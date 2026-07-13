Sở GD-ĐT Đắk Lắk lên tiếng về thông tin thí sinh dùng AI khi thi tốt nghiệp THPT

Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nam sinh dùng điện thoại và AI để tra đáp án khi thi tốt nghiệp THPT là không có cơ sở.

Ngày 13/7, ông Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin tố cáo thí sinh gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh, các thông tin này đều không đúng sự thật.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết tố một nam sinh Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh (xã Ea Drăng) mang điện thoại vào phòng thi, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải đề môn tiếng Anh. Thông tin nhanh chóng thu hút nhiều bình luận và chia sẻ.

Theo ông Phạm Huy Văn, ngay sau khi xuất hiện bài đăng, gia đình nam sinh đã trình báo cơ quan công an để đề nghị làm rõ. Qua xác minh, không phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế thi. Người đăng tải nội dung sau đó đã chủ động xóa bài và gửi lời xin lỗi.

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, bài đăng bị tố trên mạng xã hội là không có căn cứ.

“Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường trong quá trình thi cử, học sinh cần phản ánh trực tiếp đến Sở GD&ĐT hoặc cơ quan chức năng để được xác minh, xử lý theo quy định, thay vì đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận”, ông Văn nói.

Liên quan vụ việc, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh cho biết, nhà trường đã mời học sinh cùng người thân của hai bên đến làm việc. Kết quả xác minh không phát hiện hành vi gian lận hay vi phạm quy chế thi.

Theo bà Thu, nữ sinh đăng bài đã thừa nhận do áp lực điểm số, bồng bột nên đăng tải thông tin sai sự thật, đồng thời trực tiếp xin lỗi nam sinh.

Nhà trường cũng cho biết nam sinh bị tố có học lực khá, điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 đạt 8,5. Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em đạt 9,5 điểm Toán, 6,25 điểm Ngữ văn và 9,75 điểm Tiếng Anh.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, đồng thời phản ánh những dấu hiệu bất thường trong thi cử đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định.