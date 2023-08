Smartphone màn hình gập và màn hình cuộn: Thiết kế nào tốt hơn?

Lợi ích của việc sử dụng điện thoại thông minh linh hoạt là gì?

Ý tưởng cơ bản của điện thoại linh hoạt là lắp vừa một màn hình giống máy tính bảng vào một thân điện thoại thông minh có thể bỏ túi bình thường để kích hoạt nhiều khả năng đa nhiệm hơn.

Mặc dù Samsung Galaxy Fold Z, điện thoại gập thương mại đầu tiên, đã được ra mắt vào năm 2019, nhưng khái niệm về điện thoại thông minh gập đã xuất hiện sớm nhất là vào năm 2006. Giờ đây, điện thoại có thể cuộn lại có thể sớm giành thị phần từ điện thoại có thể gập lại . Nhưng điện thoại có thể cuộn lại có thực sự tốt hơn?

Ưu và nhược điểm của điện thoại có thể gập lại

Điện thoại có thể gập lại được gập làm đôi, tương tự như một mảnh giấy. Chúng có màn hình nhựa mỏng hơn (và do đó yếu hơn) và bản lề bên trong thiết bị, cho phép màn hình và thân điện thoại uốn cong.

Với phương pháp gập vào trong, thiết bị sẽ gập lại để bảo vệ màn hình chính lớn hơn khỏi hao mòn quá mức. Nó cũng sử dụng một màn hình phụ, cứng hơn ở mặt sau để bắt chước một chiếc điện thoại thông minh thông thường.

Với phương pháp gập ra ngoài, màn hình chính sẽ gập ra ngoài và liên tục tiếp xúc với môi trường - được gập lại hoặc mở ra. Mặc dù thiết thực hơn, nhưng điện thoại gập ra ngoài hiện không phải là lý tưởng vì nó gây áp lực lên màn hình nhiều hơn khi gập lại và cũng làm cho các vết xước và vết lõm phổ biến hơn.

Một vấn đề khác với điện thoại có thể gập lại nói chung là nếp gấp. Vì một chiếc điện thoại có thể gập lại gập và mở ra nhiều lần trong ngày, nó sẽ làm nhăn màn hình và để lại một nếp gấp ở giữa. Điều này dễ nhận thấy nhất khi bạn trượt ngón tay trên màn hình. Các công ty điện thoại thông minh đã làm việc để giảm thiểu nếp gấp trong vài năm qua, nhưng nó vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Một điều khác cần lưu ý là điện thoại có thể gập lại có xu hướng dày hơn nhiều so với điện thoại bình thường vì về cơ bản, bạn đang xếp chồng một mặt này lên mặt kia. Điều này khiến chúng có cảm giác cồng kềnh và không thoải mái khi mang và cầm, đặc biệt là đối với những người có bàn tay và túi nhỏ hơn.

Ưu và nhược điểm của điện thoại có thể cuộn

Nếu bạn nghĩ rằng điện thoại có thể gập lại quá phức tạp, bạn có thể dành thời gian cho chiếc điện thoại này. Điện thoại có thể cuộn lại là một khái niệm điện thoại thông minh linh hoạt mới thách thức yếu tố hình thức có thể gập lại và có khả năng khiến nó trở nên lỗi thời.

Giống như điện thoại có thể gập lại, yếu tố hình thức có thể cuộn được thiết kế để cung cấp màn hình giống như máy tính bảng lớn hơn trong diện tích của điện thoại thông thường hoặc màn hình tiêu chuẩn trong diện tích của điện thoại cỡ nhỏ.

Điện thoại có thể cuộn được nhằm mục đích loại bỏ sự đánh đổi đi kèm với các điện thoại có thể gập lại vì chúng không để lại nếp gấp, mỏng hơn đáng kể (và do đó dễ cầm hơn) và không cần màn hình phụ vì bạn chỉ có thể mở rộng hoặc "bỏ cuộn " thiết bị.

