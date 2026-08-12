HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sổ đỏ điện tử đã hiển thị trên VNeID của nhiều người dân

Diệp Anh
|

Một số người dân ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh đã thấy hiển thị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID.

Sổ đỏ điện tử đã hiển thị trên VNeID của nhiều người dân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP

Một số người dân tại Hà Nội, Bắc Ninh và Thanh Hóa đã bắt đầu thấy thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình được đất hiển thị trên ứng dụng VneID.

Mọi người muốn kiểm tra, có thể đăng nhập VNeID tài khoản định danh mức 2, vào mục tìm kiếm và chọn "GCN quyền sử dụng đất" để kiểm tra thông tin. Dữ liệu hiển thị gồm thông tin người sử dụng đất, số định danh và các thông tin về thửa đất như diện tích, loại đất, thời hạn, hình thức sử dụng và địa chỉ.

Cuối năm 2025, Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp triển khai chiến dịch "làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" - đợt tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên toàn quốc, diễn ra trong 90 ngày. Mục tiêu là đảm bảo thông tin đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, giúp quản lý minh bạch.

TIN LIÊN QUAN

Theo C06 Bộ Công an, đất đai là một trong những lĩnh vực có khối lượng dữ liệu lớn, được hình thành qua nhiều thời kỳ và gắn trực tiếp với quyền, lợi ích của người dân. Vì vậy, chuyển đổi số đất đai không đơn thuần là đưa hồ sơ giấy lên môi trường điện tử mà quan trọng nhất là phải chính xác, đầy đủ, cập nhật thường xuyên.

C06 đánh giá việc tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Dù quy định hiện hành đã xác định giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy khi đáp ứng đủ điều kiện, song còn thiếu hướng dẫn cụ thể với việc chuyển đổi từ bản giấy sang điện tử; nhất là với các hồ sơ cũ, thiếu thông tin.

Tags

Bắc Ninh

bộ công an

Đất đai

sổ đỏ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại