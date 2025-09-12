So sánh EB-5 và EB-3: Hai con đường định cư Mỹ phổ biến cho người Việt

EB-5 và EB-3 là gì?

EB-5 (Employment-Based Fifth Preference): cho phép nhà đầu tư nước ngoài nhận thẻ xanh Mỹ thông qua việc đầu tư tối thiểu 800.000 USD vào các dự án đủ điều kiện, tạo ra ít nhất 10 việc làm cho người bản xứ.

EB-3 (Employment-Based Third Preference): dành cho người lao động có tay nghề, lao động chuyên môn hoặc lao động phổ thông được doanh nghiệp Mỹ bảo lãnh.

Nói cách khác, định cư Mỹ EB-5 phù hợp với những đối tượng có tiềm lực tài chính, còn EB-3 lại mở ra cơ hội cho nhóm muốn định cư Mỹ với chi phí hợp lí hơn.

So sánh trực diện: EB-5 và EB-3 khác nhau ở đâu?

Đối tượng nào phù hợp với EB-5 và ai nên cân nhắc EB-3?

Nhà đầu tư, doanh nhân, gia đình có tiềm lực: EB-5 là lựa chọn lý tưởng để nhanh chóng ổn định cuộc sống tại Mỹ và bảo đảm tương lai học tập cho con cái.

Người lao động phổ thông, muốn sang Mỹ với chi phí hợp lý: EB-3 mở ra con đường khả thi, tuy vất vả hơn nhưng vẫn đem lại cơ hội định cư lâu dài.

Gia đình trung lưu: cần cân nhắc kỹ giữa chi phí, rủi ro và lợi ích lâu dài trước khi đưa ra quyết định.

Chính sách & xu hướng di trú Mỹ: Thời điểm nào là tốt nhất?

Cập nhật trực tiếp chính sách từ các chuyên gia di trú và luật sư di trú đầu ngành

EB-5 được hưởng lợi từ Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA 2022), mang lại tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn, đồng thời tạo ưu tiên cho dự án ở vùng nông thôn và cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, Đạo luật Bất hồi tố (Grandfathering) trong EB-5 đang bước vào giai đoạn cuối cùng và sẽ hết hạn vào ngày 30/09/2026. Đồng nghĩa với việc nếu không hành động nhanh trước khi Đạo luật hết hiệu lực, nhà đầu tư sẽ mất đi lợi thế được bảo toàn quyền lợi trước bất kỳ thay đổi nào xảy ra sau đó.

Trong khi đó, EB-3 vẫn duy trì sức hút nhờ chi phí thấp, nhưng thường xuyên gặp tình trạng quá tải hồ sơ, khiến thời gian xử lý kéo dài. Vì vậy, nộp hồ sơ sớm và chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố quyết định.

Lời khuyên chuyên gia: Làm sao để chọn đúng hướng đi?

Các chuyên gia di trú khuyến nghị nên:

Tự đánh giá bản thân: tài chính, trình độ, khả năng ngoại ngữ.

Chuẩn bị hồ sơ minh bạch: đặc biệt về nguồn vốn trong EB-5.

Chọn đơn vị tư vấn uy tín: để hạn chế rủi ro pháp lý, rủi ro dự án hoặc hợp đồng lao động.

Tham gia các sự kiện chuyên nghiệp về đầu tư, định cư Mỹ để gặp gỡ trực tiếp các chuyên gia di trú và Luật sư tư vấn định cư đầu ngành để được hỏi đáp trực tiếp và được cố vấn lộ trình cá nhân hóa.

Citizen Pathway là một trong những đơn vị tư vấn đầu tư di trú EB-5 hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi quy tụ đội ngũ chuyên gia với 12+ năm kinh nghiệm thực tiễn, đã xử lý thành công hơn 640 hồ sơ và giới thiệu 10+ dự án được thẩm định kỹ lưỡng.

Chúng tôi hợp tác cùng các hãng luật quốc tế và đối tác dự án độc quyền để xây dựng giải pháp an toàn – minh bạch – bảo vệ tối đa quyền lợi nhà đầu tư. CEO Hoàng Trúc Diệp và Citizen Pathway nhiều năm liền được EB-5 Investors Magazine vinh danh trong Top 25 toàn cầu, là thành viên IIUSA và có đội ngũ được chứng nhận bởi Investment Migration Council (IMC).

