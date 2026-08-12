Sổ đỏ điện tử đã hiển thị trên VNeID của nhiều người dân

Một số người dân ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh đã thấy hiển thị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID.

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP

Một số người dân tại Hà Nội, Bắc Ninh và Thanh Hóa đã bắt đầu thấy thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình được đất hiển thị trên ứng dụng VneID.

Mọi người muốn kiểm tra, có thể đăng nhập VNeID tài khoản định danh mức 2, vào mục tìm kiếm và chọn "GCN quyền sử dụng đất" để kiểm tra thông tin. Dữ liệu hiển thị gồm thông tin người sử dụng đất, số định danh và các thông tin về thửa đất như diện tích, loại đất, thời hạn, hình thức sử dụng và địa chỉ.

Cuối năm 2025, Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp triển khai chiến dịch "làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" - đợt tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên toàn quốc, diễn ra trong 90 ngày. Mục tiêu là đảm bảo thông tin đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, giúp quản lý minh bạch.

Theo C06 Bộ Công an, đất đai là một trong những lĩnh vực có khối lượng dữ liệu lớn, được hình thành qua nhiều thời kỳ và gắn trực tiếp với quyền, lợi ích của người dân. Vì vậy, chuyển đổi số đất đai không đơn thuần là đưa hồ sơ giấy lên môi trường điện tử mà quan trọng nhất là phải chính xác, đầy đủ, cập nhật thường xuyên.

C06 đánh giá việc tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Dù quy định hiện hành đã xác định giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy khi đáp ứng đủ điều kiện, song còn thiếu hướng dẫn cụ thể với việc chuyển đổi từ bản giấy sang điện tử; nhất là với các hồ sơ cũ, thiếu thông tin.