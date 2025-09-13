‘Slavia ngon nhưng Skoda phải biết cách cho người Việt nếm cái ngon đó thế nào’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 170 phát sóng ngày 13/9 trên HTV9.

Skoda Slavia vừa ra mắt Việt Nam. Là một người duy mỹ, chị nhận xét như thế nào về thiết kế của mẫu xe này?

Tôi là một người duy mỹ, vì thế yếu tố đầu tiên trước khi tôi mua bất cứ đồ gì là phải đẹp.

Trong các buổi ra mắt xe, ấn tượng ban đầu của tôi với một chiếc xe luôn là ngoại hình. Với Slavia, cảm giác đầu tiên chính là sự tinh tế: gần gũi, sang trọng nhưng lại pha chút cổ điển châu Âu. Nó mang đến một vẻ đẹp thầm lặng, không phô trương, càng nhìn càng thấy duyên. Với tôi, Slavia là một chiếc xe đẹp và để lại ấn tượng tốt.

Skoda Slavia vừa ra mắt Việt Nam ngày 11/9.

Vậy theo chị, mẫu xe này có hợp với số đông của người Việt hay không?

Tôi nghĩ mẫu xe này hợp với số đông người Việt.

Xe có thể dùng đi làm, thanh lịch và thân thiện. Cuối tuần, các bạn có thể dùng để đi chơi bởi sự trẻ trung, cá tính. Slavia giống như một phụ kiện tinh tế: không phô trương, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra sự khác biệt khi xe lăn bánh trên đường. Mẫu xe này giống với xu hướng “quiet luxury”: không cần gây ồn ào, nhưng càng để tâm càng thấy giá trị.

Skoda còn khá mới tại Việt Nam, nhưng chính sự mới mẻ này sẽ khiến nhiều người tò mò và ngoái nhìn xem đây là xe gì, thương hiệu nào. Bởi đây là một mẫu xe không theo số đông.

Phiên bản Slavia Active.

Có ý kiến cho rằng những người mua Slavia nói riêng và Skoda nói chung là những người thực sự có gu. Chị có đồng tình với cái quan điểm này không?

Tôi hoàn toàn đồng ý, đối tượng khách hàng của Slavia sẽ khá đặc biệt. Đây không phải nhóm khách hàng phổ thông, bởi đối tượng này thường chọn những thương hiệu đã quen thuộc.

Nhưng những người thích thể hiện cá tính, không thích bị hòa lẫn vào đám đông, thích một chiếc xe có cái dấu ấn cá nhân sẽ lựa chọn một chiếc xe giống như Skoda Slavia.

Tôi là người đã từng học tập và sinh sống tại châu Âu nên rất có thiện cảm với những thương hiệu đến từ châu Âu. Vì thế, nếu tôi là khách hàng, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn chiếc xe này vì hội đủ mọi yếu tố từ thẩm mỹ đến giá thành.

Khi ngồi vào bên trong, tôi cảm giác rất dễ chịu. Người châu Âu tinh tế mà không phô trương, chỉ khi chúng ta ngồi vào xe mới cảm nhận được cảm giác thoải mái mà đôi lúc không hiểu vì sao lại như vậy. Vì thế, tôi nghĩ rằng Slavia sẽ phù hợp với những người có gu.

Ví dụ, tôi là người không thích mua một mẫu xe mà quá nhiều người đi. Tôi luôn chọn một mẫu xe phù hợp với phong cách của mình, phải có sự khác biệt tách riêng ra khỏi đám đông.

Xe dành cho những người có gu

Với tư cách là một người lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận Skoda Slavia, theo chị điều gì trên mẫu xe này giúp khách hàng quyết định “xuống tiền”?

Tôi thường không có thói quen tìm hiểu quá kỹ về một mẫu xe trước khi ra mắt. Bởi vì, tôi muốn cảm nhận chiếc xe một cách tự nhiên nhất, để xem nó mang lại cho mình cảm xúc như thế nào.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là xe khá đẹp. Chỉ cần nhìn vào lưới tản nhiệt là đã nhận ra xe của thương hiệu Skoda. Ngồi thử vào bên trong tôi cảm thấy rất thoải mái. Ngoài ra, là mẹ của 2 con nhỏ nên tôi luôn chú trọng hàng đầu vào yếu tố an toàn. Tôi ấn tượng hơn bởi Slavia dù bản thấp nhất cũng có tới 6 túi khí. Thân vỏ, tiếng đóng cửa cho cảm giác đầm chắc.

Cuối cùng, mức giá của xe chỉ từ 468 triệu đồng và đang được khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ thực sự quá hợp lý. Tôi từng sinh sống ở Pháp nên có sự tin tưởng với những thương hiệu châu Âu có lịch sử lâu đời như Skoda.

Bên cạnh giá bán hợp lý, Skoda Việt Nam còn cho biết chính sách bảo hành và chi phí bảo dưỡng cũng hợp lý không kém. Ngoài ra, hãng còn có nhiều showroom ở cả 3 miền. Chị đánh giá như thế nào về điều này?

