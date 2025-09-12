Skoda Slavia là sedan nhưng gầm cao hơn 8 xe gầm cao này tại Việt Nam

Ra mắt ngày 11/9, Skoda Slavia đã nhanh chóng gây chú ý khi sở hữu một số điểm có thể đọ với các đối thủ trong phân khúc. Chẳng hạn, chiếc xe có tùy chọn số tự động trong khi nhiều đối thủ sử dụng CVT.

Đáng chú ý hơn, chiếc xe rộng rãi hơn Toyota Vios khi sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.541 x 1.752 x 1.487 (mm), trục cơ sở 2.651mm và khoảng sáng gầm 178mm. Trong khi đó, đối thủ Toyota Vios có kích thước 4.425 x 1.730 x 1.475 (mm), trục cơ sở 2.550mm và khoảng sáng gầm chỉ 133mm.

Đặc biệt, khoảng sáng gầm của Skoda Slavia thậm chí có thể đọ được với nhiều mẫu SUV/CUV cỡ B/B+ hay C.