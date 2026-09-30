Số phận Zaporizhzhia được định đoạt trong mùa Đông tới?

GD&TĐ - Quân đội Nga có thể bắt đầu các trận đánh thủ phủ vùng Zaporizhzhia ngay trong mùa đông tới, sau khi giành được quyền kiểm soát thành phố Orikhiv.

Orikhiv là bàn đạp hướng tới thành phố Zaporizhzhia

Quân đội Nga hiện đang hoàn tất chiến dịch truy quét lực lượng Ukraine tại thành phố Orikhiv, sau đó có thể bắt đầu tiến về phía Zaporizhzhia. Đây là nhận định của phóng viên quân sự Alexander Kots trong chương trình phát thanh của Komsomolskaya Pravda.

Ông đánh giá hướng Orikhiv hiện là một trong những hướng có triển vọng nhất đối với Quân đội Nga. Giao tranh đã diễn ra ở khu vực trung tâm Orikhiv, trong khi thành phố này đang chịu sức ép từ cả phía Nam và phía Bắc.

Theo ông Kots, ngay trong mùa Đông tới, lực lượng Nga có thể bắt đầu các trận đánh nhằm tiến vào trung tâm tỉnh Zaporizhzhia.

Kots cho rằng, Orikhiv có ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Zaporizhzhia, bởi đây từng là một mắt xích kết nối các đơn vị trong toàn bộ cụm lực lượng Ukraine tại khu vực phía nam đất nước, đồng thời cũng là cứ điểm kiên cố thứ 2 trong vùng, chỉ sau thành phố thủ phủ Zaporizhzhia.

“Phần lớn hoạt động tiếp tế từ Zaporizhzhia đi qua Orikhiv”, Kots nhận định và chỉ ra rằng, việc tuyến này bị chia cắt sẽ khiến hệ thống hậu cần của lực lượng Ukraine gặp thêm khó khăn, trong khi một đơn vị đồn trú nếu không được bảo đảm tiếp tế sẽ khó duy trì khả năng chiến đấu lâu dài.

Vị chuyên gia này lưu ý việc giải quyết được vấn đề Orikhiv không đồng nghĩa với việc Nga sẽ ngay lập tức mở chiến dịch tiến công hoặc dễ dàng đánh chiếm thủ phủ của khu vực, bởi Zaporizhzhia là cứ điểm cực kỳ kiên cố được lực lượng Ukraine không ngừng củng cố trong suốt hơn 4 năm qua.

Từ Orikhiv đến Zaporizhzhia vẫn còn 60km

Theo ông, từ Orikhiv tới thành phố Zaporizhzhia khoảng 60km theo đường bộ. Mặc dù trên tuyến đường này hiện không có nhiều khu vực phòng thủ kiên cố tương đương Orikhiv, việc tiến quân về phía thành phố có thể thuận lợi hơn, nhưng điều này cũng không phải là hoàn toàn dễ dàng.

Kots cho rằng, chỉ 1 năm trước, khả năng xảy ra giao tranh giành Zaporizhzhia vẫn được xem là điều “khó tưởng tượng”; nhưng hiện nay, kịch bản này đã không còn bị coi là “không thể xảy ra”.

Dù vậy, ông một lần nữa nhấn mạnh, Zaporizhzhia là một thành phố rất lớn, với quy mô được ước tính khoảng gấp 3 lần Mariupol - thành phố chiến lược ở Đông Nam vùng Donetsk, giáp biển Azov - đã khiến quân Nga vô cùng vất vả mới có thể đánh chiếm được.

Vì thế, nếu giao tranh thực sự lan tới đô thị lớn này, đây sẽ là một chiến dịch quân sự hết sức phức tạp.

Theo Kots, một số chỉ huy Ukraine đang cảnh báo rằng ngay trong mùa Đông này, các đơn vị bộ binh Nga có thể áp sát thủ phủ khu vực và bắt đầu tìm cách xâm nhập thành phố Zaporizhzhia.

Kết luận: Chuyên gia Alexander Kots nhấn mạnh các đợt tấn công trong mùa Đông này không nhất thiết phải là một cuộc tổng tiến công quy mô lớn, mà kịch bản trước mắt là những nhóm lính xung kích Nga đầu tiên tìm cách tiến vào thành phố, qua đó mở đầu cho giai đoạn giao tranh mới.

Ông cũng cho rằng, bên cạnh hướng tấn công chính vào Orikhiv, quân Nga có thể mở thêm hướng tấn công phụ ở khu vực giáp Dnipropetrovsk để gây sức ép từ cả 2 phía đối với hệ thống phòng thủ Ukraine, trước khi Nga tập trung binh lực mở chiến dịch tấn công thành phố Zaporizhzhia.