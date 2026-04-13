Số nợ của Hoà Minzy

Câu chuyện nợ nần giữa Hoà Minzy và cầu thủ Nguyễn Văn Toàn lại một lần nữa khiến mạng xã hội rộn ràng khi nữ ca sĩ xác nhận đã hoàn tất khoản nợ cuối cùng. Theo đó, tối 12/4, trên trang cá nhân, Hoà Minzy đã đăng tải hình ảnh bên bạn thân, kèm theo đó là ảnh chụp màn hình giao dịch 300 triệu đồng với nội dung: "Hoà chuyển khoản nợ cho Toàn đợt cuối".

Bài đăng cũng nhân dịp sinh nhật của Văn Toàn. Hoà Minzy vừa trả nợ vừa mua tặng cho nam cầu thủ chiếc ba lô có giá trị không nhỏ. Giọng ca Bắc Bling chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật Văn Toàn! Đắn đo mãi tôi chẳng biết tặng gì cho bạn nhân ngày sinh nhật. Cuối cùng tôi nghĩ chỉ có món quà này mới làm bạn vui đó chính là tôi trả nốt số nợ cuối cùng cho bạn. Kèm theo trước Tết bạn nhắn tin tôi kêu mua cho bạn cái túi, bạn sẽ cho nợ qua Tết mới đòi nên nay tôi tặng kèm thêm túi nha bạn. Kèm theo 1 túi quà Hermes nữa nhớ. Eo ôi con nợ có tâm quá. Chúc bạn mau khỏi chấn thương, sớm quay trở lại sân cỏ và thông báo tin vui cho khỏi bị đồn lốp trưởng bạn nhé".

Hoà Minzy đã trả xong nợ cho Văn Toàn

Nữ ca sĩ còn tặng quà sinh nhật hàng hiệu cho cậu bạn thân

Hồi tháng 11 năm ngoái, Hoà Minzy cũng gây chú ý khi đăng tải bài viết trả nợ Văn Toàn. Số tiền giao dịch cũng là 300 triệu đồng, đính kèm ảnh chụp màn hình là dòng trạng thái hài hước của Hoà Minzy: "Cũng đến ngày phải trả nợ rồi - chủ nợ khổ nhất Việt Nam. Ủa hôm trước có status xây nhà, xin đồ em đã chặn Văn Toàn rồi mà ai lại chụp màn hình gửi cho Toàn làm Toàn ráo riết đòi nợ em đây. Còn 1 khoản bé bé nữa thôi là hết nha bạn. Cuối năm tôi vui thì tôi trả nốt".

Hoà Minzy mỗi lần trả nợ cho Văn Toàn sẽ có bài đăng trên trang cá nhân để thông báo

Trước đó, trong một buổi livestream bán hàng, Văn Toàn từng gây chú ý khi tiết lộ đã cho Hoà Minzy vay khoảng 4 tỷ đồng để đầu tư thực hiện một dự án MV. Chia sẻ mang màu sắc nửa đùa nửa thật này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Không lâu sau đó, Hoà Minzy cũng lên tiếng xác nhận thông tin là có thật. Nữ ca sĩ cho biết khoản tiền này đã được cô trả dần trong nhiều năm, tuy nhiên tại thời điểm đó vẫn còn một phần chưa hoàn tất.

Thay vì giữ kín, cả hai lại thoải mái chia sẻ về khoản nợ này, thậm chí biến nó thành "content" quen thuộc mỗi khi tương tác. Không ít lần, cầu thủ này vào thẳng bài đăng của Hòa Minzy để "đòi nợ", tạo nên loạt bình luận viral khiến netizen thích thú. Đáp lại, nữ ca sĩ cũng không chịu lép vế khi liên tục có những màn đối đáp lầy lội, biến câu chuyện nợ nần thành màn tương tác hài hước. Đơn cử như lần Hoà Minzy thông báo sẽ lấy chồng, Văn Toàn thẳng thắn vào tận trang cá nhân để nhắc "trả tiền rồi hãy cưới".

Văn Toàn và Hoà Minzy biến chuyện nợ nần thành "content" mỗi khi tương tác trên mạng xã hội

Đằng sau những màn “cà khịa” đó là mối quan hệ bạn bè kéo dài hơn một thập kỷ giữa Hòa Minzy và Văn Toàn. Cả hai quen biết từ rất sớm, luôn đồng hành và ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Văn Toàn từng nhiều lần xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc của Hòa Minzy, trong khi nữ ca sĩ cũng thường xuyên có mặt cổ vũ bạn thân trong các trận đấu.

Hoà Minzy cho biết tình bạn của cả hai đã kéo dài 10 năm, từng có giai đoạn suýt kết thúc nhưng vì trân trọng nhau nên vẫn tiếp tục đồng hành. Hoà Minzy chia sẻ: "Cậu là người tôi quen đầu tiên trong tất cả các cầu thủ, chúng ta là bạn của nhau đã 10 năm rồi. Tôi vẫn hay nghĩ nếu không trân trọng nhau thì có lẽ tình bạn này đã kết thúc vào 7-8 năm trước. 10 năm trước hay bây giờ cậu vẫn luôn ủng hộ tôi như thế, luôn có mặt lúc tôi cần và tôi cũng vậy".

Hoà Minzy và Văn Toàn từng vướng tin đồn yêu đương vì nhiều lần sánh đôi, chụp ảnh cùng. Nam cầu thủ từng lên tiếng giải thích: "Có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tôi đang hẹn hò, thậm chí cưới Hòa. Khi đọc những cái đó, tôi chỉ biết cười thôi. Với những người trẻ, khi thấy những thông tin đó thì có thể phân biệt được là thật hay giả. Tuy nhiên, những cô chú, họ hàng của tôi ở quê khi đọc được thông tin đó thì tưởng là thật nên đã hỏi lại tôi. Tôi cũng thấy rất đau đầu về vấn đề này.

Hòa và tôi đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Cả hai đối xử với nhau thế nào, quan tâm ra sao thì cũng không cần nói quá nhiều nữa. Tôi nghĩ Hòa vẫn đang trên đà phát triển rất tốt. Tôi cũng luôn ủng hộ cậu ấy. Đối với tôi, Hòa là người vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè".

Hoà Minzy và Văn Toàn đã có hơn 10 năm làm bạn

Cả hai từng được nhiều khán giả "đẩy thuyền". Tuy nhiên cả Hoà Minzy và Văn Toàn đều lên tiếng phủ nhận và duy trì mối quan hệ thân thiết

