Số điện thoại 0399079635 thông báo khoản nợ ngân hàng 369.330.940 đồng, bà Trần Thị Phượng SN 1977 phải trình báo công an

Bà Trần Thị Phượng nhận được thông báo mình đang nợ ngân hàng hơn 369 triệu đồng từ một số điện thoại lạ nên đã trình báo Công an, qua đó kịp thời tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng thời gian gần đây diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng công nghệ, mạng xã hội và tâm lý chủ quan, thiếu cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trong đó người lớn tuổi hoặc những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ có thể trở thành mục tiêu.

Công an xã Ba Dinh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 15/8, Công an xã Ba Dinh (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Phượng (sinh năm 1977, trú tại thôn Đồng Dinh, xã Ba Dinh) về việc nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ một số đối tượng tự xưng là người của cơ quan chức năng, yêu cầu bà chuyển tiền để giải quyết một vấn đề khẩn cấp.

Ban đầu, trước những lời lẽ gây áp lực và yêu cầu bất thường, bà Phượng lo lắng và suýt thực hiện theo hướng dẫn. Tuy nhiên, nhớ lại nội dung tuyên truyền, cảnh báo của Công an xã Ba Dinh về thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước, yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền qua điện thoại, mạng xã hội, bà đã bình tĩnh dừng lại và chủ động liên hệ Công an xã để xác minh. Nhờ đó, bà không thực hiện giao dịch và tránh được nguy cơ bị lừa đảo.

Tin nhắn giả danh cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Qua vụ việc, Công an xã Ba Dinh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, nhất là khi yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn và kịp thời thông báo cho Công an hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Gia đình cũng cần thường xuyên quan tâm, hướng dẫn người lớn tuổi sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo phổ biến, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.