Đi xe gắn máy bật đèn pha không đúng quy định có thể bị phạt hàng trăm nghìn đồng theo Nghị định 168

Đúng

Đáp án: B. Bật đèn pha khi đi trên đoạn đường qua khu dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động

Giải thích: Theo điểm h khoản 1 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người lái xe gắn máy bật đèn pha khi đi trên đoạn đường qua khu dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.