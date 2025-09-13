HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đi xe gắn máy bật đèn pha không đúng quy định có thể bị phạt hàng trăm nghìn đồng theo Nghị định 168

Bích Câu |

Việc sử dụng đèn pha cần phải tuân thủ quy định pháp luật và sử dụng hợp lý để đảm bảo an toàn, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi bật đèn pha không đúng cách của người lái xe gắn máy. Thử tài hiểu biết của bạn với 3 câu hỏi thú vị về quy định này! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ


Hỏi 1: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền cho người lái xe gắn máy bật đèn pha khi gặp người đi bộ qua đường là từ bao nhiêu đến bao nhiêu?


Hỏi 2: Hành vi bật đèn pha của người lái xe gắn máy trong trường hợp nào sau đây sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng?


Hỏi 3: Theo quy định, người lái xe gắn máy bật đèn pha khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau sẽ bị phạt mức tiền nào?

