Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Minh Quân, Phó Trưởng khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sự thay đổi lối sống, chế độ ăn uống và áp lực cuộc sống đang khiến căn bệnh gan nhiễm mỡ trở nên phổ biến hơn trước.

Tỷ lệ người mắc gan nhiễm mỡ tăng rõ rệt

Chia sẻ từ thực tế khám và điều trị, bác sĩ Quân cho biết trong quá trình công tác hằng ngày tại bệnh viện, các bác sĩ nhận thấy tỷ lệ bệnh nhân có tình trạng gan nhiễm mỡ đang tăng lên đáng kể.

“Nếu như khoảng 10 năm trước, gan nhiễm mỡ vẫn là khái niệm khá mơ hồ và số người mắc không nhiều, thì trong khoảng 3–5 năm gần đây, số bệnh nhân có gan nhiễm mỡ tăng rõ rệt”, bác sĩ Quân nói.

Theo bác sĩ Quân, trong số bệnh nhân điều trị tại khoa, gan nhiễm mỡ hiện diện ở khoảng 5–10% người bệnh, đôi khi xuất hiện đồng thời với các bệnh lý khác. Đáng chú ý, cùng với sự gia tăng của gan nhiễm mỡ, các biểu hiện tổn thương gan như tăng men gan hoặc xơ hóa gan cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Các bác sĩ cho rằng đây là vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được chú ý, bởi nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mức độ phổ biến của bệnh.

Siêu âm gan có thể phát hiện gan nhiễm mỡ (Ảnh minh họa).

Khi nào gan nhiễm mỡ trở nên nguy hiểm?

Theo bác sĩ Quân, gan nhiễm mỡ đơn thuần trong nhiều trường hợp không quá nguy hiểm, đặc biệt ở người trẻ và chưa có bệnh nền. Tuy nhiên, gan nhiễm mỡ sẽ trở nên đáng lo ngại khi xuất hiện trên nền các bệnh lý khác.

Những nhóm nguy cơ cao bao gồm: Người mắc đái tháo đường; Người trên 50 tuổi; Người thường xuyên uống rượu bia; Người đang sử dụng một số loại thuốc dài ngày; Người đã có bệnh gan mạn tính hoặc xơ gan.

Ở những trường hợp này, gan nhiễm mỡ có thể khiến tổn thương gan tiến triển nhanh hơn và làm tăng nguy cơ dẫn đến xơ gan.

Theo bác sĩ Trần Minh Quân, nguyên nhân phổ biến nhất của gan nhiễm mỡ hiện nay liên quan đến rối loạn chuyển hóa, đặc biệt ở bệnh nhân đái tháo đường.

Bên cạnh đó, một số yếu tố khác cũng có thể dẫn đến bệnh như: Uống nhiều rượu bia; Sử dụng một số thuốc kéo dài, đặc biệt là thuốc corticoid; Một số thuốc điều trị bệnh khác có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa mỡ trong gan

Một trong những khó khăn trong phát hiện gan nhiễm mỡ là bệnh thường không gây triệu chứng rõ rệt.

Phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện tình cờ khi đi khám sức khỏe hoặc siêu âm gan. Một số trường hợp có thể cảm thấy tức nhẹ vùng hạ sườn phải hoặc hơi chán ăn, nhưng các triệu chứng này thường mơ hồ và dễ bị bỏ qua.

Khi bệnh kéo dài và gan bắt đầu bị viêm, người bệnh mới xuất hiện các dấu hiệu rõ hơn như: Đau tức vùng gan; Mệt mỏi; Chán ăn.

Bác sĩ Quân cho biết, sự gia tăng của gan nhiễm mỡ hiện nay có liên quan chặt chẽ đến những thay đổi trong lối sống.

Bác sĩ Quân cảnh báo ba nguyên nhân chính đang góp phần làm tăng tỷ lệ mắc bệnh:

- Thứ nhất, chế độ ăn thừa năng lượng. Ngày nay, khẩu phần ăn giàu dinh dưỡng và năng lượng hơn trước, khiến nhiều người dễ rơi vào tình trạng thừa cân.

- Thứ hai, ít vận động. Công việc văn phòng, thói quen ngồi nhiều khiến quá trình chuyển hóa năng lượng giảm đi.

- Thứ ba, ngủ muộn và ngủ ít. Thiếu ngủ cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ thừa cân và dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, stress kéo dài cũng có thể góp phần làm rối loạn chuyển hóa, khiến người bệnh dễ tăng cân và tích tụ mỡ trong gan.

Để phòng ngừa gan nhiễm mỡ, bác sĩ Quân khuyến cáo người dân nên điều chỉnh lối sống theo hướng lành mạnh hơn. Kiểm soát chế độ ăn, tránh nạp quá nhiều năng lượng; Tăng cường vận động, đặc biệt là các môn thể thao có chạy hoặc vận động tim mạch; Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya; Kiểm soát tốt bệnh nền như tiểu đường; Hạn chế rượu bia.

“Gan nhiễm mỡ đang ngày càng phổ biến, nhưng nếu phát hiện sớm và điều chỉnh lối sống phù hợp, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được bệnh”, bác sĩ Quân nhấn mạnh.