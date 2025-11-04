Sở hữu ‘kho báu’ lớn thứ 5 thế giới, giá trị không thua kém đất hiếm, quốc gia châu Á ‘lọt mắt xanh’ đồng minh của Mỹ, chuẩn bị nhận đầu tư khủng

Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) cùng một số doanh nghiệp Nhật đang chuẩn bị cam kết đầu tư vào dự án mỏ đồng Reko Diq tại Pakistan.

Theo Bộ Tài chính Pakistan, Bộ trưởng Muhammad Aurangzeb đã gặp Thống đốc JBIC Nobumitsu Hayashi tại Washington vào tháng 9 và “hoan nghênh cam kết chính thức của JBIC tham gia nhóm cho vay dự án Reko Diq”. Tuyên bố của bộ cho biết thêm rằng bước đi này “sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp Nhật mở rộng hiện diện tại Pakistan”.

Theo truyền thông Pakistan, JBIC dự kiến rót khoảng 300 triệu USD vào dự án khai thác mỏ đồng – vàng Reko Diq. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với Nikkei Asia rằng JBIC quan tâm đến lĩnh vực khoáng sản của Pakistan và có thể hoàn tất thỏa thuận cho vay vào đầu năm tới.

Reko Diq, nằm tại tỉnh Balochistan (tây nam Pakistan), được dự báo sẽ trở thành mỏ đồng lớn thứ 5 thế giới. Theo báo cáo của công ty Digby Wells đăng trên trang JBIC hồi tháng 4, dự án được chia thành 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn xử lý khoảng 45 triệu tấn quặng/năm, sản xuất 800.000 tấn tinh quặng đồng có hàm lượng 26–30%. Hoạt động khai thác dự kiến bắt đầu vào năm 2028 và kéo dài 38 năm.

Không chỉ JBIC, Komatsu – nhà sản xuất thiết bị khai khoáng hàng đầu Nhật Bản – cũng đã ký hợp đồng trị giá 440 triệu USD để cung cấp máy móc hạng nặng cho dự án này. Theo nguồn tin của Nikkei Asia, Komatsu có kế hoạch thành lập văn phòng tại Karachi và đưa các chuyên gia Nhật hoặc quốc tế sang hỗ trợ vận hành.

Ngoài ra, Nhật Bản còn thể hiện sự quan tâm thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), trong đó Nhật và Mỹ là 2 cổ đông lớn nhất với mỗi bên nắm 15,5% cổ phần. Tháng 8, ADB đã cấp 300 triệu USD vốn vay và 110 triệu USD bảo lãnh tín dụng cho dự án Reko Diq.

Chủ tịch ADB Masato Kanda nhận định: “Reko Diq sẽ đóng góp cho chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch và đổi mới số trong khu vực”.

Một người phát ngôn JBIC cho biết nguồn cung khoáng sản chiến lược, bao gồm đồng, đang ngày càng khan hiếm. “Chúng tôi hiểu rằng Reko Diq là dự án khai khoáng quy mô lớn đầu tiên của Pakistan và có thể tạo ra bước ngoặt cho quốc gia này, đồng thời đóng góp vào nguồn cung đồng toàn cầu”, ông nói.

Đồng là vật liệu thiết yếu trong sản xuất xe điện, pin, năng lượng tái tạo, điện thoại thông minh và trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung đồng và lithium từ các dự án hiện có sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu vào năm 2035, với mức thiếu hụt có thể lên tới 30%.

Các chuyên gia nhận định, nhu cầu ngày càng tăng có thể giúp Pakistan mở rộng thị trường xuất khẩu khoáng sản. “Pakistan đã thành công trong việc thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh về khoáng sản chiến lược gia tăng”, ông Qamar Cheema, Giám đốc điều hành Viện Sanober tại Islamabad, cho biết.

Ông Khuram Iqbal, Chủ tịch Liên minh Nghiên cứu châu Á – Âu (CAPES), nhận định: “Với vị trí địa lý gần hơn so với các nguồn cung truyền thống như Peru, Chile hay Canada, Reko Diq là lựa chọn hợp lý cho Nhật Bản”.

Theo Sự ông Iqbal, sự tham gia của Nhật Bản không chỉ giúp Pakistan đa dạng hóa nhà đầu tư mà còn mang lại công nghệ và thiết bị tiên tiến – yếu tố mà ngành khai khoáng nước này đang rất thiếu.

