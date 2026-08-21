Skoda Slavia ra mắt bản nâng cấp với trợ lý AI và hộp số 8 cấp mới

Skoda giới thiệu Slavia phiên bản nâng cấp với thiết kế tinh chỉnh, tích hợp trợ lý ảo AI, phanh đĩa sau và bổ sung hộp số tự động 8 cấp mới.

Thương hiệu xe Cộng hòa Czech chính thức trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan cỡ B Skoda Slavia tại thị trường Ấn Độ. Sau gần 5 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe được làm mới về diện mạo ngoại thất, nâng cấp trang bị tiện nghi trong cabin và tối ưu hóa hệ thống truyền động nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Skoda Slavia phiên bản nâng cấp sở hữu mặt ca-lăng và cản trước thể thao hơn.

Về thiết kế tổng thể, Skoda Slavia duy trì kiểu dáng sedan đặc trưng nhưng được làm mới ở nhiều chi tiết nhận diện. Khu vực đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt tái thiết kế, nối liền với cụm đèn chiếu sáng LED sắc sảo hơn. Cản trước được tạo hình thể thao với hốc hút gió họa tiết mới, kết hợp cụm đèn sương mù cải tiến và thanh nẹp mạ crôm bản rộng kéo dài. Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim đa chấu phay xước mang họa tiết mới.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED được tinh chỉnh đồ họa chiếu sáng, tích hợp hiệu ứng xi-nhan tuần tự và dải ốp nối liền gắn dòng chữ thương hiệu Skoda.

Cụm đèn hậu LED được làm mới với hiệu ứng đèn xi-nhan tuần tự.

Bước vào bên trong, cabin của Skoda Slavia được bổ sung các tông màu nội thất mới. Điểm nhấn trung tâm là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10,1 inch, tích hợp tính năng trợ lý ảo AI Companion phát triển trên nền tảng Google Cloud. Công nghệ này hỗ trợ nhận diện giọng nói để điều khiển cuộc gọi, phát nhạc và tinh chỉnh hệ thống điều hòa. Phía sau vô-lăng, bảng đồng hồ kỹ thuật số được nâng cấp lên kích thước 10,25 inch với giao diện hiển thị sắc nét.

Đáng chú ý, Slavia là một trong những mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sedan hạng B được trang bị tính năng massage cho hàng ghế sau, kết hợp camera quan sát toàn cảnh 360 độ hỗ trợ người lái xoay trở trong không gian hẹp.

Khoang lái hiện đại với màn hình giải trí 10,1 inch tích hợp trợ lý ảo AI và đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch.

Skoda Slavia tiếp tục phát triển trên nền tảng khung gầm MQB-A0-IN dành riêng cho các thị trường mới nổi với hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp TSI quen thuộc.

Phiên bản động cơ 1.0L TSI đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp mới thay thế cho loại 6 cấp trước đây, giúp xe chuyển số mượt mà và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Trong khi đó, phiên bản động cơ 1.5L TSI kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG và được nâng cấp hệ thống phanh sau sang dạng phanh đĩa thay vì phanh tang trống.

Phần đuôi xe Skoda Slavia bản nâng cấp nổi bật với cụm đèn hậu LED đồ họa mới.

Sau khi ra mắt tại Ấn Độ, Skoda Slavia phiên bản nâng cấp dự kiến sẽ tiếp tục được xuất khẩu và mở bán sang các thị trường quốc tế tại khu vực châu Á, Trung Đông và châu Phi.