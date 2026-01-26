Nhiều tháng sau khi tổ chức Trump Mobile lên kế hoạch phát hành một thiết bị mạ vàng trị giá 500 USD được cho là sản xuất tại Mỹ, điện thoại T1 vẫn chưa có mặt trên thị trường. Các báo cáo cho thấy việc chờ đợi sẽ còn tiếp tục.

Thiết kế của điện thoại Trump T1 vẫn còn là một bí ẩn. (Ảnh: Cnet)

Cuối năm ngoái, Financial Times dẫn lời một nhân viên hỗ trợ khách hàng của Trump Mobile cho biết "không nên kỳ vọng chiếc điện thoại sẽ được phát hành vào tháng 12/2025", và việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã làm trì hoãn việc giao hàng.

Đại diện của Trump Mobile không bình luận về thông tin trên.

Đến ngày 22/1/2026, trang web Trump Mobile vẫn liệt kê sản phẩm sẽ được phát hành "vào cuối năm nay", giống như năm ngoái.

Trump Mobile ra mắt vào tháng 6/2025 với gói cước điện thoại di động 47,45 USD/tháng. Hãng tuyên bố sẽ ra mắt một chiếc điện thoại thông minh sản xuất tại Mỹ vào tháng 8/2025.

Khi đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi rằng việc sản xuất một chiếc điện thoại thông minh hoàn toàn tại Mỹ trên quy mô lớn là gần như bất khả thi, Trump Mobile đã rút lại những tuyên bố đó.

Theo Cnet , hiện tại, Trump Mobile vẫn đang nhận đặt cọc 100 USD cho điện thoại T1, mà họ gọi là "Tự hào sản xuất tại Mỹ", với các tính năng bao gồm màn hình AMOLED 6,25 inch, tốc độ làm mới 120Hz, bộ nhớ trong 256GB với khe cắm thẻ nhớ để mở rộng và camera 50 megapixel.

Trang web Trump Mobile hiện cũng cung cấp các điện thoại đã qua sử dụng của các đối thủ Apple và Samsung, bao gồm iPhone 15 giá 629 USD và Samsung Galaxy S24 giá 459 USD.