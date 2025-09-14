Số phận của sao nam vừa ngã lầu qua đời đã được tiên đoán từ 5 năm trước?

Ngày 11/9 vừa qua, showbiz Hoa ngữ chấn động trước tin nam diễn viên Vu Mông Lung đã qua đời sau khi ngã từ tầng cao của một tòa nhà ở Bắc Kinh dù trước đó anh vẫn vui vẻ tụ tập với bạn bè. Đến chiều cùng ngày, phía studio của Vu Mông Lung xác nhận sự việc, đồng thời cho biết cảnh sát đã loại trừ yếu tố hình sự nên vụ việc được xếp vào khả năng tự tử hoặc tai nạn ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền lại một bài viết từ tháng 7/2020, trong đó một "thầy đoán mệnh" tự xưng từng khẳng định Vu Mông Lung "có khả năng gặp nạn vào năm 2025". Lời tiên đoán này ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng và chia thành 2 luồng ý kiến trái ngược.

Cuộc đời bi thảm của Vu Mông Lung được cho là đã được tiên đoán từ trước

Trong bài đăng, người này cho rằng dựa trên ngày sinh, Vu Mông Lung có "tính cách hướng nội, hay suy nghĩ nhiều, dễ rơi vào trạng thái u uất", đồng thời nhấn mạnh "năm 2025 khả năng gặp đại hạn, có thể xảy ra mệnh tai ương". Đáng chú ý, bài viết còn đề cập việc nam diễn viên Tam Sinh Tam Thế "không thích chia sẻ, có gì cũng giữ trong lòng" càng khiến nhiều người rùng mình khi liên hệ với hình ảnh của anh trong những năm gần đây khi ít hoạt động nghệ thuật, vóc dáng gầy gò ốm yếu, sự nghiệp xuống dốc không phanh.

Không ít netizen cho rằng đây là minh chứng cho sự "linh ứng" của tử vi. Trên Weibo, nhiều bình luận bày tỏ: "Không tin không được, viết từ 2020 mà lại ứng nghiệm y chang", "Có lẽ số phận con người thật sự đã được an bài". Một số người còn liên hệ vai diễn của Vu Mông Lung trong các bộ phim cổ trang thường mang thân phận bi thương, đoản mệnh cùng với sự ra đi ngoài đời thực, coi đây như "vận mệnh đã định".

Netizen xôn xao trước bài xem số mệnh của Vu Mông Lung

Trái lại, không ít ý kiến khẳng định toàn bộ sự việc chỉ là chiêu trò câu view. Một số cư dân mạng phân tích rằng các tài khoản dạng này thường tung hàng loạt dự đoán về nhiều nghệ sĩ nhưng đặt chế độ riêng tư. Khi có một sự việc xảy ra, họ chỉ việc thay đổi nội dung và mở công khai để tạo hiệu ứng tâm linh thu hút sự chú ý của dân tình.

Một tài khoản bình luận: "Chiêu này giống y hệt mấy 'chuyên gia chứng khoán' trên mạng. Họ luôn nói chung chung, đợi sự việc xảy ra rồi mới 'khoe' dự đoán chính xác. Thật ra chẳng có gì huyền bí cả". Nhiều người cũng đặt câu hỏi về danh tính của "thầy đoán mệnh" kia, khi không có bằng chứng xác thực rằng bài viết dự báo thực sự được đăng từ năm 2020.

Bên cạnh 2 thái cực, nhiều ý kiến kêu gọi công chúng nhìn nhận vụ việc một cách tỉnh táo hơn. Sự ra đi của một nghệ sĩ trẻ tuổi là nỗi mất mát lớn nhưng việc gán ghép việc này với các lời tiên tri chưa được kiểm chứng vừa thiếu cơ sở khoa học, vừa có thể gây thêm tổn thương cho gia đình, bạn bè người đã khuất.

Bài tiên tri đúng sự thật hay chỉ đơn giản là chiêu trò câu view, lợi dụng người đã khuất

Một bình luận được đồng tình nhiều nhất viết: "Dù tin hay không tin vào số mệnh thì điều cần nhất lúc này là sự tôn trọng dành cho Vu Mông Lung. Đừng biến nỗi đau của người khác thành trò đùa hay cái cớ để câu view". Nhưng dù đứng ở quan điểm nào thì vẫn không thể phủ nhận sự thật đáng buồn, đó là một tài năng đã ra đi khi mới 37 tuổi, để lại nhiều tiếc nuối và câu hỏi không lời giải đáp.

Nguồn: Sohu