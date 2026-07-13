Số phận kỳ lạ của căn villa 400 tỷ mang tên Đoàn Di Băng ở TP.HCM

Bí ẩn về căn biệt thự được đầu tư tới 400 tỷ đồng của Đoàn Di Băng sau 4-5 năm xây dựng đến nay vẫn chưa có lời giải.

Trước khi đối mặt với việc công ty bị kiểm tra chất lượng sản phẩm, chồng doanh nhân vướng vòng lao lý, Đoàn Di Băng từng có cuộc sống giàu có, sang chảnh trên MXH. Cô còn từng được nhiều người biết đến với biệt danh “nữ đại gia quận 7” khi xây dựng hình ảnh xa hoa, sở hữu nhiều bất động sản, dùng đồ hiệu đắt đỏ.

Tuy nhiên từ tháng 11/2025, Nguyễn Quốc Vũ bị bắt tạm giam và Đoàn Di Băng được mời làm việc để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, cô đã không còn xuất hiện trên các nền tảng MXH. Các tài khoản cá nhân của Đoàn Di Băng từng được nhiều người theo dõi cũng đã âm thầm “biến mất”.

Cũng từ đây, những thông tin liên quan đến Đoàn Di Băng khiến nhiều người tò mò, đặc biệt là khối tài sản “khủng” cô từng nhiều lần khoe trên MXH. Trong đó, số phận của căn villa 400 tỷ đồng mang tên Di Băng cũng trở thành tâm điểm được cư dân mạng thắc mắc.

Đoàn Di Băng từng gây chú ý khi đăng tải các thông tin về căn villa 400 tỷ đồng

Từ khoảng tháng 4/2021, dự án villa được ví như tòa lâu đài của Đoàn Di Băng lần đầu được hé lộ. Cô lựa chọn kết hợp với NTK Thái Công, sẵn sàng chi 7,5 tỷ đồng để có một bản vẽ mới hoàn toàn theo đúng ý thích. Không dừng lại ở đó, số tiền hoàn thiện phần thô và hoàn thiện nội thất cũng đã được tính lên tới con số 200 tỷ.

Đến tháng 7/2021, Thái Công chính thức tiết lộ bản vẽ hoàn thiện bên ngoài căn biệt thự. Tuy nhiên ngoài những lời khen về sự hoành tráng thì cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều về việc nhìn nó không thẩm mỹ như mong đợi. Đến lúc này, Đoàn Di Băng cũng công khai luôn số tiền dành cho căn biệt thự của mình đã lên tới con số 400 tỷ.

Song tới cuối năm 2021, Đoàn Di Băng bất ngờ thông báo sẽ thay đổi toàn bộ thiết kế của căn nhà. Do đó thời điểm này, cô và gia đình chuyển đến một căn biệt thự khác để sinh sống. Căn nhà này cũng thường được cô chia sẻ là dùng để “ở tạm” trong khi chờ villa hoàn thiện.

Những lần vợ chồng Đoàn Di Băng bàn bạc thiết kế với NTK Thái Công, hình vẽ 3D của căn villa đều được đăng công khai trên MXH

Đến năm 2023, công trình này có thêm cập nhật khi đang trong giai đoạn xây dựng phần thô. Đoàn Di Băng và Thái Công cũng từng quay một video trong căn biệt thự và cũng định hình được một số khu vực trong nhà như: Phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách…

Thời điểm đó, Đoàn Di Băng cho hay đến cuối năm 2024 căn biệt thự sẽ hoàn thiện và có thể dọn về sinh sống.

Năm 2023, Đoàn Di Băng từng đến tận công trình để quay, cho biết sẽ hoàn thiện và dọn về ở vào cuối năm 2024

Tuy nhiên bẵng đi một thời gian, Đoàn Di Băng vẫn chưa có cập nhật thêm về tình trạng căn nhà hay việc “dịch chuyển”. Bản thân cô cũng không còn đăng tải hay nhắc đến những thông tin nào xoay quanh căn biệt thự này. Sau khoảng 4 - 5 năm nói về căn villa, những gì mà công chúng được thấy vẫn chỉ là những bản vẽ 3D hoành tráng.

Gần đây nhất vào tháng 5/2025, NTK Thái Công đăng tải bài viết liên quan đến Đoàn Di Băng và có đề cập đến căn biệt thự này. Theo đó, biệt thự “vẫn đang trong quá trình hoàn thiện” nhưng ảnh đính kèm không phải hình ảnh thực tế của công trình mà là phối cảnh 3D nội thất phòng khách.

“Phối cảnh 3D phòng khách công trình Di Băng Villa - dự án do Thái Công thiết kế toàn bộ kiến trúc và nội thất, bộ phận xây dựng và phía bên nhà thầu hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện” - Thái Công nói.

Đến hiện tại, căn villa 400 tỷ này của Đoàn Di Băng vẫn là 1 dấu hỏi lớn và không còn được đề cập tới.

Tên website chính thức của NTK Thái Công, “Di Băng Villa” vẫn nằm trong album công trình cùng thông tin: “Công trình đang thực hiện”.