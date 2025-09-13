Đi xe gắn máy bật đèn pha không đúng quy định có thể bị phạt hàng trăm nghìn đồng theo Nghị định 168

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi bật đèn pha không đúng cách của người lái xe gắn máy. Thử tài hiểu biết của bạn với 3 câu hỏi thú vị về quy định này! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ
Hỏi 1: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền cho người lái xe gắn máy bật đèn pha khi gặp người đi bộ qua đường là từ bao nhiêu đến bao nhiêu?
Hỏi 2: Hành vi bật đèn pha của người lái xe gắn máy trong trường hợp nào sau đây sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng?
Hỏi 3: Theo quy định, người lái xe gắn máy bật đèn pha khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau sẽ bị phạt mức tiền nào?