ít hỏng vặt, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Quan trọng hơn, việc sử dụng điều hòa tiết kiệm điện còn góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc cắt giảm lượng điện tiêu thụ và phát thải khí nhà kính. Vì vậy, khi chọn mua, người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn năng lượng, không chỉ chú ý số sao mà cần xem cả công suất, hiệu suất (CSPF/EER). Máy 5 sao thường có giá cao hơn ban đầu nhưng sẽ bù đắp chi phí về lâu dài nhờ tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, các công nghệ hỗ trợ như Inverter cũng là lựa chọn đáng cân nhắc để tối ưu hiệu quả sử dụng.

(Tổng hợp)