Số phận 19 ca khúc thô tục

MCK cho rằng một số người giả danh người hâm mộ, gắn tên anh vào các thông tin tiêu cực, lan truyền thông tin không đúng sự thật. Nam rapper cho biết đang tập trung chỉnh sửa 19 ca khúc đã bị gỡ bỏ, sớm cập nhật đến khán giả.

Sáng 19/8, MCK cho biết thời gian qua, anh và ê-kíp tập trung chỉnh sửa sản phẩm đã gỡ khỏi các nền tảng, phiên bản mới sớm được cập nhật trở lại.

“Tôi đang tập trung làm nhạc, chỉnh sửa các bài nhạc đã tháo gỡ để sớm cập nhật phiên bản phù hợp cho mọi người. Các khâu đã tới phân đoạn cuối, sẽ trở lại phục vụ khán giả”, MCK viết.

Bên cạnh thông tin về hoạt động âm nhạc, nam rapper cảnh báo người theo dõi trước một số nội dung đang được chia sẻ trên mạng. MCK cho biết anh được nhiều người phản ánh về việc một số tài khoản giả danh người hâm mộ, cố tình gắn tên anh vào thông tin tiêu cực, không đúng sự thật.

MCK đề nghị khán giả không bị cuốn vào thông tin chưa được kiểm chứng, không bình luận tiêu cực, chỉ trích hoặc có hành động quá khích từ những nội dung trên.

Đây là lần thứ hai MCK cảnh báo khán giả sau khi công khai xin lỗi và thông báo gỡ bỏ các ca khúc có ngôn từ không phù hợp. MCK cho biết anh được cơ quan có thẩm quyền phổ biến, giải đáp những quy định pháp luật liên quan. Anh thừa nhận bản thân có sai sót trong việc sử dụng ngôn từ không phù hợp trong một số sản phẩm âm nhạc.

MCK cho biết sớm phát hành trở lại loạt ca khúc bị gỡ bỏ.

Nam rapper nhận trách nhiệm vì sản phẩm có ngôn từ chưa phù hợp được đăng tải rộng rãi trên nhiều nền tảng. Anh tuyên bố gỡ hàng loạt ca khúc thuộc album HVL, chỉnh sửa nội dung trước khi cân nhắc phát hành trở lại.

MCK yêu cầu chấm dứt khai thác, lưu hành các ca khúc nói trên nhằm hạn chế khả năng tiếp tục lan truyền. Anh đề nghị khán giả hỗ trợ gỡ nội dung hình ảnh, âm thanh chưa phù hợp.

Nam rapper nói anh chủ động, tự nguyện gỡ nhạc thô tục, triển khai biện pháp khắc phục. Anh cho biết vẫn phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc, đề nghị khán giả không chia sẻ thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng.

Album HVL phát hành vào đầu tháng 7, gồm 30 ca khúc. Các sản phẩm được chia sẻ mạnh trên YouTube, nền tảng nghe nhạc trực tuyến và mạng xã hội. Ngoài hiệu ứng về lượt nghe, một số bài hát vấp phải ý kiến trái chiều do sử dụng ngôn từ bị cho là nhạy cảm, không phù hợp với khán giả.

Trước khi đưa ra lời xin lỗi, nhiều ca khúc thuộc album HVL đã bị ẩn hoặc không còn hiển thị trên một số nền tảng nhạc số. Trong số đó, Tây thi, IDK gây tranh luận nhiều nhất vì có nhiều câu từ thô tục.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã mời MCK, tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, đến làm việc để làm rõ những nội dung được phản ánh liên quan đến sản phẩm âm nhạc mới. Đại diện cơ quan quản lý khẳng định tôn trọng quyền tự do sáng tạo của nghệ sĩ. Tuy nhiên, hoạt động sáng tạo cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội và góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.