So găng sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn: Tân binh' cửa ngõ bứt phá ngoạn mục
Huy Nguyễn |
Sự xuất hiện của sân bay Long Thành và ga Thủ Thiêm đang vẽ lại bản đồ giá trị bất động sản phía Nam. Nếu các 'cựu vương' nội đô như Tân Sơn Nhất, Ga Sài Gòn duy trì sức hút nhờ vị trí độc tôn và sự ổn định, thì những 'tân binh' cửa ngõ lại đang thiết lập mặt bằng giá mới với biên độ tăng trưởng ấn tượng.
Theo An ninh tiền tệ Copy link