Do đó, bạn có thể chuyển từ màn hình điện thoại thông minh có kích thước bình thường sang màn hình có kích thước máy tính bảng bằng cách sử dụng cùng một bảng hiển thị. Nhưng vì yếu tố hình thức này đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu và phát triển, nên nó chưa có sẵn trên thị trường tại thời điểm viết bài.

Một ưu điểm quan trọng khác của màn hình có thể cuộn là chúng có thể cung cấp các tỷ lệ khung hình có thể tùy chỉnh, nghĩa là bạn có thể mở rộng màn hình theo ý thích của mình mà không cần cuộn hoặc mở hoàn toàn màn hình. Với các thiết bị có thể gập lại, bạn sẽ có tỷ lệ khung hình cao trên màn hình ngoài hoặc tỷ lệ khung hình vuông, lớn trên màn hình chính mà không có điểm ở giữa.

Để so sánh, điện thoại gập có thiết kế đơn giản hơn nhiều, dễ sản xuất hơn và có tính toàn vẹn về cấu trúc hơn, mang lại chất lượng và độ bền tốt hơn.

Ngoài ra, do người dùng thực hiện thao tác gập và mở theo cách thủ công nên thiết bị không tiêu tốn thêm thời lượng pin. Điều này rất quan trọng vì điện thoại linh hoạt sử dụng nhiều năng lượng hơn để chạy so với điện thoại thông thường do có màn hình lớn hơn, nhưng đồng thời, chúng không có nhiều không gian bên trong để chứa các ô lớn hơn.

Ưu điểm tiết kiệm cho màn hình có thể cuộn được là do bán kính cong rộng hơn nhiều, nên về mặt lý thuyết, màn hình có thể được làm dày và chắc hơn nhiều. Màn hình trên điện thoại có thể gập lại không được quá dày vì gập phẳng hoàn toàn sẽ làm vỡ màn hình, vì vậy các nhà sản xuất phải làm cong màn hình theo hình giọt nước để có ít áp lực hơn.

Điện thoại thông minh có thể gập lại so với có thể cuộn lại: Cái nào tốt hơn?

Sự ra đời của các thiết bị có thể cuộn lại không có nghĩa là điện thoại thông minh có thể gập lại sẽ đột nhiên trở nên vô dụng. Mặc dù hiện nay chưa có phiên bản thương mại nào của điện thoại có thể cuộn lại, nhưng chúng ta có thể suy đoán rằng các thiết bị này sẽ cần phải "hy sinh" nhiều không gian bên trong để thực hiện hành động cuộn.

Tuy nhiên, việc bỏ đi một số bộ phận bên trong có thể dẫn đến các vấn đề lớn. Người dùng có thể thấy rằng thời lượng pin trên những thiết bị này rất tệ - có nghĩa là họ cần giảm mức sử dụng điện thoại hoặc thường xuyên mang theo bộ sạc.

Đó chưa phải là tất cả. Nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng điện thoại có thể cuộn lại có ít hoặc không có khả năng chống nước và bụi so với các điện thoại có thể gập lại của chúng. Đây cũng có thể là trường hợp khi so sánh với các thiết bị iPhone và Android tiêu chuẩn hiện nay.

Điện thoại có thể gập lại có màn hình mềm, dễ bị hỏng và chúng ta cũng có thể thấy vấn đề tương tự tiếp tục xảy ra với các thiết bị có thể cuộn lại cho đến khi có bước đột phá tiếp theo về khoa học vật liệu.

Điện thoại linh hoạt cần thêm thời gian để phát triển

Các chuyên gia công nghệ cho rằng, chưa thể đánh giá điện thoại thông minh có thể gập lại và có thể cuộn được – thiết bị nào tốt hơn. Các chuyên gia chỉ có thể có được một bức tranh rõ ràng về cái nào tốt hơn khi có sẵn thiết bị có thể cuộn được trên thị trường.