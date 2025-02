Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được phép kiểm định khí thải xe máy

Cụ thể, theo Quyết định số 933, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc Sở GTVT . UBND thành phố giao Sở GTVT Hà Nội giải quyết 11 quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm.

Đo khí thải xe máy trong một chương trình thí điểm ở Hà Nội thời gian qua. Ảnh: A.Trọng

Trong đó có 4 quy trình với nội dung giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Hà Nội, gồm: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới; Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

7 quy trình còn lại là giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội, gồm: Cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe máy chuyên dùng trong trường hợp miễn kiểm định lần đầu; Cấp lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe máy chuyên dùng;

Cấp lại giấy chứng nhận cải tạo; Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; Cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy); Cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe máy chuyên dùng; Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo.

UBND thành phố giao Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố theo quy định.