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Sở GD&ĐT Gia Lai làm rõ vụ 'tâm thư' tố nữ sinh dùng điện thoại trong phòng thi

Nguyễn Gia
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Sở GD&ĐT Gia Lai đang chỉ đạo xác minh vụ việc một thí sinh bị tố dùng điện thoại trong phòng thi,

Chiều 10/7, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin, Sở nắm được thông tin một học sinh bị tố gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên mạng xã hội.

“Chúng tôi đã chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc trên ”, ông Phạm Văn Nam nói.

Trong khi đó, ông Huỳnh Châu Phong - Hiệu trưởng Trường THPT Số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) khẳng định những thông tin đăng tải về việc em N.T.T gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là bịa đặt.

Em N.T.T (lớp 12A10) là học sinh ngoan, hiền và học giỏi. Điểm tổng kết môn các năm học của em luôn ở mức cao ”, ông Huỳnh Châu Phong thông tin.

Ngay khi nắm được những thông tin lan truyền trên mạng xã hội việc em T. có dấu hiệu gian lận, nhà trường xác minh từ một số thí sinh thi cùng phòng với T thì không có gì bất thường.

“Gia đình em T cho biết trước thời điểm thi khoảng 10 ngày, T bị mất điện thoại nên không thể có việc mang điện thoại vào phòng thi ”, thầy Huỳnh Châu Phong nói thêm. Kiểm tra sơ bộ học bạ cũng xác định điểm trung bình môn của em trong 3 năm học từ 7,2 - 8,7 đều xếp loại khá giỏi.

Bài đăng tố giác em N.T.T có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó cùng ngày, một người dùng mạng xã hội chia sẻ thông tin cho rằng thí sinh N.T.T (Lớp 12A10, Trường THPT Số 1 Nguyễn Thái Học) có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kính gửi Bộ GD&ĐT. Em là học sinh tại cụm thi của trường THPT Số 1 Nguyễn Thái Học tại tỉnh Gia Lai. Hôm nay em viết tâm thư này để tố cáo về việc gian lận của bạn N.T.T. học sinh lớp 12A10. Tại điểm thi bạn T. lén lút đưa điện thoại thông minh vào phòng và sử dụng để tra đáp án các môn thi.

Vì trong phòng thi nên em không thể lưu trữ được bằng chứng ạ nhưng có các bạn trong phòng làm chứng. Mong Bộ GD&ĐT điều tra, rà soát và làm rõ để kỳ thi THPT 2026 được minh bạch hơn ”, tài khoản trên chia sẻ.

Dữ liệu cho thấy điểm thi của thí sinh N.T.T. đạt tổng 26,75 điểm. Trong đó môn Toán: 9,75; Ngữ văn: 7,5; Tiếng Anh: 9,5.

Theo Ban giám hiệu Trường THPT Số 1 Nguyễn Thái Học, nhà trường có báo cáo sơ bộ về vấn đề trên và thành thích học tập của em N.T.T. qua các năm lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.

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