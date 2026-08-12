Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân cần làm thế nào để tra cứu?

Một số người dân tại Hà Nội, Thanh Hoá, Bắc Ninh… đã có thể tra cứu sổ đỏ ngay trên VNeID.

Việc tích hợp sổ đỏ trên VNeID là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia. Hiện nay, một số người dân tại các địa phương như: Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh… có thể kiểm tra các dữ liệu liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngay trên ứng dụng định danh điện tử.

Để kiểm tra, người dân cần đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNeID, sử dụng chức năng tìm kiếm và chọn mục “GCN quyền sử dụng đất”. Nếu dữ liệu đã được đồng bộ, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến giấy chứng nhận.

Trước đó, vào 1/9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an tổ chức chiến dịch 90 ngày đêm triển khai làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Khi cơ sở dữ liệu đất đai được làm sạch, đúng, đủ, các giao dịch được thực hiện ngay trên không gian mạng. Thông tin về quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất sau đó cũng được mã hóa, tích hợp trên VNeID để mọi người tra cứu, kiểm soát.

Hồi tháng 2 năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu về Giấy chứng nhận thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định, dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Các thông tin về sổ đỏ được chia sẻ gồm, tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; số định danh. Thông tin về thửa đất sẽ gồm mã định danh thửa đất; số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ; diện tích; loại đất; thời hạn sử dụng đất; hình thức, nguồn gốc sử dụng đất; địa chỉ thửa đất.

Tài sản gắn liền với đất sẽ chứa thông tin như tên tài sản, diện tích sử dụng, thời hạn sở hữu, hình thức sở hữu, địa chỉ tài sản. Các thông tin khác cũng được chia sẻ gồm ghi chú, đăng ký thế chấp, số phát hành Giấy chứng nhận, ngày cấp Giấy chứng nhận...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu, khi khai thác, chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu, bí mật đời tư. Các đơn vị liên quan cũng phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu và các nguyên tắc, quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.