Số điện thoại người dân không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

Huỳnh Duy
|

Đây là số điện thoại được phản ánh trong vụ việc lừa đảo mới nhất.

Ngày 21/5, Công an xã Minh Khai, tỉnh Cao Bằng cho biết vừa kịp thời hỗ trợ một người dân ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua điện thoại bằng thủ đoạn mạo danh cán bộ công an để đe dọa, gây hoang mang.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chị T.T.D. (trú tại xóm Nà Cọn, xã Minh Khai) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0365.862.273. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an xã Minh Khai tên Tuấn và yêu cầu chị chiều cùng ngày mang căn cước công dân đến làm việc.

Đây là số điện thoại được phản ánh trong vụ việc lừa đảo mới nhất. (Ảnh minh hoạ)

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn thông báo tài khoản ngân hàng của chị D. có liên quan đến một vụ án xảy ra tại TP.HCM nhằm tạo tâm lý lo sợ, thúc ép nạn nhân làm theo hướng dẫn.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, chị D. đã chủ động liên hệ trực tiếp Công an xã Minh Khai để xác minh thông tin. Qua kiểm tra, lực lượng công an khẳng định nội dung cuộc gọi hoàn toàn là giả mạo, đơn vị không có cán bộ nào tên Tuấn.

Nhờ nâng cao cảnh giác và kịp thời trình báo, chị D. không làm theo yêu cầu của đối tượng, tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền để “phục vụ điều tra”.

Người dân tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ, không kết bạn Zalo với người tự xưng cán bộ công an, viện kiểm sát hay tòa án. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, cần giữ bình tĩnh, ngắt liên lạc và liên hệ trực tiếp cơ quan công an gần nhất để xác minh.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân chủ động chia sẻ các thủ đoạn lừa đảo mới tới người thân, bạn bè nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