Tôi có hơn 10 năm sử dụng ô tô. Một trong những yếu tố quan trọng khi mua xe đối với tôi là dịch vụ hậu mãi. Trong quá trình sử dụng xe, tôi còn quan tâm đến việc nếu xảy ra sự cố, bị hư hỏng, cần thay thế phụ tùng thì sẽ đến đâu.

Ngoài ra, nhà phân phối thương hiệu đó tại Việt Nam cũng là một điều đáng quan tâm. Skoda hiện đang được phân phối bởi tập đoàn Thành Công, là một đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, nên sẽ mang đến sự tin tưởng lớn đối với người tiêu dùng.

Hơn nữa, chỉ trong 3 năm về Việt Nam, Skoda đã xây dựng hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ rộng khắp cả nước. Đây chính là cách thể hiện sự cam kết, đem lại niềm tin cho khách hàng.

Đại lý Skoda có ở cả 3 miền.

Chị nhận định như thế nào về khả năng cạnh tranh của Skoda Slavia với các đối thủ cùng phân khúc?

Mức giá của Skoda Slavia không chỉ phù hợp mà còn “hời” so với những gì xe mang lại. Bởi, bản thấp nhất vẫn có 6 túi khí, điều vốn ít thấy ở những mẫu xe khác trên thị trường khi các hãng xe đó phải cắt giảm chi phí.

Về doanh số bán hàng, điều này phụ thuộc vào việc quảng bá thương hiệu của Skoda Việt Nam. Bởi thương hiệu này chưa thực sự quen thuộc với người Việt. Nếu hãng xe Séc làm tốt, người dùng được tiếp cận nhiều hơn, lái thử nhiều hơn, tôi tin rằng trong tương lai sẽ nhìn thấy Slavia trên đường nhiều hơn.

Nếu được đưa ra lời khuyên cho Skoda Việt Nam, chị sẽ nói gì?

Tôi nghĩ rằng tất cả mọi thương hiệu đều biết cách quảng bá thương hiệu của mình, quan trọng là thời điểm. Hiện tại đang là thời điểm phù hợp để Skoda Việt Nam thúc đẩy quảng bá. Họ có những chiếc xe phù hợp với người Việt như Slavia, nên hãy dùng mẫu xe này để tiếp cận khách hàng, nói cho họ biết Skoda là một thương hiệu rất lâu đời đến từ châu Âu, sẵn sàng để họ lái thử.

Hãy truyền thông để những người yêu xe, có nhu cầu mua xe biết, đến các đại lý và trực tiếp lái thử xe. Hãng hãy tổ chức nhiều sự kiện lái thử để khách hàng tiếp cận và trải nghiệm. Bởi một người khi mua xe thường sẽ nghĩ đến những thương hiệu quen thuộc, vậy nên Skoda hãy làm sao để khách hàng ghi nhớ tên của mình vào suy nghĩ.

Tôi cho rằng, nếu một người có cảm nhận tốt về Skoda nói chung Slavia nói riêng, họ sẽ chia sẻ lại với người thân, bạn bè… Đây là cách để thương hiệu đến gần hơn với khách hàng

Hãng nên có nhiều chương trình quảng báo thương hiệu, cho khách hàng lái thử xe.

Trong phần cuối của chương trình, tôi muốn hỏi chị Linh một chút về giải thưởng Car Choice Awards (CCA) 2025. Được biết, chị Linh cũng là một thành viên của Hội đồng thẩm định chuyên môn CCA 2025.

Trong hạng mục Xe gia đình 1-2 tỷ đồng, chị Linh đã chấm điểm rất cao đối với mẫu Skoda Kodiaq. Vì sao chị lại dành sự ưu ái cho Kodiaq?

Điểm số mà tôi chấm không chỉ đến từ mỗi mình tôi, mà còn là sự đóng góp của toàn bộ thành viên Xe Hay. Các bạn tại Xe Hay đã có cơ hội cầm lái, trải nghiệm Kodiaq trên nhiều cung đường trong nhiều ngày.

Skoda Kodiaq được đánh giá cao trong hạng mục Xe gia đình 1-2 tỷ đồng.

Đối với tôi, Skoda Kodiaq là mẫu xe rất đẹp. Kodiaq mang đến sự thân thiện nhưng không kém phần sang trọng. Xe cho cảm giác lái hay, trải nghiệm ngồi bên trong êm ái, rộng rãi, tiện nghi, rất phù hợp với các gia đình Việt. Chưa kể, đây là một mẫu xe thương hiệu châu Âu nhập khẩu nguyên chiếc.

Vì thế, sau khi hội ý, tôi cùng tất cả mọi người đều đồng ý cho Skoda Kodiaq điểm số cao nhất trong hạng mục Xe cho gia đình 1-2 tỷ đồng.

Cảm ơn chị Linh về những chia sẻ này.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.