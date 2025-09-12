Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City chật vật trong cuộc đua doanh số

Từ 'ngôi vương' đến cuộc đua giành thị phần

Phân khúc sedan hạng B, từng là "ngôi vương" trên thị trường ô tô Việt Nam, nay đang phải đối mặt với một cuộc "tháo chạy" doanh số đáng báo động.

Giai đoạn 2019-2020, doanh số của nhóm sedan tầm giá 400-500 triệu đồng luôn nằm trong nhóm cao nhất thị trường Việt.

Theo báo cáo tổng hợp của Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Group, sedan B là nhóm xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2019 với tổng doanh số đạt 66.855 chiếc. Hyundai Accent và Toyota Vios tiếp tục chạy đua cho ngôi vị nhất nhì thị trường.

Trong đó, Toyota Vios dẫn đầu với tổng lượng xe bán ra thị trường năm đó đạt 27.180 chiếc.

Từng đạt đỉnh cao với doanh số hơn 73.260 chiếc xe vào năm 2020, phân khúc này đã trải qua một sự sụt giảm liên tục.

Kết thúc năm 2024, cả phân khúc này bán được 46.366 chiếc, giảm gần một nửa so với kỳ báo cáo năm 2020. Bước sang nửa đầu năm 2025, lượng xe bán ra đạt 16.087 chiếc sau 6 tháng khiến doanh số trở nên ảm đạm.

Sự sụt giảm này xảy ra trên toàn phân khúc, ngay cả những cái tên từng "làm mưa làm gió" như Toyota Vios và Honda City. Mới đây, Toyota Vios đã gây bất ngờ lớn khi doanh số tháng 8 chỉ đạt 726 xe, giảm gần 500 xe so với tháng trước đó. Đáng chú ý, đây là tháng có lượng xe Vios bán ra thấp nhất nếu tính từ tháng 2/2025 đến nay.

Vì sao sedan hạng B dần mất ưu thế?

Vậy, đâu là nguyên nhân khiến dòng xe sedan hạng B, vốn được xem là lựa chọn quốc dân, lại dần mất đi sức hút?

Thay đổi thị hiếu người tiêu dùng: "Gầm cao" lên ngôi

Lý do lớn nhất đến từ sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của người Việt. Khách hàng ngày càng ưu chuộng các dòng xe gầm cao như SUV/Crossover và MPV. Với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi, và đặc biệt là khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình, các mẫu xe gầm cao đã trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn so với sedan gầm thấp.

Sự cạnh tranh khốc liệt từ các phân khúc khác

Cuộc đổ bộ của hàng loạt mẫu xe gầm cao với mức giá cạnh tranh đã tạo ra một sức ép khổng lồ lên sedan hạng B. Các tên tuổi như Seltos, Mitsubishi Xforce hay những mẫu MPV như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross không chỉ có giá bán tiệm cận mà còn được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của gia đình.

Ngoài ra, chính sách kích cầu từ các hãng và nhà nước như giảm lệ phí trước bạ, ưu đãi cho xe lắp ráp trong nước lại chủ yếu áp dụng cho các mẫu xe phổ thông tầm trung, vô tình tạo điều kiện để xe gầm cao tăng sức cạnh tranh.

Các mẫu như Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce được định giá vừa tầm, trang bị phong phú, dễ dàng “hút” khách hàng từng mua sedan hạng B.

Tình hình hiện tại buộc các hãng xe phải nỗ lực tìm kiếm "làn gió mới" để vực dậy phân khúc sedan hạng B. Trong khi đó, với sự vươn lên của các dòng xe gầm cao và xe điện, tương lai của sedan cỡ nhỏ tại Việt Nam sẽ là một cuộc chiến đầy thử thách và khó khăn.