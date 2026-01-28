So găng sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn: Tân binh' cửa ngõ bứt phá ngoạn mục

Là các địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế, TP.HCM và Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với các dự án hạ tầng trọng điểm. Nổi bật là cặp cửa ngõ giao thông: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành, ga Sài Gòn và ga Thủ Thiêm.