Ngày 21/11, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, nước này sẽ không tham gia vào khoản vay mới của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

"Slovakia đã không tham gia vào khoản vay 90 tỷ euro đầu tiên mà EU cung cấp cho Ukraine.

Và chúng tôi dự định sẽ làm điều tương tự hiện nay, dù chúng tôi đang bị gây sức ép chính trị, bằng cách gắn sự tham gia vào khoản vay này với toàn bộ ngân sách EU", Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói.

"Thật đáng tiếc, vào thời điểm các trụ cột trọng tâm cho đàm phán hòa bình đang dần hình thành, EU lại muốn vay 45 tỷ euro trên thị trường tài chính toàn cầu để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine và, tất nhiên, trở thành người bảo lãnh cho khoản vay này", ông Fico nói thêm.

Thủ tướng Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, nước này sẽ không hoàn trả 90 tỷ euro đã được phân bổ trước đó, cũng như sẽ không trả bất kỳ khoản vay nào trong tương lai.

"Sự thật là đây không phải là khoản vay, mà là quà tặng", Thủ tướng Fico lưu ý.

"Tôi không thấy bất kỳ lý lẽ nào để biện minh cho việc chúng ta nên tham gia vào khoản vay quân sự dành cho Ukraine", nhà lãnh đạo Slovakia kết luận.